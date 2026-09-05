Spăgile pentru examenele de la Medicină - Ovidius: 600 de euro colocviul, 2.500 de euro examenul. Peste 37.000 de euro, strânși de la studenți

Patru persoane, între care doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius" din Constanța, au fost reținute de procurorii DNA într-un dosar privind presupusa fraudare a examenelor de Anatomie.

Anchetatorii susțin că studenților li s-ar fi cerut între 600 și 2.500 de euro pentru promovarea unor colocvii și examene restante, valoarea totală a foloaselor obținute fiind estimată până în prezent la peste 37.100 de euro.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă, 5 septembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a Ralucăi Talpeș, asistentă universitară la Facultatea de Medicină, a lui Batuhan Omeroglu, asistent universitar la aceeași facultate, și a două studente, identificate prin inițialele I.A. și Z.I.D.

Raluca Talpeș este acuzată de luare de mită în formă continuată, cu 15 acte materiale, iar ceilalți trei inculpați sunt acuzați de complicitate la luare de mită în formă continuată, tot cu câte 15 acte materiale.

Cei patru urmează să fie prezentați sâmbătă Tribunalului Constanța, procurorii cerând arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

DNA: Bani pentru promovarea restanțelor la Anatomie

Potrivit anchetatorilor, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada mai-septembrie 2026 și ar fi vizat două sesiuni de restanțe la disciplina Anatomie, organizate în perioadele 6-12 iulie și 1-6 septembrie.

DNA susține că Raluca Talpeș, în calitate de asistent universitar la catedra de Anatomie, avea atribuții privind evaluarea și notarea studenților și făcea parte din una dintre comisiile de examinare.

În această calitate, aceasta ar fi pretins și primit în repetate rânduri bani de la studenții care trebuiau să susțină examene sau colocvii restante.

Banii nu ar fi fost însă primiți direct în toate cazurile. Potrivit procurorilor, ar fi existat trei intermediari: asistentul universitar Batuhan Omeroglu și cele două studente cercetate în dosar.

Cum ar fi funcționat sistemul

Procurorii susțin că intermediarii ar fi identificat studenții interesați să își promoveze restanțele și ar fi colectat banii de la aceștia.

Până în prezent au fost identificați cel puțin 15 studenți despre care anchetatorii afirmă că ar fi apelat la acest sistem.

Cei trei intermediari i-ar fi asigurat pe studenți că vor promova examenele restante dacă plătesc sumele solicitate examinatorilor.

Potrivit DNA, banii ceruți ar fi variat în funcție de tipul evaluării: 600 de euro pentru promovarea unui colocviu și până la 2.500 de euro pentru promovarea unui examen.

„Valoarea totală a foloaselor astfel obținute" a fost calculată de procurori, până în acest moment, la peste 37.100 de euro.

Din fiecare sumă, intermediarul și-ar fi păstrat un comision, iar restul banilor ar fi ajuns la cadrul didactic examinator, potrivit acuzațiilor DNA.

Bani găsiți la percheziții, fără justificare

Dosarul a ieșit la iveală vineri, 4 septembrie, când procurorii DNA Constanța au efectuat percheziții în 26 de locații, majoritatea aflate în municipiul și județul Constanța.

Descinderile au vizat domiciliile unor persoane fizice, cabinete medicale, sediul unei instituții de învățământ superior și sediul unei unități medicale.

DNA anunță acum că în timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate „diferite sume de bani care nu au putut fi justificate".

Ancheta privește presupusa fraudare, prin infracțiuni de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie.

Universitatea Ovidius a anunțat că pune documentele la dispoziția DNA

În timpul perchezițiilor de vineri, Universitatea „Ovidius" a transmis că instituția cooperează cu procurorii și le pune acestora la dispoziție informațiile și documentele solicitate.

„Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele de care au nevoie. Ei continuă să își desfășoare activitățile procedurale", declara purtătorul de cuvânt al Universității, Valentin Vanghelescu.

Anchetatorii au verificat mai multe birouri ale Facultății de Medicină și au analizat documentele ridicate în cadrul operațiunii.

Informațiile apărute inițial pe surse indicau sume mult mai mici, de ordinul sutelor de lei sau al câtorva sute de euro. Comunicatul oficial publicat sâmbătă de DNA arată însă că procurorii susțin că sumele ajungeau până la 2.500 de euro pentru un singur examen, iar valoarea totală stabilită până în prezent depășește 37.100 de euro.

Ancheta nu se oprește la cei patru inculpați

DNA precizează că ancheta este în desfășurare și că în dosar „se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane".

Prin urmare, numărul persoanelor vizate și amploarea presupusului mecanism de fraudare a examenelor ar putea crește pe măsură ce procurorii administrează noi probe.

Decizia privind eventuala arestare preventivă a celor patru inculpați aparține Tribunalului Constanța.