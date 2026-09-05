ONU a votat cum să se schimbe harta lumii. Americanii s-au opus!

Postat la: 05.09.2026 |

ONU a votat cum să se schimbe harta lumii. Americanii s-au opus!

Adunarea Generală a ONU a votat astăzi cu 164 de voturi pentru schimbarea modului în care este reprezentată lumea pe hărțile clasice. Șase țări s-au abținut, iar americanii au fost singurii care s-au opus, reprezentantul american spunând că rezoluția este inutilă.

Actuala proiecție Mercator pe care o vedeam și-n atlasele noastre din copilărie sau pe aplicațiile de maps actuale, a fost creată în 1569 în special pentru navigația maritimă și a fost folosită până acum în școli și-n reprezentări tehnice ale lumii.

Dar proiecția asta are o problemă. Ea mărește foarte mult teritoriile aflate spre poli și le micșorează pe cele apropiate de Ecuator. Un exemplu bun e Groenlanda care apare pe multe hărți aproape cât Africa, deși Africa este în realitate de aproximativ 14 ori mai mare ca suprafață.

Rezoluția asta a fost inițiată de Togo, în numele statelor africane, și ar dori folosirea unor proiecții care păstrează mai bine suprafața reală a continentelor, cum ar fi Equal Earth. Francezii au anunțat deja că va trece la o altă proiecție, Eckert IV, pentru anumite hărți oficiale. În poză se vede cum ar arăta Africa pe noul tip de proiecție Equal Earth.

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ONU a votat cum să se schimbe harta lumii. Americanii s-au opus!

Postat la: 05.09.2026 |

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Adunarea Generală a ONU a votat astăzi cu 164 de voturi pentru schimbarea modului în care este reprezentată lumea pe hărțile clasice. Șase țări s-au abținut, iar americanii au fost singurii care s-au opus, reprezentantul american spunând că rezoluția este inutilă.

Actuala proiecție Mercator pe care o vedeam și-n atlasele noastre din copilărie sau pe aplicațiile de maps actuale, a fost creată în 1569 în special pentru navigația maritimă și a fost folosită până acum în școli și-n reprezentări tehnice ale lumii.

Dar proiecția asta are o problemă. Ea mărește foarte mult teritoriile aflate spre poli și le micșorează pe cele apropiate de Ecuator. Un exemplu bun e Groenlanda care apare pe multe hărți aproape cât Africa, deși Africa este în realitate de aproximativ 14 ori mai mare ca suprafață.

Rezoluția asta a fost inițiată de Togo, în numele statelor africane, și ar dori folosirea unor proiecții care păstrează mai bine suprafața reală a continentelor, cum ar fi Equal Earth. Francezii au anunțat deja că va trece la o altă proiecție, Eckert IV, pentru anumite hărți oficiale. În poză se vede cum ar arăta Africa pe noul tip de proiecție Equal Earth.

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