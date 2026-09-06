Bine că se descarcă și nu aduce un cutremur major: Pământul s-a mișcat în România - duminică dimineață. Seism de 4,1 în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a fost înregistrat duminică dimineață în zona seismică Vrancea. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de aproape 150 de kilometri.

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 07:04, la adâncimea de 149,6 kilometri.

Cutremurul a avut magnitudinea 4,1, iar intensitatea acestuia a fost evaluată la gradul II.

Epicentrul a fost localizat la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și la 59 de kilometri est de Brașov.

De asemenea, seismul s-a produs la 61 de kilometri sud de Buzău, la 65 de kilometri sud de Focșani și la 75 de kilometri nord de Ploiești.

Cutremurul de marți a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs în judeţul Vrancea, la ora 9:54.

Seismul s-a înregistrat la adâncimea de 30 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 18 km sud de Focşani, 56 km nord de Buzău, 85 km sud de Bârlad, 88 km sud de Galaţi, 91 km sud de Brăila şi 94 km est de Sfântu-Gheorghe, potrivit INCDFP.

De la începutul lunii august, în România au avut loc zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Cel mai important cutremur din acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter şi s-a înregistrat în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.