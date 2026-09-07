De ce s-a mutat Peter Thiel în Argentina? Între refugiu în fața crizelor globale și interesele tehnologice
Postat la: 07.09.2026 |
Mutarea miliardarului american Peter Thiel în Argentina a stârnit întrebări privind motivele din spatele deciziei, în condițiile în care guvernul de dreapta al președintelui Javier Milei promovează o serie de reforme care ar putea favoriza investițiile marilor companii de tehnologie.
În ultimele zile, zeci de protestatari s-au adunat în fața reședinței lui Thiel din Buenos Aires. Manifestanții purtau măști albe și pancarte pe care scria „Peter Thief" și „Nu legii Peter Thiel".
Casa, evaluată la aproximativ 12 milioane de dolari, a fost cumpărată de miliardar în aprilie, când acesta și-a mutat familia în Argentina.
Prezența lui Thiel în țară a provocat deja controverse. Pentru unii, mutarea sa poate fi explicată prin dorința de a avea un refugiu într-o lume marcată de războaie și instabilitate geopolitică.
Argentina, cu suprafețe agricole vaste, resurse naturale importante și poziția sa geografică în emisfera sudică, ar putea reprezenta, din această perspectivă, un loc relativ sigur în eventualitatea unei crize globale majore.
Există însă și o altă posibilitate: mutarea lui Thiel ar putea avea legătură cu oportunități economice și politice oferite de guvernul lui Javier Milei, scrie The Guardian.
Reformele care au atras atenția
La scurt timp după mutarea lui Thiel la Buenos Aires, guvernul argentinian a început să promoveze un pachet amplu de modificări legislative.
Săptămâna trecută, Camera Deputaților din Argentina a organizat o dezbatere de șase ore pe tema acestor reforme și i-a invitat să ofere explicații pe Thiel, pe Milei și pe un oficial asociat serviciilor de informații.
Niciunul dintre cei trei nu a participat la întâlnire.
Juan Marino, deputat și lider al partidului Piquetero, a descris pachetul legislativ drept unul „tehnofascist", despre care susține că ar putea consolida influența miliardarilor americani din sectorul tehnologic în Argentina.
Nu există însă dovezi că Thiel ar fi susținut în mod direct aceste legi.
Totuși, parlamentari din mai multe partide au cerut guvernului informații despre întâlnirile lui Thiel, activitățile sale și afacerile sale din Argentina. Potrivit acestora, solicitările nu au primit răspuns.
Facilități pentru investițiile în tehnologie
Una dintre propunerile legislative, supranumită „super RIGI", ar introduce un regim favorabil pentru investițiile străine.
Proiectul prevede o rată redusă de impozitare și o garanție de 30 de ani împotriva modificărilor legislative care ar afecta investițiile eligibile.
Printre domeniile pe care guvernul dorește să le atragă se numără și centrele de date pentru inteligență artificială.
Pentru criticii guvernului, măsura ridică întrebări despre cât de multă putere ar putea primi marile companii tehnologice într-o țară care încearcă să atragă investiții străine prin dereglementare.
O altă inițiativă, care nu a fost adoptată, urmărea eliminarea unei mari părți dintre restricțiile privind achiziționarea de terenuri de către cetățeni străini.
Un al treilea decret ar obliga anumite instituții civile să transmită serviciilor de informații cantități importante de date personale despre cetățenii argentinieni.
Legături cu imperiul tehnologic al lui Thiel
Deși nu există dovezi că Peter Thiel ar fi contribuit direct la elaborarea acestor politici, criticii susțin că unele dintre ele se potrivesc cu ideile pe care miliardarul le-a promovat de-a lungul timpului.
Thiel este cofondator al companiei Palantir, specializată în analiza datelor și dezvoltarea de tehnologii utilizate inclusiv de instituții guvernamentale și servicii de securitate.
În Argentina, parlamentarii au început să pună întrebări despre eventuale contracte între Palantir și statul argentinian. Până acum, susțin aceștia, nu au primit răspunsuri clare.
Și propunerea privind achiziția de terenuri de către străini a atras atenția.
Juan Marino consideră că eliminarea restricțiilor ar fi putut facilita apariția unor comunități cu un grad ridicat de autonomie, asemănătoare proiectului Próspera din Honduras.
Astfel de „orașe pentru startupuri" au fost promovate de unii libertarieni drept spații în care regulile statului ar fi mai puțin restrictive.
Argentina, un „laborator" pentru ideile tehnologice?
Cecilia Nicolini, reprezentanta Argentinei în parlamentul regional Mercosur, consideră că țara ar putea deveni un teren de experiment pentru ideile marilor miliardari din tehnologie.
„Argentina este un fel de laborator", a spus ea.
În opinia sa, faptul că Javier Milei se află la putere creează condiții favorabile pentru testarea unor politici economice și tehnologice neobișnuit de radicale.
Milei însuși a promovat idei care ridică întrebări despre viitorul relației dintre inteligența artificială și sistemul juridic.
Într-un articol publicat în Financial Times, președintele argentinian a susținut ideea unor „corporații non-umane" - entități administrate de agenți de inteligență artificială sau roboți.
Ideea amintește de predicțiile făcute de Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, care a sugerat că în viitor companiile ar putea fi operate sau deținute de sisteme de inteligență artificială.
O astfel de evoluție ar ridica însă probleme juridice complexe, de la responsabilitatea pentru deciziile luate de aceste entități până la stabilirea persoanelor sau organizațiilor care ar putea fi trase la răspundere.
Un refugiu sau o strategie pe termen lung?
Mutarea lui Peter Thiel poate fi privită, prin urmare, din două perspective.
Pe de o parte, Argentina ar putea fi atractivă pentru un miliardar preocupat de instabilitatea geopolitică, datorită poziției sale geografice și resurselor naturale, scrie The Guardian.
Pe de altă parte, țara oferă în prezent un mediu politic favorabil dereglementării, investițiilor străine și dezvoltării sectorului tehnologic.
Cecilia Nicolini consideră că cele două explicații nu se exclud.
„Nu este doar faptul că Thiel a ales Argentina ca loc sigur într-o lume confruntată cu mai multe războaie", a spus ea. În opinia sa, în spatele mutării ar exista și un plan legat de reformele promovate de guvernul Milei.
Deocamdată, nu există dovezi publice că Thiel ar fi influențat direct legislația argentiniană sau că ar fi negociat beneficii personale prin intermediul acestor reforme.
Cert este însă că mutarea unuia dintre cei mai influenți miliardari din Silicon Valley într-o țară care trece printr-un amplu proces de dereglementare a atras atenția politicienilor, activiștilor și societății civile.
Întrebarea care rămâne este dacă Argentina reprezintă pentru Peter Thiel doar un refugiu într-o perioadă de instabilitate globală sau dacă țara devine, în același timp, un teren pentru testarea unor idei politice și tehnologice pe care miliardarul le-a susținut de-a lungul anilor.
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