Una dintre principalele teorii despre originea vieții pe Pământ ar putea fi greșită, susține un cercetător

O ipoteză potrivit căreia primele forme de viață au apărut în apropierea izvoarelor hidrotermale de pe fundul oceanelor ar putea fi incompatibilă cu datele științifice actuale, susține un geochimist de la Universitatea din Calgary.

Originea vieții pe Pământ rămâne una dintre marile întrebări fără un răspuns definitiv. Oamenii de știință au formulat mai multe teorii despre condițiile în care ar fi putut apărea primele forme de viață, însă niciuna nu a fost demonstrată în mod concludent.

Printre cele mai cunoscute ipoteze se află teoria potrivit căreia viața ar fi apărut în apropierea izvoarelor hidrotermale alcaline, aflate pe fundul oceanelor.

Geochimistul Benjamin Tutolo, de la Universitatea din Calgary, consideră însă că această ipoteză trebuie reevaluată.

Potrivit cercetătorului, datele disponibile în prezent fac „foarte puțin probabil" ca viața să fi apărut în astfel de medii.

Două scenarii pentru apariția vieții

În prezent, două dintre principalele teorii plasează originea vieții în medii foarte diferite.

Prima presupune existența unui bazin de apă caldă, bogat în minerale, aflat la suprafața Pământului primitiv.

A doua indică izvoarele hidrotermale de pe fundul oceanelor, zone în care apa încălzită de activitatea geologică circulă prin roci și aduce la suprafață diverse substanțe chimice.

Tutolo susține că dovezile recente pun sub semnul întrebării cea de-a doua variantă.

„Ipoteza izvoarelor hidrotermale ca loc al originii vieții a devenit atât de bine înrădăcinată în cultura noastră încât mulți dintre noi nu o mai punem la îndoială", a spus cercetătorul, citat de ScienceAlert.

El a observat inclusiv că ideea apare în materiale educaționale pentru copii, ceea ce contribuie la popularizarea acestei teorii.

Compoziția chimică a oceanelor ar putea schimba perspectiva

Unul dintre argumentele cercetătorului se referă la ceea ce se știe astăzi despre condițiile chimice de pe Pământul timpuriu.

Teoria izvoarelor hidrotermale pornește, în parte, de la ideea că diferența de aciditate dintre oceanul primordial și fluidele alcaline provenite din izvoare ar fi putut funcționa asemenea unei baterii naturale.

Această diferență ar fi furnizat energia necesară unor reacții chimice care, în cele din urmă, ar fi putut conduce la apariția primelor forme de viață.

Tutolo susține însă că unele dintre premisele acestei teorii nu mai corespund datelor actuale.

Cercetătorii au reevaluat, de exemplu, compoziția chimică a izvoarelor hidrotermale și a oceanelor de acum aproximativ patru miliarde de ani, perioada în care se consideră că viața ar fi apărut.

Potrivit lui Tutolo, izvoarele respective nu erau atât de alcaline pe cât se presupunea anterior și conțineau probabil mai puțin sulf.

Problema sulfului

Sulful și mineralele sulfuroase ocupă un loc important în unele teorii privind apariția primelor procese metabolice.

Tutolo consideră însă că modelele bazate pe aceste minerale pornesc de la o imagine învechită asupra mediului de pe Pământul timpuriu.

„Ideile depășite despre compoziția chimică a oceanelor antice par să fi avut un rol", a spus el.

Potrivit cercetătorului, fluidele alcaline provenite din izvoare, rocile în care acestea se formau și oceanele primitive ar fi fost în mare parte lipsite de sulf.

Acest lucru ridică întrebări cu privire la modul în care ar fi putut avea loc reacțiile chimice necesare pentru apariția vieții în acel mediu.

O „baterie naturală" care ar fi putut alimenta primele reacții

Una dintre ideile centrale ale teoriei izvoarelor hidrotermale este existența unui gradient chimic între fluidele alcaline provenite din adâncurile Pământului și oceanul din jur.

Diferența de aciditate ar fi putut crea o sursă naturală de energie pentru reacții chimice complexe.

Tutolo susține însă că, atunci când sunt analizate condițiile reale de temperatură și presiune din interiorul izvoarelor hidrotermale, alcalinitatea fluidelor este mult mai redusă decât cea presupusă în unele modele.

În opinia sa, acest lucru slăbește unul dintre argumentele fundamentale ale teoriei.

„Problemele sunt atât de fundamentale încât ipotezele privind originea vieții în izvoarele hidrotermale trebuie reconsiderate", a afirmat cercetătorul.

El susține că mai multe teorii construite în jurul aceluiași tip de mediu se bazează pe presupuneri care nu mai sunt susținute de dovezile actuale.

Cercetarea originii vieții continuă

Afirmațiile lui Tutolo nu înseamnă că oamenii de știință au stabilit unde a apărut viața pe Pământ.

Originea vieții rămâne un domeniu în care există mai multe ipoteze concurente, iar cercetătorii încearcă să reconstruiască condițiile de pe planeta noastră de acum miliarde de ani.

Unele teorii plasează primele reacții prebiotice în apropierea izvoarelor hidrotermale, în timp ce altele indică bazine de apă de la suprafață sau medii în care moleculele organice s-ar fi putut concentra pe suprafața mineralelor.

Recent, oamenii de știință au propus și scenarii potrivit cărora procesele care au precedat apariția primelor celule s-ar fi putut desfășura în interiorul unor substanțe vâscoase aderente la suprafața rocilor.

Pentru moment, nu există un consens științific cu privire la locul exact în care a început viața.

Ceea ce este clar este că răspunsul depinde de înțelegerea condițiilor chimice și geologice de pe Pământul timpuriu, iar noi descoperiri pot schimba modul în care sunt evaluate teoriile existente.