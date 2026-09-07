Cine este, de fapt, „consiliera Hello Kitty" de la Cotroceni. Fake news-ul care s-a răspândit pe Facebook
Postat la: 07.09.2026 |
Mai multe postări distribuite în ultimele zile pe Facebook au prezentat o tânără fotografiată la Palatul Cotroceni drept o nouă consilieră a președintelui Nicușor Dan în domeniul securității naționale. În unele dintre postări s-a mers și mai departe, femeia fiind identificată drept Martina Orlea, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Informația este falsă: tânăra din imagini este Ioana-Mădălina Sadovec, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, aflată la Cotroceni alături de alți noi magistrați.
Fotografiile au început să fie distribuite pe Facebook însoțite de mesaje ironice referitoare la accesoriile cu personaje „Hello Kitty" purtate de tânără și de afirmația că aceasta ar fi ajuns să lucreze în domeniul securității naționale la Palatul Cotroceni.
În unele dintre postările publice, fotografia a fost prezentată cu formulări precum „noua consilieră de la Cotroceni", iar în altele tânăra a fost identificată explicit drept Martina Orlea. O altă postare distribuită pe rețea folosea formularea ironică „Consigliera lui dom' prezident. Poșeta este Hello Kitty".
Nu există o statistică publică prin care să poată fi stabilit numărul total al persoanelor la care au ajuns fotografiile sau câte distribuiri au acumulat toate versiunile afirmației. Au putut fi identificate postări distincte care repetă, în diferite forme, aceeași idee: că femeia din imagini ar fi consilieră a președintelui Nicușor Dan, că ar lucra pe probleme de securitate națională sau chiar că ar fi Martina Orlea.
Publicația Luju.ro a semnalat duminică, 6 septembrie, falsul și a identificat-o pe femeia din fotografii drept Ioana-Mădălina Sadovec, precizând că imaginile care au alimentat confuzia au fost realizate în contextul întâlnirii președintelui cu noii magistrați.
Identitatea Ioanei-Mădălina Sadovec poate fi verificată și din surse oficiale. Președintele Nicușor Dan a semnat la 27 iulie 2026 decretele prin care au fost numiți în funcție, începând cu 1 august, magistrații care au promovat examenul de capacitate desfășurat între decembrie 2025 și iunie 2026.
Pe lista oficială se află și „Sadovec Ioana-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu".
Decretul nr. 682/2026 stabilește explicit că, începând cu 1 august 2026, Ioana-Mădălina Sadovec este numită în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
Ea nu este, așadar, consilier prezidențial și nu ocupă o funcție în Departamentul Securității Naționale al Administrației Prezidențiale.
Fotografiile care au stat la baza informației false au fost realizate într-un context cu totul diferit de cel sugerat în postările de pe Facebook.
Președintele Nicușor Dan a avut, marți, 1 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu noii magistrați definitivi, absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2023-2025.
Ioana-Mădălina Sadovec se afla astfel la sediul Administrației Prezidențiale în calitate de nou magistrat, nu de membru al echipei președintelui.
Seria de numiri făcută de Nicușor Dan la sfârșitul lunii iulie a cuprins în total 268 de magistrați - 172 de judecători și 96 de procurori.
În discursul adresat noilor magistrați la Cotroceni, șeful statului a vorbit despre responsabilitatea pe care aceștia o au în raport cu imaginea Justiției și încrederea cetățenilor în instituțiile statului.
Confuzia este cu atât mai ușor de verificat cu cât Martina Orlea este o altă persoană, iar numirea sa la Administrația Prezidențială a avut loc cu mai multe luni înainte.
Prin Decretul nr. 281 din 15 mai 2026, Nicușor Dan a numit-o pe Martina Orlea în funcția de consilier de stat începând cu 18 mai 2026.
Surse oficiale citate la momentul numirii au precizat că aceasta urma să activeze în cadrul Departamentului Securității Naționale.
Anterior intrării în echipa prezidențială, Orlea lucrase în domeniul comunicării și campaniilor politice și coordonase strategia digitală și rețeaua de voluntari în campania prezidențială a lui Nicușor Dan din 2025.
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