Un virus mortal de acum 3.700 de ani, descoperit în manuscrise medievale. Ce au găsit cercetătorii în paginile vechi de un mileniu

Manuscrise medievale păstrate timp de secole în Europa au devenit o sursă neașteptată de informații despre bolile care afectau animalele în trecut. Cercetătorii au descoperit în pergamentul acestora ADN al virusului care provoacă variola ovină, reușind astfel să urmărească istoria agentului patogen până în urmă cu peste 3.700 de ani.

În perioada medievală, textele erau scrise în principal pe pergament, realizat din piele de oaie, capră sau vită. Tocmai originea animală a materialului le-a permis oamenilor de știință să obțină informații genetice păstrate timp de secole, potrivit Euronews.

Variola ovină este o boală virală extrem de contagioasă, care poate provoca febră, leziuni ale pielii și chiar moartea animalelor.

ADN-ul virusului, recuperat din pergament

O echipă internațională coordonată de cercetători de la University College Dublin și formată din geneticieni, istorici, virologi și conservatori a extras ADN direct din pergamentul unor documente istorice.

Cercetătorii au analizat inclusiv Evangheliarul din York, un manuscris iluminat vechi de peste 1.000 de ani și considerat unul dintre cele mai valoroase documente din perioada anglo-saxonă târzie.

În studiu a fost inclus și Glosarul Corpus, păstrat la Colegiul Corpus Christi din Cambridge și considerat unul dintre primele dicționare englezești.

„Identificarea ADN-ului vechi al agenților patogeni a schimbat complet modul în care înțelegem bolile infecțioase din trecut, iar acum arătăm că pergamentul poate păstra și el ADN-ul patogenilor animali", a explicat Louis L'Hôte, autorul principal al studiului.

Oile infectate ar fi ajuns să fie transformate în pergament

Analizele au produs o altă constatare importantă. În unele situații, ADN-ul virusului variolei ovine a fost identificat pe mai multe pagini aparținând aceluiași manuscris.

Potrivit studiului publicat în revista Science Advances, descoperirea indică faptul că pentru fabricarea pergamentului ar fi fost folosite direct animale infectate cu virusul.

Informațiile genetice recuperate din manuscrise au fost apoi comparate cu probe mult mai vechi, provenite din dinți de oaie din Epoca Bronzului.

Virusul circulă de peste 3.700 de ani

Rezultatele le-au permis cercetătorilor să stabilească faptul că variola ovină reprezintă o amenințare pentru animale de peste 3.700 de ani.

Analizele au mai scos la iveală o particularitate: spre deosebire de virusul variolei umane, genomul virusului care provoacă variola ovină a rămas extrem de stabil de-a lungul ultimelor milenii.

Boala poate provoca pierderi economice importante prin reducerea producției de lapte și deteriorarea lânii. Nu există însă dovezi că virusul variolei ovine poate infecta oamenii.

Cercetătorii speră că informațiile obținute despre evoluția genetică a virusului vor putea contribui în viitor la combaterea acestui agent patogen.