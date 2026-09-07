Românii care produc mai multă țuică acasă decât permite legea pot să primească amenzi de 100.000 de lei

Prepararea țuicii în gospodărie este o tradiție pentru mulți români, însă producția pentru consum propriu este supusă unor reguli fiscale. Limita prevăzută de lege se raportează la cantitatea de alcool pur, iar amenzile de până la 100.000 de lei vizează anumite încălcări și nu se aplică automat celor care fac țuică acasă.

Înainte de a porni cazanul, este bine să știi că producerea alcoolului în gospodărie este reglementată de legislația fiscală. Codul fiscal stabilește un regim special pentru alcoolul produs de gospodăriile individuale pentru consum propriu.

Cât e cantitatea limită care poate fi produsă acasă

Legislația prevede o limită de 50 de litri de produs pe gospodărie într-un an, exprimată în echivalent de alcool pur, la concentrația de 100% alcool în volum. Este important de înțeles că această limită nu înseamnă că ai voie să produci doar 50 de litri de țuică. Cantitatea efectivă depinde de concentrația alcoolică a băuturii.

De exemplu, dacă țuica are o concentrație de 40% alcool, echivalentul a 50 de litri de alcool pur ar reprezenta teoretic 125 de litri de produs.

Legislația prevede, într-adevăr, sancțiuni care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru anumite încălcări ale regimului produselor accizabile, însă amenda nu se aplică automat tuturor celor care produc țuică acasă.

Când se aplică sancțiunea

Sancțiunea depinde de fapta constatată și de circumstanțele în care a fost produs sau deținut alcoolul. În anumite situații prevăzute de legislație pot exista și măsuri complementare, inclusiv confiscarea produselor sau a unor bunuri.

Regimul aplicabil producției pentru consum propriu nu trebuie confundat cu producerea alcoolului în scopul comercializării. Dacă țuica este vândută, intră în discuție alte obligații fiscale și reguli.

Faptul că băutura este făcută în gospodărie nu înseamnă că poate fi comercializată fără respectarea legislației.