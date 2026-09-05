"M-am văzut murind pe masa de operație". Experiența inexplicabilă a unei femei care a avut o interventie sub criogenie
Postat la: 05.09.2026 |
Pam Reynolds Lowery, o femeie din Georgia, a trecut prin momente greu de explicat în timp ce se afla pe masa de operație. Într-un moment de cumpănă între viață și moarte, ea a trăit o experiență care i-a schimbat complet perspectiva asupra existenței. În timpul unei operații de urgență, ea susține că s-a văzut din afara propriului corp, observându-se pe sine în timp ce medicii încercau să o salveze. Această experiență extracorporală a fost atât de vividă și detaliată încât a lăsat-o profund marcată.
În 1991, Pam Reynolds Lowery, o cântăreață americană de 35 de ani din Atlanta, Georgia, a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral de mari dimensiuni, situat aproape de trunchiul cerebral. Pentru a-i salva viața, medicii i-au spus că are nevoie de o procedură rară și riscantă numită „operație cu standstill", adică oprire circulatorie profundă hipotermică, în care corpul ei a fost răcit la 10°C, activitatea cerebrală a fost oprită complet, iar inima și respirația au fost suspendate temporar.
În timpul acestei stări de moarte clinică, Pam a relatat ulterior că a avut o experiență de moarte iminentă (EMI) remarcabilă. Ea a susținut că s-a perceput plutind deasupra corpului său, observând cu claritate sala de operație, echipa medicală și ustensilele pe care le foloseau medicii. Ea a descris instrumentele chirurgicale, inclusiv un ferăstrău care semăna cu o periuță de dinți electrică, și a auzit conversații între personalul medical, deși avea urechile acoperite cu niște dopuri menite să monitorizeze activitatea cerebrală.
În continuare, Pam a povestit că a fost atrasă către o lumină strălucitoare și a întâlnit rude decedate, inclusiv pe bunica și unchiul ei. Aceștia i-au transmis că trebuie să se întoarcă la viață, iar unchiul ei a „împins-o" înapoi în corpul său, moment pe care l-a descris ca fiind similar cu săritul într-o apă rece. Cazul Pam Reynolds a fost intens dezbătut în comunitatea științifică și spirituală. Susținătorii ideii potrivit căreia conștiința poate exista independent de activitatea cerebrală consideră că această experiență este o dovadă puternică ce susține existența vieții de după moarte.
Pe de altă parte, scepticii, precum anestezistul Gerald Woerlee, argumentează că Pam ar fi putut auzi și percepe anumite aspecte ale operației din cauza unei conștiențe reziduale sau a unei conștiențe sub anestezie. Indiferent de interpretare, experiența lui Pam Reynolds rămâne una dintre cele mai documentate și discutate EMI din istorie, provocând întrebări profunde despre natura conștiinței și posibilitatea existenței vieții după moarte.
Astfel de relatări despre experiențe aproape de moarte (EAM) nu sunt izolate. Mulți oameni care au trecut prin situații critice descriu senzații similare: plutirea deasupra corpului, observarea scenei medicale dintr-o perspectivă externă, sau întâlnirea cu lumini strălucitoare și sentimente de pace profundă. Deși știința încearcă să explice aceste fenomene prin diverse teorii neurologice, pentru cei care le trăiesc, ele rămân experiențe profund personale și transformatoare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
OpenAI, din nou în centrul unui scandal: Agenții AI au preluat controlul unui site și au comunicat între ei pentru a ocoli restricțiile și a-și ascunde activitatea
Un grup de agenti AI ai OpenAI a preluat controlul unui site german si l-a transformat intr-un panou de mesaje prin care ...
-
OpenAI dezvoltă un robot umanoid. Sam Altman spune că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea unul
OpenAI dezvolta propriul robot umanoid, a confirmat directorul executiv al companiei, Sam Altman. Potrivit acestuia, una ...
-
Noile reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026: Călătorii cu avionul trebuie să știe schimbările
Daca veți calatori cu avionul in Europa, trebuie sa știți despre schimbarile survenite. Astfel, apar noi reguli pe aerop ...
-
Un nou tratament experimental a prelungit supravieţuirea pacienţilor cu o formă avansată de cancer pulmonar
Un tratament experimental care actioneaza simultan asupra a doua mecanisme implicate in cancer a imbunatatit supravietui ...
-
Un mister din vremea faraonilor revine la lumină. Inscripția care ar putea indica locul unui oraș pierdut
O inscripție hieroglifica veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperita in apropierea Canalului Suez, le ofera arheolog ...
-
Ce s-a întâmplat în adâncurile din România: Peste 4.400 de cutremure au reactivat falii vechi într-o zonă considerată slab seismică
Seria neobișnuita de cutremure inceputa in februarie 2023 in zona Targu Jiu a scos la iveala un sistem de structuri tect ...
-
A ajuns la granița României: Un țânțar crminal din Asia rezistent la frig se extinde în Europa. Ne vor mușca și in perioada iernilor mai blânde transmitând boli
Un țanțar originar din Asia de Est se extinde treptat in Italia și in alte țari europene. Insecta atrage atenția special ...
-
Modalitatea prin care guvernul SUA a ucis 10.000 de oameni în anii '20: ce puneau autoritățile intenționat în băuturi
În America anilor 1920, prohibitionismul a transformat un banal pahar de bautura intr-o adevarata ruleta ruseasca. ...
-
Avertisment global pe piețe: ce pregătește cel mai mare fond suveran din lume cu privire la titlurile de stat americane
Fondul suveran al Norvegiei, cu active de 2.300 de miliarde de dolari, propune reducerea semnificativa a expunerii pe ob ...
-
Descoperire importantă în adâncurile Pământului: inteligența artificială a găsit șase structuri misterioase la 2.900 km sub noi
O rețea uriașa de structuri misterioase se ascunde la aproximativ 2.900 de kilometri adancime, chiar la granița dintre m ...
-
Un nou atac asupra banilor cash: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea sumei dorite din bancomat indiferent de card. BNR și Guvernul susțin măsura
Posesorii de carduri ar putea avea posibilitatea sa aleaga suma exacta pe care vor sa o retraga de la orice bancomat din ...
-
Un rinichi de porc a ținut în viață un pacient timp de 271 de zile. Recordul care poate schimba viitorul transplanturilor
Un rinichi provenit de la un porc și transplantat unui pacient american a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un r ...
-
România lui Bolojan nu mai are niciun viitor: aproape 30% dintre tineri declarǎ că intenționează să plece din țară pentru muncă sau studii în următoarele 12 luni
În numai doua decenii, numarul persoanelor nascute in Romania, cu varsta de peste 15 ani, stabilite in țarile OECD ...
-
CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic
OpenAI a anunțat joi ca va incepe sa lanseze cel mai recent model de inteligența artificiala, GPT-6 Astra, pe care compa ...
-
Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice
Am descoperit compania care vrea sa elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI sa co ...
-
Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear
Raportele arata ca o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceza multinaționala de combustibil nuclear, Ora ...
-
Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"
Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsa din ...
-
Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
JD Vance a declarat ca „face tot ce poate pentru a implini voia lui Dumnezeu" și ca nu are nimic impotriva „ ...
-
A avut Einstein dreptate: O teorie care poate schimba fizica a fost confirmată după un secol: Faza cuantică a gravitației, observată pentru prima dată
Cercetatorii dintr-o echipa internationala au observat un efect al gravitatiei, prevazut de mult timp, asupra unui obiec ...
-
O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului
O femeie care și-a inscenat rapirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul sau a fost condamnata la inchisoare cu ...
-
Creierul nu uită ce ai văzut acum un minut: Descoperirea care arată cum trecutul imediat îți schimbă deciziile
Ceea ce vezi in acest moment nu este analizat de creier in mod izolat. Oamenii de știința au identificat un circuit cere ...
-
Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026
Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționeaza diferit fața de finanțarea pentru cumpararea unei locuințe ...
-
Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri
Loteria Romana organizeaza joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N ...
-
O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate
Primaria Alba Iulia scoate la vanzare noua mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci ...
-
Unul dintre cei mai longevivi primari din România a murit strivit de un tractor. Damian Diniș era la al șaptelea mandat de primar
Damian Diniș, unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni, a murit intr-un accident pe un camp din localitatea hune ...
-
Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño
Fenomenul climatic El Niño a facut posibila apariția unui fenomen climatic deosebit, in ocenaul Pacific. Este vor ...
-
Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri
Publicația specializata in vehicule electrice Electrek a stabilit ca sistemul de asistența la condus al Tesla era activa ...
-
El Niño ajunge la intensitate 3 din 4. Meteorologii avertizează asupra riscului tot mai mare de fenomene extreme
Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de caldura și precipitații foarte abundente, rama ...
-
Cum ar putea arăta primul contact cu extratereștrii și de ce omenirea ar putea fi luată prin surprindere: "Nu suntem pregătiți!"
Omenirea cauta de decenii dovezi ale existenței vieții extraterestre, insa oamenii de știința incep sa se gandeasca tot ...
-
Meseria ideală pentru fiecare zodie. În ce domeniu poate străluci fiecare semn zodiacal
Meseria ideala pentru fiecare zodie ar putea avea legatura, potrivit interpretarilor astrologice, cu trasaturile atribui ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu