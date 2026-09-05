"M-am văzut murind pe masa de operație". Experiența inexplicabilă a unei femei care a avut o interventie sub criogenie

Pam Reynolds Lowery, o femeie din Georgia, a trecut prin momente greu de explicat în timp ce se afla pe masa de operație. Într-un moment de cumpănă între viață și moarte, ea a trăit o experiență care i-a schimbat complet perspectiva asupra existenței. În timpul unei operații de urgență, ea susține că s-a văzut din afara propriului corp, observându-se pe sine în timp ce medicii încercau să o salveze. Această experiență extracorporală a fost atât de vividă și detaliată încât a lăsat-o profund marcată.

În 1991, Pam Reynolds Lowery, o cântăreață americană de 35 de ani din Atlanta, Georgia, a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral de mari dimensiuni, situat aproape de trunchiul cerebral. Pentru a-i salva viața, medicii i-au spus că are nevoie de o procedură rară și riscantă numită „operație cu standstill", adică oprire circulatorie profundă hipotermică, în care corpul ei a fost răcit la 10°C, activitatea cerebrală a fost oprită complet, iar inima și respirația au fost suspendate temporar.

În timpul acestei stări de moarte clinică, Pam a relatat ulterior că a avut o experiență de moarte iminentă (EMI) remarcabilă. Ea a susținut că s-a perceput plutind deasupra corpului său, observând cu claritate sala de operație, echipa medicală și ustensilele pe care le foloseau medicii. Ea a descris instrumentele chirurgicale, inclusiv un ferăstrău care semăna cu o periuță de dinți electrică, și a auzit conversații între personalul medical, deși avea urechile acoperite cu niște dopuri menite să monitorizeze activitatea cerebrală.

În continuare, Pam a povestit că a fost atrasă către o lumină strălucitoare și a întâlnit rude decedate, inclusiv pe bunica și unchiul ei. Aceștia i-au transmis că trebuie să se întoarcă la viață, iar unchiul ei a „împins-o" înapoi în corpul său, moment pe care l-a descris ca fiind similar cu săritul într-o apă rece. Cazul Pam Reynolds a fost intens dezbătut în comunitatea științifică și spirituală. Susținătorii ideii potrivit căreia conștiința poate exista independent de activitatea cerebrală consideră că această experiență este o dovadă puternică ce susține existența vieții de după moarte.

Pe de altă parte, scepticii, precum anestezistul Gerald Woerlee, argumentează că Pam ar fi putut auzi și percepe anumite aspecte ale operației din cauza unei conștiențe reziduale sau a unei conștiențe sub anestezie. Indiferent de interpretare, experiența lui Pam Reynolds rămâne una dintre cele mai documentate și discutate EMI din istorie, provocând întrebări profunde despre natura conștiinței și posibilitatea existenței vieții după moarte.

Astfel de relatări despre experiențe aproape de moarte (EAM) nu sunt izolate. Mulți oameni care au trecut prin situații critice descriu senzații similare: plutirea deasupra corpului, observarea scenei medicale dintr-o perspectivă externă, sau întâlnirea cu lumini strălucitoare și sentimente de pace profundă. Deși știința încearcă să explice aceste fenomene prin diverse teorii neurologice, pentru cei care le trăiesc, ele rămân experiențe profund personale și transformatoare.