Cum a bătut mama lui Dan Puric un cadru militar cu poșeta și ce le ghicea în cafea generalilor

Dan Puric a povestit cu mult umor cum vizita mamei sale la unitatea militară din Focșani s-a transformat într-o adevărată operațiune de comando.

După ce un militar a tratat-o cu aroganță, femeia l-a urmărit până la comandament și i-a aplicat o corecție de neuitat cu poșeta. Marele actor își amintește amuzat cum mama sa a bătut un ofițer și a ajuns apoi să le ghicească în cafea generalilor: „Când le zicea ce le cade la așternut, erau terminați".

Toată scena memorabilă a fost orchestrată de mama sa, o femeie hotărâtă pe care nimic nu o putea opri. Aceasta a făcut rapid ordine în cazarmă și a ajuns, în mod neașteptat, să le ghicească viitorul ofițerilor chiar în biroul comandantului.

Perioada stagiului militar a reprezentat pentru mulți o experiență aspră, marcată de disciplină rigidă și regulamente stricte, însă pentru marele actor Dan Puric această etapă a generat una dintre cele mai savuroase povești din viață.

Recent, acesta a împărtășit o amintire memorabilă despre vizita neașteptată a mamei sale la garnizoana din Focșani, chiar în timpul unei inspecții de cel mai înalt nivel de la Ministerul Apărării.

În mijlocul acestei tensiuni uriașe, mama lui Dan Puric a parcurs 200 de kilometri cu trenul pentru a-și vedea fiul, înfruntând oboseala și traseul anevoios al acelor vremuri.

Ajunsă la punctul de control al unității, femeia a fost întâmpinată cu aroganță de subofițerul de serviciu, care a încercat să o intimideze și să o expedieze sumar. Militarul de la poartă a aruncat buletinul femeii fără măcar să-l consulte și i-a ordonat pe un ton disprețuitor să se întoarcă peste o săptămână.

„Bă, vezi că e mă-ta la punct control. Mă-ta, trebuia să jignească ca să te umilească. M-am dus, m-am speriat. Cică: Buletinu' matale, cucoană. CNP-ul ăla după care nici nu s-a uitat la el: Să vii matale peste o săptămână, că acuma ai aruncat buletinu', vorbim o dată peste o săptămână că acuma e inspecție", și-a început povestea Dan Puric. Fără să o sperie cuvintele ofițerului, reacția mamei a depășit orice scenariu militar prestabilit.

„Nu știu dacă ai văzut filme cu Bruce Lee...I-a plecat poșeta lui mama așa, în capul ăluia i-a căzut și a căzut... Eu am făcut 200 de kilometri ca să-mi spui marș? Zic: Mamă, ne bagă-n batalion disciplinar. Zice: Lasă-mă, dragă, în pace. Ai văzut o cloșcă care bate o vulpe-n cap? Domne, de la poartă până la comandament l-a bătut numai în cap și în epoleți așa, mama.

Marș, du-te, nenorocitul dracului!, Doamnă..., Marș, tovarășă, Nu tovarășă, nenorocitule! La un moment dat ofițerul spune: Vă rog să stați în cadru. Zice mama: Nu sunt țintă de artilerie să mă ții tu pe mine în cadru. Pac, cu poșeta în cap! S-a deschis ușa de piele aia grea, Doamne, și am văzut 10 generali", a continuat Dan Puric.

Punctul culminant al vizitei a avut loc direct în sala de comandă a garnizoanei, unde ușile masive capitonate în piele s-au deschis brusc. În încăpere se aflau zece generali așezați în fața unei hărți uriașe luminate a Tratatului de la Varșovia. În timp ce Dan Puric aștepta îngrozit cele mai severe sancțiuni militare, situația a luat o turnură absolut spectaculoasă și complet neașteptată după numai o oră. A văzut-o pe mama sa, senină și liniștită, cum le ghicea generalilor în cafea.

„După o oră, eu ce am zis, mă bagă în batalion disciplinar, pe mama o închide, zic Dumnezeu, ce fac? Și aud: Soldat Puric? Da. Marș la domnul comandant. Și mă duceam la spânzurătoare. Și când am deschis ușa, harta era închisă și mama le ghicea la toți în cafea. Într-o mare adunare aveți o vulpe, scrie retetesivedete.ro.

Aicea la drum, la așternut vă cade... Când zicea că le cade la așternut, erau terminați! Toți erau deschiși la petriți, generalii, cu epoleții, și doamna era genială. Eu stăteam în picioare, nu știam ce să cred, deci toți erau pe cafea", s-a destăinuit actorul.

Farmecul și spontaneitatea mamei au transformat rigiditatea ofițerilor într-o adunare docilă, generalii întrecându-se să-i ridice batista scăpată pe podea sau să-și pună dorințe secrete la îndemnul ei, punând degetul în fundul ceștii.

Profitând cu diplomație de autoritatea cucerită pe loc, mama lui Dan Puric i-a reproșat comandantului că fiul său a slăbit foarte mult de când a venit în armată. Astfel că actorul a intrat în garnizoană cu 58 de kilograme și a terminat armata cu 86 de kilograme.

„Și a zis: Puneți-vă o dorință. Și acum cu degetul s-au aprins... parcă erau la Paște, toți cu... așa erau. Și la un moment dat i-a căzut batista jos și generalii s-au dus. Vai, dragă, parcă toți sunteți Othello și eu Desdemona, le-a spus mama. Domnu' comandant, vi l-am dat cum să zic... întreg, e un schelet copilul ăsta! De a doua zi cu tubu', mă intubau, de la 58 de kilograme am terminat cu 86", a povestit Dan Puric cu amuzament.