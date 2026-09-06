Tensiuni la cote maxime în Golf: Gardienii Revoluției au declanșat o acțiune de răzbunare, după ce SUA le-a distrus trei petroliere

Schimbul de lovituri dintre Washington și Teheran a atins un nou prag de gravitate. Iranul a anunțat că a atacat trei nave militare americane și alte trei petroliere asociate SUA, ca reacție directă la distrugerea de către armata americană a trei petroliere iraniene din regiunea Golfului Persic, acțiune catalogată de Pentagon drept o ripostă.

Forțele ideologice de la Teheran, Gardienii Revoluției, au susținut că au vizat navele care traversau Strâmtoarea Ormuz fără permisiune, avertizând toate celelalte ambarcațiuni să nu tranziteze zona pe rute neaprobate, informează news.ro.

De cealaltă parte, Comandamentul militar american (CENTCOM) a raportat că a neutralizat și distrus petrolierele iraniene deoarece acestea făceau parte dintr-o rețea clandestină de miliarde de dolari ce finanța Gardienii Revoluției.

Blocaj total în Strâmtoarea Ormuz și amenințări cu extinderea atacurilor

Într-un comunicat difuzat de agenția oficială Irna, Gardienii Revoluției au confirmat atacul american asupra „trei petroliere aparținând Republicii Islamice Iran în strâmtoarea Ormuz, care au provocat pagube", considerând acest lucru un „act de disperare în fața închiderii" acestei căi strategice pentru comerț.

Aceste noi schimburi de lovituri au loc pe fondul unui impas diplomatic în ceea ce privește încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, în timp ce Washingtonul reiterează intenția de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului.

Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene, niciuna dintre părți nefiind dispusă să cedeze.

În cazul în care ostilitățile vor continua, loviturile „împotriva navelor militare americane din regiune vor fi mai dure decât până acum și s-ar putea extinde", a amenințat Khatam al-Anbiya, comandamentul militar central interarme al Iranului.

Washingtonul a efectuat aceste noi atacuri după ce un portavion și un distrugător american „au scăpat de multiple atacuri iraniene neprovocate", a raportat armata Statelor Unite, adăugând că niciunul dintre militarii săi nu a fost rănit.

Potrivit unui corespondent al televiziunii de stat iraniene aflat la fața locului, bombardamentul petrolierului din apropierea insulei Kharg nu a făcut victime.

Un alt jurnalist al aceluiași post de televiziune din Jask, care a relatat despre atacuri asupra a două petroliere „în apropierea orașului", a afirmat că una dintre ele „era goală", iar cealaltă „transporta petrol". Potrivit acestuia, echipajele au fost evacuate pe uscat.

După o lună august marcată de o scădere semnificativă a atacurilor, confruntările au reizbucnit pe 30 la inițiativa armatei americane, care a declarat că dorește să împiedice lansarea rachetelor încărcate cu mine marine în strâmtoarea Ormuz.

Extinderea războiului regional: consecințe economice și noi fronturi de luptă

Iranul a răspuns țintind vecinii săi din Golf, așa cum a făcut-o încă de la începutul conflictului declanșat de o ofensivă americano-israeliană împotriva sa la sfârșitul lunii februarie.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite efectuează „atacuri punctuale" în Iran, asigurând că „în prezent nu se află în război".

Pentru a-și intensifica presiunea economică, Washingtonul a anunțat noi sancțiuni împotriva Teheranului, care se confruntă deja cu astfel de măsuri de zeci de ani.

„Dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom impune un preț economic și mai mare: veți primi trei lovituri."

- Brad Cooper, șeful CENTCOM

Conflictul, care a provocat mii de morți și a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului, s-a extins în regiune, cu mai multe fronturi.

În Yemen, unde ostilitățile dintre forțele guvernamentale și rebelii houthi pro-iranieni se aflau de ani de zile într-o pauză datorită unui armistițiu, noile lupte au provocat aproape 200 de morți începând de joi.

În Liban, țară antrenată în război în luna martie de mișcarea Hezbollah, un alt aliat al Teheranului, atacurile israeliene au provocat patru morți vineri, printre care o tânără, potrivit unui bilanț actualizat al Ministerului Sănătății din Liban.