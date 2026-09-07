Controversatul miliardar care l-a trădat pe Maduro primește ”iertarea” americană și acum a primit contractul gigant pentru a extrage petrolul

Miliardarul venezuelean Alejandro Betancourt, investigat până recent de procurorii americani într-un dosar de spălare de bani care implica fonduri deturnate de la compania petrolieră de stat PDVSA, a devenit un partener-cheie al Washingtonului în noul acord petrolier dintre SUA şi Venezuela, transmite Reuters, informează News.ro.

Schimbarea spectaculoasă de situaţie vine după ce Betancourt a furnizat informaţii autorităţilor americane înaintea operaţiunii din 3 ianuarie care a dus la înlăturarea lui Nicolás Maduro şi a contribuit ulterior la negocierile dintre Washington şi Caracas, potrivit mai multor surse familiarizate cu situaţia.

Prin acordul anunţat săptămâna trecută, SUA obţin acces pe termen lung la aproximativ o cincime din rezervele de petrol ale Venezuelei. Office of Strategic Capital din cadrul Pentagonului primeşte 35% din North American Blue Energy Partners (NABEP), companie cofondată de Betancourt, iar Departamentul de Stat poate cumpăra 20% din producţia acesteia la cost şi beneficiază de acces preferenţial la restul de 80%.

Alejandro Betancourt

Miliardarul venezuelean Alejandro Betancourt, investigat până recent de procurorii americani într-un dosar de spălare de bani care implica fonduri deturnate de la compania petrolieră de stat PDVSA, a devenit un partener-cheie al Washingtonului în noul acord petrolier dintre SUA şi Venezuela

Betancourt a ajutat SUA înaintea operaţiunii împotriva lui Maduro

Patru persoane familiarizate cu politica SUA în Venezuela au declarat că Betancourt a avut un rol important în strategia şi pregătirile Washingtonului înaintea operaţiunii care l-a înlăturat pe Maduro.

În lunile precedente, miliardarul ar fi furnizat informaţii care au ajutat SUA să aplice blocada navală împotriva petrolierelor sancţionate care operau în Venezuela, operaţiune care a dus la confiscarea sau interceptarea a peste 12 nave.

De asemenea, el a facilitat negocieri cu oficiali venezueleni, inclusiv cu Delcy Rodríguez, care a devenit preşedinte interimar după capturarea lui Maduro.

După schimbarea puterii, Betancourt şi-a păstrat rolul de intermediar, contribuind la negocierea unor acorduri petroliere şi la menţinerea comunicaţiilor dintre Washington şi Caracas.

În ianuarie, el a ajutat la intermedierea unui acord comercial în urma căruia au fost exportate până acum peste 135 de milioane de barili de petrol şi combustibili către SUA, Europa, India şi Caraibe. Volumul reprezintă aproximativ jumătate din exporturile petroliere ale Venezuelei până la sfârşitul lunii august.

Ancheta americană a fost suspendată în acest an

Betancourt a fost investigat în Statele Unite, Spania şi Elveţia, dar nu a fost niciodată inculpat.

Procurorii federali din Florida au suspendat în acest an o investigaţie care îl viza în legătură cu o presupusă schemă prin care peste un miliard de dolari ar fi fost deturnaţi de la PDVSA şi spălaţi prin proprietăţi imobiliare din Miami şi conturi bancare din Malta şi Elveţia, potrivit a opt persoane familiarizate cu situaţia.

Reuters nu a putut stabili exact când a fost suspendată ancheta şi nici dacă decizia a avut legătură cu cooperarea lui Betancourt cu administraţia Trump.

Două surse au afirmat că procurorii americani au fost ulterior descurajaţi de superiori să continue investigaţiile asupra lui Betancourt. Patru persoane familiarizate cu dosarul au declarat că procurorilor nu li s-a oferit o explicaţie.

După blocarea investigaţiei, oficiali americani ar fi exercitat presiuni asupra Elveţiei pentru relaxarea propriilor investigaţii, potrivit altor patru surse.

Elveţia şi-a retras în mai cererea de extrădare a lui Betancourt din Marea Britanie. Parchetul din Zurich a precizat însă că ancheta penală continuă, iar retragerea solicitării de extrădare a fost determinată de particularităţi ale legislaţiei britanice.

Un oficial american a declarat că majoritatea problemelor juridice ale lui Betancourt datează de aproape un deceniu şi că acesta nu are în prezent probleme legale în SUA.

De la contracte controversate la industria petrolieră

Betancourt face parte din generaţia de oameni de afaceri venezueleni cunoscuţi drept „Bolichicos", care au acumulat averi în timpul administraţiei fostului preşedinte Hugo Chávez.

Compania sa Derwick Associates a obţinut contracte guvernamentale de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru construirea unor centrale electrice în timpul crizei energetice din Venezuela din anii 2010, unele fără licitaţie, deşi firma avea experienţă redusă în construcţii.

Datele guvernamentale au arătat ulterior că multe dintre centrale funcţionau la o fracţiune din capacitatea proiectată sau nu funcţionau deloc. Betancourt şi Derwick au negat în repetate rânduri orice faptă ilegală, susţinând că instalaţiile au fost finalizate, iar problemele ulterioare au fost provocate de administrarea defectuoasă a autorităţilor.

În 2012, Betancourt a intrat într-un parteneriat cu PDVSA pentru exploatarea unor câmpuri petroliere mature din vestul Venezuelei. Acestea au devenit ulterior nucleul producţiei NABEP, companie pe care a cofondat-o în aprilie 2024 împreună cu miliardarul american Harry Sargeant.

Foşti oficiali americani sunt îngrijoraţi de influenţa sa

Mai mulţi foşti oficiali ai serviciilor americane de informaţii, procurori şi diplomaţi şi-au exprimat în privat îngrijorarea faţă de influenţa tot mai mare a lui Betancourt asupra politicii SUA în Venezuela, având în vedere anchetele precedente şi relaţiile sale cu oficiali de rang înalt din fostele administraţii Chávez şi Maduro.

Înainte ca ancheta din Miami să fie suspendată, Betancourt fusese identificat drept co-conspirator neinculpat într-o presupusă schemă prin care foşti oficiali venezueleni din energie şi asociaţii lor ar fi spălat peste un miliard de dolari deturnaţi de la PDVSA, potrivit a şase surse. Zece persoane au fost inculpate în acest dosar începând din 2018.

În Spania, autorităţile au deschis anul trecut o nouă investigaţie privind presupusa spălare a unor fonduri provenite din 4 miliarde de dolari despre care se suspectează că au fost deturnaţi de la PDVSA, potrivit publicaţiei El País. Reuters nu a putut stabili dacă Betancourt mai este investigat în prezent în Spania.

Administraţia Trump îşi apără însă alegerea. Un oficial american a declarat că experienţa NABEP în producţia petrolieră din Venezuela îl face pe Betancourt cel mai potrivit partener pentru creşterea producţiei în cadrul noului acord cu Caracas.