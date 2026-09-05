„Elon Musk, demascat". Documentarul regizorului laureat cu premiul Oscar, Alex Gibney, promite să zguduie festivalurile de film

Un documentar în mai multe părți, realizat de regizorul laureat cu premiul Oscar Alex Gibney, îl analizează în mod critic pe miliardarul și antreprenorul din domeniul tehnologiei Elon Musk, examinând rolul său tot mai mare în tehnologie, politică și infrastructură globală.

Ambițiosul film, programat să aibă premiera la festivalurile de film de la Veneția și Toronto, înainte de lansările cinematografice și pe platformele de streaming, explorează modul în care cea mai bogată persoană din lume și-a acumulat o influență semnificativă în mai multe industrii, inclusiv în aviație, comunicații prin satelit și inițiative guvernamentale de eficientizare, scrie hollywoodreporter.com.

O privire cuprinzătoare asupra puterii și tehnologiei

Regizorul Alex Gibney, cunoscut pentru proiecte de investigație anterioare axate pe instituții mari și scandaluri corporatiste, și-a petrecut ani de zile examinând parcursul profesional al lui Musk. Documentarul urmărește companiile și proiectele domnului Musk, cum ar fi Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink și X (fostul Twitter). Filmul abordează evoluții recente, inclusiv implicarea lui Musk în Departamentul de Eficiență Guvernamentală (DOGE) și rolul său în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2024. Teza principală a regizorului Gibney avertizează că concentrarea datelor și a tehnologiei în mâinile unei singure persoane nealese ridică întrebări importante cu privire la controlul democratic.

Tehnici de producție inovatoare

Elon Musk a refuzat să acorde un interviu pentru acest proiect, respingând public filmul în faza de anunț inițial. Ca răspuns, realizatorii au folosit înregistrări audio de arhivă extinse, combinate cu un avatar digital creat folosind tehnologia jocurilor video, pentru a ilustra citate istorice și concepte de-a lungul documentarului. De asemenea, proiectul încorporează reportaje din diverse surse de presă referitoare la accesul la datele federale și guvernanța corporativă.

Elon Musk, demascat

Pelicula, intitulată provizoriu „Elon Musk Unmasked" (Elon Musk, demascat), este mai mult decât o simplă biografie: este o anchetă incendiară despre cum un individ „haotic" și neales a ajuns să dețină o influență enormă asupra economiei, tehnologiei și chiar a democrației americane.

Alex Gibney, considerat echivalentul jurnalistului de investigație Bob Woodward în lumea filmului, a petrecut ultimii doi ani urmărind fiecare mișcare a mogulului sud-african, dar transformarea acestuia în arma secretă a republicanilor în 2024 a rescris complet scenariul.

„Cum se simte puterea, domnule Musk?", este întrebarea-cheie care deschide cutia Pandorei în documentar. Gibney nu s-a limitat la a relua aventurile lui Musk cu Tesla, SpaceX sau Twitter. El susține că, dincolo de fațada de „geniu neînțeles", s-ar ascunde un „vânzător de povești" („confidence man") a cărui putere se hrănește din prețul acțiunilor și din capacitatea de a controla fluxuri uriașe de date.

„Cum să ai atâta putere?"

Într-una dintre cele mai dure concluzii ale sale, Gibney aduce în prim-plan vocea lui Sam Harris, un fost prieten devenit adversar al lui Musk. „Este complet nebunesc să avem o persoană atât de haotică, complet nealeasă, și cu atâta putere", spune Harris în film. Această idee este firul roșu al documentarului.

Pelicula acuză mogulul de o serie de „păcate" vechi: că ar fi furat meritul fondatorului Tesla, că ar fi forțat-o pe mama copilului său să semneze un acord de confidențialitate sau că ar fi exagerat promisiunile despre mașinile autonome, pentru care sunt invocate peste 60 de decese.

Cu toate acestea, partea a doua a documentarului este cea care promite să șocheze. Gibney sugerează un plan mult mai amplu: „dominația lumii". De la rolul decisiv al Starlink în Ucraina până la dependența NASA de SpaceX și, mai ales, la accesul echipei DOGE (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală) la datele personale a zeci de milioane de americani, totul este pus sub semnul întrebării, scrie hollywoodreporter.com.

„Anomalia din Matrix" și „laserele spațiale"

Două dezvăluiri au stârnit deja un val de controverse. Ashley St. Clair, o fostă parteneră a lui Musk, mărturisește că acesta avea o „certitudine" ieșită din comun legată de rezultatul alegerilor din noiembrie 2024. Conform unui schimb de mesaje afișat în film, Musk i-ar fi spus că urmează să „dezlănțuie anomalia din Matrix". La întrebarea cum, el ar fi răspuns: „Am zece mii de lasere în spațiu" . Deși filmul nu trage o concluzie clară, el lasă să planeze întrebarea: se referea la rețeaua de sateliți Starlink?.

A doua suspiciune este legată de datele federale. Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale" și laureat al Premiului Nobel, avertizează în documentar că accesul echipei DOGE la bazele de date ale guvernului ar putea fi folosit pentru a corupe alegerile. „Dacă ai vrea să corupi alegerile și să folosești AI, tot ce ai avea nevoie este informații detaliate despre cetățenii americani", spune Hinton, sugerând că Musk a strâns exact acest tip de date.

Un avatar video pentru un „președinte nevăzut"

Refuzul lui Musk de a participa la filmări l-a determinat pe Gibney să recurgă la o soluție neașteptată: a creat un avatar de joc video care îl înfățișează pe mogul rostind propriile cuvinte. Este un artificiu care, după cum explică regizorul, subliniază obsesia lui Musk pentru simulare și ideea că acesta încearcă să redefinească realitatea în jurul său.

„Marele și Teribilul Oz i-a ținut pe oameni în frâu pentru că le era frică de chipul lui. Dar când un cățeluș a tras cortina, a apărut un om mediocru", spune Gibney, comparându-l pe Musk cu magicianul din Oz. Concluzia este că, odată ce publicul vede dincolo de fațadă, puterea gigantică a lui Musk se poate prăbuși.

Un colos al media se pregătește de bătălie

Producția a atras atenția marilor case de distribuție. Deși filmul este finanțat de nume sonore și va fi lansat în premieră la Veneția pe 8 septembrie, viitorul său rămâne incert. Va fi distribuit de Bleecker Street în cinematografe, iar un debut pe HBO este planificat pentru 2027.

Documentarul intră, însă, într-un teritoriu minat: viitorul proprietar al Warner Bros. Discovery (HBO) este David Ellison, un apropiat al cercurilor lui Trump și fiul miliardarului Larry Ellison, care apare într-o lumină negativă în film pentru că i-ar fi oferit lui Musk 2 miliarde de dolari pentru achiziția Twitter, fără nicio întrebare. Rămâne de văzut dacă presiunile politice sau juridice (Musk fiind cunoscut pentru procesele sale) vor afecta difuzarea.

Până atunci, Gibney își continuă montajul. În timpul unei scene, el spune echipei: „Să lăsăm vocea lui Trump să se audă mai mult și distorsionat, astfel încât să pară că este în capul lui Elon". Este o metaforă perfectă pentru o epocă în care, susține Gibney, un singur om „mizerabil" își varsă frustrările asupra întregii lumi.

Programul de lansare

-Septembrie: Premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, urmată de Toronto.

-Octombrie: Lansare cinematografică extinsă, distribuită de Bleecker Street.

-2027: Debut pe platforma de streaming HBO.