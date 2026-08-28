Inteligența artificială câștigă primul mare proces cu Casa Albă: Anthropic a pus în genunchi Administrația Trump

Un judecător a decis că Departamentul american al Apărării a acționat ilegal atunci când a desemnat compania de inteligență artificială (IA) Anthropic drept un risc pentru lanțul de aprovizionare, calificând măsura drept „ilegală și nefondată".

Compania a susținut în proces că secretarul Apărării, Pete Hegseth, și-a depășit atribuțiile prin noua desemnare. Aceasta a venit după ce Anthropic a refuzat să permită armatei să-și folosească modelele de AI pentru activități care includeau supravegherea sau utilizarea armelor autonome, potrivit BBC.

Judecătoarea federală Rita Lin a declarat în hotărâre că invocarea securității naționale „nu este un cec în alb pentru a pedepsi și riposta împotriva criticilor guvernului". Anthropic a salutat decizia.

Anthropic se concentrează pe „colaborarea productivă cu guvernul pentru a valorifica AI în scopul securității naționale, astfel încât toți americanii să beneficieze de această tehnologie", a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru BBC.

Judecătoarea Lin a precizat în documentul depus la instanță că Departamentul Apărării a acționat ilegal atunci când le-a ordonat companiilor care au afaceri cu armata americană să boicoteze Anthropic.

Pentagonul a desemnat Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare în februarie - o prevedere legală rezervată de regulă companiilor cu sediul în țări care reprezintă o amenințare pentru SUA.

A fost pentru prima dată când o companie americană a fost desemnată public în acest fel.

Procesul intentat de Anthropic susținea că acțiunile guvernului au fost atât „fără precedent, cât și ilegale".

Compania care dezvoltă Claude a declarat că modelele sale nu sunt suficient de fiabile pentru a fi utilizate în siguranță în sistemele de armament ale armatei. Anthropic a adăugat că se opune folosirii lor pentru supravegherea internă, considerând că aceasta ar reprezenta o încălcare a drepturilor.

Pentagonul a declarat la momentul respectiv că firmele private nu ar trebui să poată limita acțiunile militare.

Casa Albă afirmase anterior că Anthropic este „o companie radicală, de stânga, woke", care încearcă să controleze activitatea militară, și susținuse că armata este obligată să respecte Constituția SUA, „nu termenii și condițiile unei companii de AI woke".

Pentagonul a susținut, de asemenea, că refuzul Anthropic de a accepta noile condiții contractuale ridica semne de întrebare cu privire la ceea ce compania ar putea face cu tehnologia sa.

Anthropic a afirmat în proces că acțiunile guvernului i-au afectat afacerile și că dreptul său la libertatea de exprimare a fost încălcat.

Judecătoarea Lin a declarat, în cadrul unei etape anterioare a procesului, că guvernul încerca să „paralizeze" compania și să „descurajeze dezbaterea publică" privind utilizarea AI în scopuri militare.

„Acest lucru pare a fi un caz clasic de represalii pentru exercitarea drepturilor garantate de Primul Amendament", a adăugat judecătoarea.