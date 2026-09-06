A erupt vulcanul Anak Krakatau! Norul de cenusa e imens. Aeroportul din Jakarta suspendă toate zborurile

Zborurile aeriene au fost suspendate, duminică dimineaţă, la principalul aeroport din Jakarta, în Indonezia, din cauza cenuşii vulcanice aruncate de vulcanul Anak Krakatau, care a intrat în erupţie vineri seara.

Aeroportul Soekarno-Hatta a anunţat pe reţeaua de socializare Instagram că zborurile vor fi suspendate până la ora 09:30, ora locală (02:30 GMT). Aproximativ 209 de zboruri, dintre care mai multe internaţionale, au fost afectate, a declarat Ministerul Transporturilor din Indonezia.

Norii de cenuşă vulcanică de mare intensitate au perturbat activităţile în provinciile Lampung, de pe insula Sumatra, şi Banten, de pe insula Java, a declarat un purtător de cuvânt al Agenţiei Naţionale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB). Potrivit BNPB, nu există niciun risc iminent de tsunami.