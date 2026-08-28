Cum să creezi un loc relaxant în grădina ta

Când îți place să te relaxezi în aer liber și ai o grădină cu potențial, nu ezita să o amenajezi. Nu îți trebuie multe lucruri și nu trebuie să investești sume masive pentru a-ți crea propria oază de confort. Cum știi, lucrurile mărunte pot produce bucurii mari, iar un balansoar bine amplasat poate fi unul dintre detaliile cheie.

Amenajarea cu un balansoar de grădină vine cu avantajul că poate fi un spațiu folosit țn toate anotimpurile. Când afară e frig, ai la îndemană o pătruică care îți tine de cald, iar când este cald poți amplasa balansoarul la umbră și te poți bucura de senzația când vântul călduț îți adie ușor pe corp.

Ce balansoar alegi pentru un colț de grădină cozy și confortabil?

Dacă ești în căutare de balansoare de grădină știi că ai multe variante din care poți alege. De la modele suspendate în forma de cuib, la variante tip leagăn suspendat sau leagan pliabil. Fiecare tip vine cu sistem diferit de prindere sau montare, deci e nevoie să te gândești unde îl vrei: pe pământ, pe gresie sau asfalt, suspendat într-un copac sau suport metalic. Este bine ca înainte să adaugi în coșul de cumpărături să verifici aceste aspecte, dar și greutatea pe care o suportă. Unele modele pot suporta pana la 120 Kg altele sunt mai rezistente, potrivite pentru mai multe persoane.

Gândește-te și la materiale, ce vrei să transmită, un colț de relaxare modern, rustic sau ceva oriental. Există variante pentru toate preferințele: din material textil și împletitură tip sfoară, cu cadru metalic și ratan artificial sau cu cadru metalic și material textil trat care este și rezistent la intemperii.

Cum amenajezi grădina cu balansoar pentru relaxare vara și iarna?

Da, poți avea colțul tău de relaxare în aer liber vara, iarna, dar și în anotimpurile de tranziție. Vara, caută zone ferite de soare, așa că poți să-l amplasezi la umbra unui pom sau în preajma unui perete care face umbră. Iarna lucrurile sunt mai simple, pentru că îți asiguri confortul cu accesori: cu o pătruică călduroasă și perne decorative vesele. Sau dacă vrei ceva mai interesant, poți să-l amplasezi în apropierea unui șemineu de exterior.

Poți să te bucuri de timp petrecut afară oricând, iar balansoarul poate deveni locul tău de meditație, de contemplare, de timp pentru tine.

Sursă de imagine: New Africa - stock.adobe.com