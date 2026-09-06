Godzilnino - super El Nino dă peste cap iarna 2026-2027 în Europa: Primele prognoze arată ce ne așteaptă din decembrie până în februarie

Primele estimări pentru iarna 2026-2027 conturează un scenariu cu mult mai puțină zăpadă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a Europei. Influența puternică a fenomenului Super El Niño ar putea face ca ninsorile consistente să se concentreze în special la altitudini mari și în nordul și nord-estul continentului, potrivit unei analize publicate de site-ul de specialitate Severe Weather.

Specialiștii au analizat cele mai recente evoluții ale Super El Niño - denumit si Godzilnino - și au realizat o prognoză a ninsorilor pentru Statele Unite, Canada și Europa, folosind sistemele globale de prognoză pe termen lung și datele istorice.

Pentru continentul european, perspectivele privind cantitățile de zăpadă sunt slabe. În cea mai mare parte a Europei sunt anticipate ninsori sub valorile normale, în timp ce excepțiile ar urma să fie reprezentate de regiunile aflate la altitudini ridicate, precum Alpii, dar și de zonele mai reci din nord și nord-est.

Altitudinea ar putea face diferența pentru sezonul de schi

În cazul stațiunilor de schi, evoluția sezonului ar urma să depindă în mare măsură de altitudine și latitudine.

Un curent atlantic predominant și blând ar favoriza deficite extinse de zăpadă în regiunile de câmpie și la altitudini medii. Zonele nordice ar putea face însă excepție de la această tendință.

Perspective mai bune există și în Alpi. La altitudini de peste 1.800-2.000 de metri, condițiile par favorabile formării unui strat consistent de zăpadă naturală, arată Severe Weather.

Decembrie începe cu puțină zăpadă în zonele joase

Prognoza pentru prima lună de iarnă indică ninsori sub valorile normale în majoritatea regiunilor de câmpie ale Europei. Excepția ar urma să fie extremitatea nordică a continentului.

Explicația este legată de un curent predominant dinspre vest și sud-vest, care traversează o mare parte din Europa. Acesta aduce precipitații, însă și temperaturi mai ridicate.

Același tipar este evidențiat de anomalia privind ninsorile abundente prognozate în Alpi și către nordul continentului.

Ianuarie nu aduce o schimbare majoră

Nici în ianuarie perspectivele nu se modifică semnificativ. Creasta de înaltă presiune din sud ar urma să persiste, în timp ce circulația predominant vestică va continua.

În același timp, prognoza indică apariția unor regiuni cu temperaturi peste valorile normale, iar acestea nu se limitează la zonele de altitudine din partea central-estică a continentului.

Februarie ar putea aduce cel mai mare deficit de zăpadă

Deși februarie este în mod obișnuit una dintre lunile mai bogate în zăpadă în Europa, persistența unei creste de înaltă presiune ar putea produce tocmai în această perioadă cel mai mare deficit.

Estimările Severe Weather arată cantități de zăpadă sub valorile normale în cea mai mare parte a Europei centrale, vestice, nord-vestice și sudice.

Nordul și nord-estul continentului ar urma să rămână zonele cu ninsori mai abundente, continuând tendința prognozată și pentru restul iernii.

Ce înseamnă, de fapt, „ninsori sub normal"

Severe Weather atrage însă atenția că o prognoză care indică ninsori sub valorile normale nu trebuie interpretată ca o iarnă în care zăpada va lipsi complet.

Estimarea arată doar că acumulările ar putea fi mai mici decât media înregistrată pe termen lung. Spre exemplu, într-o regiune în care cantitatea medie totală de zăpadă ajunge la un metru pe parcursul unei ierni, într-un sezon cu deficit s-ar putea acumula doar aproximativ 25 de centimetri.