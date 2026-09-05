Andrei Pleșu: „Mi-am pierdut încrederea în virtuțile nației, în soarta țării, în rostul lumii!"
Postat la: 05.09.2026 |
Filosoful Andrei Pleșu a vorbit, în cadrul unui discurs, despre omul contemporan, în care descrie apatia pe care o resimte uneori, despre înstrăinare, vanitate și despre timpul pe care îl risipim în lucruri mărunte.
„Dacă mă gândesc bine, reproșul esențial pe care-l am de făcut țării și vremurilor este că mă împiedică să mă bucur de frumusețea vieții. Din când în când îmi dau seama că trăiesc într-o lume fără cer, fără copaci și grădini, fără extaze bucolice, fără ape, pajiști și nori. Am uitat misterul adânc al nopții, radicalitatea amiezii, răcorile cosmice ale amurgului. Nu mai văd păsările, nu mai adulmec mirosul prăfos și umed al furtunii, nu mai percep, asfixiat de emoție, miracolul ploii și al stelelor. Nu mai privesc în sus, nu mai am organ pentru parfumuri și adieri.
Foșnetul frunzelor uscate, transluciditatea nocturnă a lacurilor, sunetul indescifrabil al serii, iarba, pădurea, vitele, orizontul tulbure al câmpiei, colina cordială și muntele ascetic nu mai fac de mult parte din peisajul meu cotidian, din echilibrul igienic al vieții mele lăuntrice. Nu mai am timp pentru prietenie, pentru taclaua voioasă, pentru cheful așezat. Sunt ocupat, sunt grăbit, sunt iritat, hărțuit, copleșit de lehamite. Am o existență de ghișeu. Mi se cer servicii, mi se fac comenzi, mi se solicită intervenții, sfaturi și complicități.
Am devenit mizantrop. Două treimi din metabolismul meu mental se epuizează în nervi de conjunctură, agenda mea zilnică e un inventar de urgențe minore. Gândesc pe sponci, stimulat de provocări meschine. Îmi încep ziua apoplectic, înjurând ‘situațiunea': gropile din drum, moravurile șoferilor autohtoni, căldura sau frigul, praful sau noroiul, morala politicienilor, gramatica gazetarilor, modelele ideologice, cacofoniile noii arhitecturi, demagogia, corupția, bezmeticia tranziției.
Abia dacă mai înregistrez desenul amețitor al câte unei siluete feminine, inocența vreunui surâs, farmecul tăcut al câte unui colț de stradă. Am ajuns să mă comport ca și cum Hrebenciuc și Cozmâncă, Sechelariu și Vanghelie, Ciorbea și Mihaela Tatu, Andreea Marin și Adrian Năstase, Constantinescu și Agathon, Talpeș și Garcea ar exista cu adevărat. Colecționez antipatii și prilejuri de insatisfacție. Scriu despre mizerii și mărunțișuri. Bombăn toată ziua, mi-am pierdut încrederea în virtuțile nației, în soarta țării, în rostul lumii. Am un portret tot mai greu digerabil.
Neoliberalii la conservatori, postmoderniștii la elitiști. Bătrânilor le apar frivol, tinerilor - reacționar. Una peste alta, mi-am pierdut buna dispoziție, elanul, jubilația. Nu mai am răgazuri fertile, reverii, autenticități. Mă mișc, de dimineață până seara, într-un univers artificial, agitat, infectat de trivialitate. Apetitul vital a devenit anemic, plăcerea de a fi și-a pierdut amplitudinea și suculența. Respir crispat și pripit, ca într-o etuvă. Când cineva trece printr-o asemenea criză, de vină e, în primul rând, umoarea proprie. Te poți acuza că ai consimțit în prea mare măsură imediatului, că nu știi să-ți dozezi timpul și afectele, că nu mai deosebești între esențial și accesoriu, că, în sfârșit, ai scos din calculul zilnic valorile zenitale. Dar nu se poate trece cu vederea nici ambianța toxică a momentului și a veacului. Suntem năpădiți de probleme secunde. Avem preocupări de mâna a doua, avem conducători de mâna a doua, trăim sub presiunea multiplă a necesității.
Oamenii veacului, adică ai momentului, se simt bine și legitim în postura de ființe cunoscătoare, eul propriu ca obsesie. E normal, până la un punct, să fim preocupați de noi înșine, să ne îngrijim de mintea și de corpul nostru, să ne dorim o viață confortabilă, o carieră împlinită, un amplasament social impunător sau măcar convenabil. E firesc să acordăm o atenție specială proiectelor noastre, scopurilor noastre, ideilor noastre. În ultima vreme însă, întâlnesc tot mai mulți oameni care și-au făcut din eul propriu o obsesie. Trăiesc halucinați de ei înșiși, de micile și marile lor ambiții, de imaginea lor, de ograda barocă a vanității lor. Pustiesc totul în jur, etalându-și, aproape obscen, portretul propriu.
Lumea în întregul ei și oamenii din jur par să fie instrumentele de ocazie ale destinului lor, ale planurilor lor imediate și de perspectivă. Rezultatul e dizgrațios și contraproductiv. Indivizii pe care îi am în vedere folosesc orice împrejurare ca să vorbească despre ei. Sunt subiectul lor predilect: la recepții, vernisaje, mese amicale, pe stradă, în autobuz, peste tot unde poți avea ghinionul să-i întâlnești. Te țin de nasture și vorbesc precipitat, cu patimă, dinaintea privirilor tale împăienjenite de exasperare. Tocmai au avut o idee extraordinară, tocmai au terminat o carte, tocmai au pățit ceva incredibil, tocmai vor să te viziteze sau să-i vizitezi ca să discute pe îndelete despre biografia lor interioară sau publică. Vor să-ți arate ceva, să-ți propună ceva, să-ți ceară ceva, vor să te implice în traseul lor.
Nu iau în calcul posibilitatea să ai, la rândul tău, propriul tău traseu, proiectele tale, prioritățile tale. Își însușesc timpul tău și se joacă impetuos cu nervii tăi. Îți fac agenda. Exiști pentru a-i sluji. Fără să-și dea seama, te tratează ca pe un neant util. Neant pentru că, substanțial, nu dau doi bani pe existența ta, pe libertatea ta, pe dreptul tău de a decide singur ce vrei și ce nu vrei să faci, dar neant util pentru că poți căpăta o funcție în viața lor. Le poți scrie o prefață, le poți lansa o carte, le poți face rost de o slujbă, de o editură, de o bursă, de o relație sau, pur și simplu, le poți asculta îndelung discursul de la care alții, mai abili, au reușit să se eschiveze. Degeaba le spui că ești într-o perioadă grea, că n-ai timp nici pentru obligațiile personale, că ești depășit de prea multe solicitări centrifugale. Tenacitatea lor e indemolabilă. ‘Trebuie să poți, știu că poți, să nu zici că nu poți. Nu o să-ți pară rău!'", a concluzionat Pleșu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Elon Musk, demascat". Documentarul regizorului laureat cu premiul Oscar, Alex Gibney, promite să zguduie festivalurile de film
Un documentar in mai multe parți, realizat de regizorul laureat cu premiul Oscar Alex Gibney, il analizeaza in mod criti ...
-
Oamenii de știință cred că vor putea vorbi cu animalele până în 2030. Ce riscuri ascunde această tehnologie
Inteligența artificiala ar putea schimba radical modul in care ințelegem alte specii. Dar aceleași instrumente risca sa ...
-
"M-am văzut murind pe masa de operație". Experiența inexplicabilă a unei femei care a avut o interventie sub criogenie
Pam Reynolds Lowery, o femeie din Georgia, a trecut prin momente greu de explicat in timp ce se afla pe masa de operație ...
-
OpenAI, din nou în centrul unui scandal: Agenții AI au preluat controlul unui site și au comunicat între ei pentru a ocoli restricțiile și a-și ascunde activitatea
Un grup de agenti AI ai OpenAI a preluat controlul unui site german si l-a transformat intr-un panou de mesaje prin care ...
-
OpenAI dezvoltă un robot umanoid. Sam Altman spune că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea unul
OpenAI dezvolta propriul robot umanoid, a confirmat directorul executiv al companiei, Sam Altman. Potrivit acestuia, una ...
-
Noile reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026: Călătorii cu avionul trebuie să știe schimbările
Daca veți calatori cu avionul in Europa, trebuie sa știți despre schimbarile survenite. Astfel, apar noi reguli pe aerop ...
-
Un nou tratament experimental a prelungit supravieţuirea pacienţilor cu o formă avansată de cancer pulmonar
Un tratament experimental care actioneaza simultan asupra a doua mecanisme implicate in cancer a imbunatatit supravietui ...
-
Un mister din vremea faraonilor revine la lumină. Inscripția care ar putea indica locul unui oraș pierdut
O inscripție hieroglifica veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperita in apropierea Canalului Suez, le ofera arheolog ...
-
Ce s-a întâmplat în adâncurile din România: Peste 4.400 de cutremure au reactivat falii vechi într-o zonă considerată slab seismică
Seria neobișnuita de cutremure inceputa in februarie 2023 in zona Targu Jiu a scos la iveala un sistem de structuri tect ...
-
A ajuns la granița României: Un țânțar crminal din Asia rezistent la frig se extinde în Europa. Ne vor mușca și in perioada iernilor mai blânde transmitând boli
Un țanțar originar din Asia de Est se extinde treptat in Italia și in alte țari europene. Insecta atrage atenția special ...
-
Modalitatea prin care guvernul SUA a ucis 10.000 de oameni în anii '20: ce puneau autoritățile intenționat în băuturi
În America anilor 1920, prohibitionismul a transformat un banal pahar de bautura intr-o adevarata ruleta ruseasca. ...
-
Avertisment global pe piețe: ce pregătește cel mai mare fond suveran din lume cu privire la titlurile de stat americane
Fondul suveran al Norvegiei, cu active de 2.300 de miliarde de dolari, propune reducerea semnificativa a expunerii pe ob ...
-
Descoperire importantă în adâncurile Pământului: inteligența artificială a găsit șase structuri misterioase la 2.900 km sub noi
O rețea uriașa de structuri misterioase se ascunde la aproximativ 2.900 de kilometri adancime, chiar la granița dintre m ...
-
Un nou atac asupra banilor cash: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea sumei dorite din bancomat indiferent de card. BNR și Guvernul susțin măsura
Posesorii de carduri ar putea avea posibilitatea sa aleaga suma exacta pe care vor sa o retraga de la orice bancomat din ...
-
Un rinichi de porc a ținut în viață un pacient timp de 271 de zile. Recordul care poate schimba viitorul transplanturilor
Un rinichi provenit de la un porc și transplantat unui pacient american a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un r ...
-
România lui Bolojan nu mai are niciun viitor: aproape 30% dintre tineri declarǎ că intenționează să plece din țară pentru muncă sau studii în următoarele 12 luni
În numai doua decenii, numarul persoanelor nascute in Romania, cu varsta de peste 15 ani, stabilite in țarile OECD ...
-
CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic
OpenAI a anunțat joi ca va incepe sa lanseze cel mai recent model de inteligența artificiala, GPT-6 Astra, pe care compa ...
-
Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice
Am descoperit compania care vrea sa elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI sa co ...
-
Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear
Raportele arata ca o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceza multinaționala de combustibil nuclear, Ora ...
-
Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"
Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsa din ...
-
Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
JD Vance a declarat ca „face tot ce poate pentru a implini voia lui Dumnezeu" și ca nu are nimic impotriva „ ...
-
A avut Einstein dreptate: O teorie care poate schimba fizica a fost confirmată după un secol: Faza cuantică a gravitației, observată pentru prima dată
Cercetatorii dintr-o echipa internationala au observat un efect al gravitatiei, prevazut de mult timp, asupra unui obiec ...
-
O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului
O femeie care și-a inscenat rapirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul sau a fost condamnata la inchisoare cu ...
-
Creierul nu uită ce ai văzut acum un minut: Descoperirea care arată cum trecutul imediat îți schimbă deciziile
Ceea ce vezi in acest moment nu este analizat de creier in mod izolat. Oamenii de știința au identificat un circuit cere ...
-
Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026
Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționeaza diferit fața de finanțarea pentru cumpararea unei locuințe ...
-
Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri
Loteria Romana organizeaza joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N ...
-
O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate
Primaria Alba Iulia scoate la vanzare noua mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci ...
-
Unul dintre cei mai longevivi primari din România a murit strivit de un tractor. Damian Diniș era la al șaptelea mandat de primar
Damian Diniș, unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni, a murit intr-un accident pe un camp din localitatea hune ...
-
Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño
Fenomenul climatic El Niño a facut posibila apariția unui fenomen climatic deosebit, in ocenaul Pacific. Este vor ...
-
Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri
Publicația specializata in vehicule electrice Electrek a stabilit ca sistemul de asistența la condus al Tesla era activa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu