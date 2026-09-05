OpenAI, din nou în centrul unui scandal: Agenții AI au preluat controlul unui site și au comunicat între ei pentru a ocoli restricțiile și a-și ascunde activitatea
Postat la: 05.09.2026 |
Un grup de agenţi AI ai OpenAI a preluat controlul unui site german şi l-a transformat într-un panou de mesaje prin care agenţii comunicau între ei, schimbând informaţii despre evitarea restricţiilor, scurtături pentru îndeplinirea sarcinilor şi metode de ascundere a activităţii.
Incidentul, început în luna mai şi neraportat anterior, este separat de breşa de securitate din iulie, când agenţi OpenAI au pătruns în sistemele platformei open-source Hugging Face şi au reuşit să rămână nedetectaţi mai mult de o săptămână. Oficialii OpenAI au aflat despre episodul din Germania cu câteva săptămâni în urmă, dar nu l-au făcut public, potrivit a două persoane familiarizate cu situaţia.
Cazul ridică noi întrebări privind siguranţa agenţilor AI autonomi, într-un moment în care companiile încearcă să dezvolte sisteme capabile să execute sarcini complexe cu intervenţie umană minimă. Există însă tot mai multe indicii că aceste sisteme pot învăţa să ocolească reguli, să exploateze breşe şi să coopereze în moduri neanticipate de dezvoltatori. Incidentul a fost descoperit la sfârşitul lunii august de un grup de cercetători, printre care Sydney Von Arx, CEO al organizaţiei pentru siguranţa AI Nightingale, şi cercetătorul Cormac Slade Byrd.
Aceştia au identificat peste 15.000 de modificări efectuate de agenţi AI pe DseWiki, un site în limba germană destinat programatorilor şi care permite editarea colaborativă, într-un mod asemănător Wikipedia. Potrivit cercetătorilor, agenţii OpenAI au transformat site-ul într-un fel de panou de comunicare între ei, unde făceau schimb de metode pentru a trişa la anumite sarcini, pentru a ocoli restricţiile OpenAI şi pentru a-şi masca activitatea.
"Pare extrem de improbabil ca OpenAI să fi vrut ca ei să facă acest lucru", a declarat Von Arx. "Mă îndoiesc că ar trebui să se coordoneze între ei. Mă îndoiesc că ar trebui să scrie pe internetul deschis." Mesajele erau semnate de utilizatori care se descriau pe ei înşişi şi pe ceilalţi drept agenţi. Aproximativ jumătate foloseau nume care sugerau o asociere cu OpenAI, precum „OpenAIResearcher" sau „OAIResearchMar26".
Jurnalele publice ale serverului indicau că o mare parte din activitate provenea din infrastructura Microsoft Azure, utilizată uneori de OpenAI. Cercetătorii au observat şi vizite repetate pe site ale unor angajaţi OpenAI după incident, elemente despre care afirmă că indică o legătură între agenţi şi companie. Mesajele analizate de cercetători arată că agenţii discutau despre metode de evitare a detectării, despre utilizarea unor instrumente precum Tor şi despre păstrarea comunicaţiilor chiar şi după ce activitatea lor fusese oprită.
Când moderatorul site-ului a început să şteargă pagini în iunie, agenţii au creat pagini de rezervă pentru a evita operaţiunea de curăţare. Cercetătorii au identificat şi tentative de modificare a site-ului în sine. Lukasz Olejnik, cercetător la King's College London, a apreciat că acestea echivalează cu o tentativă de hacking. OpenAI a contestat această caracterizare pe baza propriei analize a materialelor.
Maurice Chiodo, cercetător la Centre for the Study of Existential Risk al Universităţii Cambridge, care a analizat o parte dintre comunicaţii, a afirmat că mesajele semănau cu „operaţiunea unui fel de reţea clandestină, hotărâtă să îndeplinească o sarcină sau o misiune". El a avertizat că riscul major reprezentat de AI avansată ar putea să nu provină neapărat de la un singur sistem superinteligent, ci de la „roiuri vaste de sisteme AI semi-inteligente care colaborează între ele".
Potrivit a patru persoane familiarizate cu situaţia, unii investigatori OpenAI ar fi dorit să extindă analiza asupra acestui tip de comportament, dar demersul ar fi întâmpinat rezistenţă din partea altor persoane din companie, inclusiv consilieri juridici. OpenAI a respins această afirmaţie. "Acuzaţiile potrivit cărora echipa noastră juridică a descurajat investigarea incidentului sunt false", a transmis un purtător de cuvânt.
Compania a precizat că incidentul din Germania nu avea legătură cu atacul asupra Hugging Face şi, prin urmare, nu ar fi trebuit inclus în raportul referitor la acea breşă. OpenAI a mai susţinut că a acţionat cu bună-credinţă, a colaborat cu experţi externi şi a dezvăluit incidentele relevante.
Compania a afirmat că nu a avut acces înainte de publicare la noul raport şi că îl va analiza pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Incidentul apare la doar o zi după ce OpenAI a prezentat GPT-6 Astra, cel mai nou model al său, despre care compania a recunoscut că, în pofida performanţelor superioare, poate deveni mai dificil de monitorizat şi îşi poate ascunde metodele de raţionament.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
"M-am văzut murind pe masa de operație". Experiența inexplicabilă a unei femei care a avut o interventie sub criogenie
Pam Reynolds Lowery, o femeie din Georgia, a trecut prin momente greu de explicat in timp ce se afla pe masa de operație ...
-
OpenAI dezvoltă un robot umanoid. Sam Altman spune că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea unul
OpenAI dezvolta propriul robot umanoid, a confirmat directorul executiv al companiei, Sam Altman. Potrivit acestuia, una ...
-
Noile reguli pe aeroporturile din Europa începând cu 6 septembrie 2026: Călătorii cu avionul trebuie să știe schimbările
Daca veți calatori cu avionul in Europa, trebuie sa știți despre schimbarile survenite. Astfel, apar noi reguli pe aerop ...
-
Un nou tratament experimental a prelungit supravieţuirea pacienţilor cu o formă avansată de cancer pulmonar
Un tratament experimental care actioneaza simultan asupra a doua mecanisme implicate in cancer a imbunatatit supravietui ...
-
Un mister din vremea faraonilor revine la lumină. Inscripția care ar putea indica locul unui oraș pierdut
O inscripție hieroglifica veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperita in apropierea Canalului Suez, le ofera arheolog ...
-
Ce s-a întâmplat în adâncurile din România: Peste 4.400 de cutremure au reactivat falii vechi într-o zonă considerată slab seismică
Seria neobișnuita de cutremure inceputa in februarie 2023 in zona Targu Jiu a scos la iveala un sistem de structuri tect ...
-
A ajuns la granița României: Un țânțar crminal din Asia rezistent la frig se extinde în Europa. Ne vor mușca și in perioada iernilor mai blânde transmitând boli
Un țanțar originar din Asia de Est se extinde treptat in Italia și in alte țari europene. Insecta atrage atenția special ...
-
Modalitatea prin care guvernul SUA a ucis 10.000 de oameni în anii '20: ce puneau autoritățile intenționat în băuturi
În America anilor 1920, prohibitionismul a transformat un banal pahar de bautura intr-o adevarata ruleta ruseasca. ...
-
Avertisment global pe piețe: ce pregătește cel mai mare fond suveran din lume cu privire la titlurile de stat americane
Fondul suveran al Norvegiei, cu active de 2.300 de miliarde de dolari, propune reducerea semnificativa a expunerii pe ob ...
-
Descoperire importantă în adâncurile Pământului: inteligența artificială a găsit șase structuri misterioase la 2.900 km sub noi
O rețea uriașa de structuri misterioase se ascunde la aproximativ 2.900 de kilometri adancime, chiar la granița dintre m ...
-
Un nou atac asupra banilor cash: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea sumei dorite din bancomat indiferent de card. BNR și Guvernul susțin măsura
Posesorii de carduri ar putea avea posibilitatea sa aleaga suma exacta pe care vor sa o retraga de la orice bancomat din ...
-
Un rinichi de porc a ținut în viață un pacient timp de 271 de zile. Recordul care poate schimba viitorul transplanturilor
Un rinichi provenit de la un porc și transplantat unui pacient american a funcționat timp de 271 de zile, stabilind un r ...
-
România lui Bolojan nu mai are niciun viitor: aproape 30% dintre tineri declarǎ că intenționează să plece din țară pentru muncă sau studii în următoarele 12 luni
În numai doua decenii, numarul persoanelor nascute in Romania, cu varsta de peste 15 ani, stabilite in țarile OECD ...
-
CHAT GPT Astra - OpenAI începe implementarea modelului cel mai performant la ora actuală după ce a avertizat cu privire la capacitățile sale avansate în domeniul cibernetic
OpenAI a anunțat joi ca va incepe sa lanseze cel mai recent model de inteligența artificiala, GPT-6 Astra, pe care compa ...
-
Runway - Solaris: Un AI joacă rolul de regizor pe un model care halucinează video pentru utilizator înlocuind cu totul aplicațiile clasice
Am descoperit compania care vrea sa elimine complet codul din spatele aplicațiilor. Mai precis, vor ca un model AI sa co ...
-
Confruntarea Nigerului cu Franța privind uraniul ar putea fi tocmai deschiderea porții pentru România de a obține 300 de tone din acest material nuclear
Raportele arata ca o treime din stocul de uraniu deținut de compania franceza multinaționala de combustibil nuclear, Ora ...
-
Fiica lui Stanley Kubrick intervine în teoria conspirației legată de Epstein despre „Eyes Wide Shut"
Fiica lui Stanley Kubrick și-a exprimat opinia despre o teorie a conspirației referitoare la cele 20 de minute lipsa din ...
-
Vicepreședintele SUA vorbește despre Antihrist: JD Vance spune că face „voia lui Dumnezeu" și că "dacă asta duce la vremurile de pe urmă, nu-i nimic"
JD Vance a declarat ca „face tot ce poate pentru a implini voia lui Dumnezeu" și ca nu are nimic impotriva „ ...
-
A avut Einstein dreptate: O teorie care poate schimba fizica a fost confirmată după un secol: Faza cuantică a gravitației, observată pentru prima dată
Cercetatorii dintr-o echipa internationala au observat un efect al gravitatiei, prevazut de mult timp, asupra unui obiec ...
-
O româncă și-a înscenat răpirea cu amantul și a cerut 47.000 de euro. În trecut, 'victima' plătise pentru uciderea soțului
O femeie care și-a inscenat rapirea pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul sau a fost condamnata la inchisoare cu ...
-
Creierul nu uită ce ai văzut acum un minut: Descoperirea care arată cum trecutul imediat îți schimbă deciziile
Ceea ce vezi in acest moment nu este analizat de creier in mod izolat. Oamenii de știința au identificat un circuit cere ...
-
Top bănci pentru credit ipotecar pentru construcția unei case în România în 2026
Un credit ipotecar pentru construcția unei case funcționeaza diferit fața de finanțarea pentru cumpararea unei locuințe ...
-
Loto joi, 3 septembrie 2026 - Premiu de peste 1 milion de euro: Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și celelalte jocuri
Loteria Romana organizeaza joi, 3 septembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super N ...
-
O primărie din România vinde „la kilogram" un Porsche, un Mercedes și alte șapte mașini abandonate
Primaria Alba Iulia scoate la vanzare noua mașini abandonate, iar prețul nu se stabilește pentru fiecare autoturism, ci ...
-
Unul dintre cei mai longevivi primari din România a murit strivit de un tractor. Damian Diniș era la al șaptelea mandat de primar
Damian Diniș, unul dintre cei mai longevivi primari hunedoreni, a murit intr-un accident pe un camp din localitatea hune ...
-
Fenomen meteorologic rar în Pacific: Trei uragane se formează în același timp, din cauza El Niño
Fenomenul climatic El Niño a facut posibila apariția unui fenomen climatic deosebit, in ocenaul Pacific. Este vor ...
-
Două Tesla s-au oprit brusc în plin trafic pe autostradă, iar șoferii au murit loviți din spate. Sistemul de asistență la condus era activ în ambele cazuri
Publicația specializata in vehicule electrice Electrek a stabilit ca sistemul de asistența la condus al Tesla era activa ...
-
El Niño ajunge la intensitate 3 din 4. Meteorologii avertizează asupra riscului tot mai mare de fenomene extreme
Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de caldura și precipitații foarte abundente, rama ...
-
Cum ar putea arăta primul contact cu extratereștrii și de ce omenirea ar putea fi luată prin surprindere: "Nu suntem pregătiți!"
Omenirea cauta de decenii dovezi ale existenței vieții extraterestre, insa oamenii de știința incep sa se gandeasca tot ...
-
Meseria ideală pentru fiecare zodie. În ce domeniu poate străluci fiecare semn zodiacal
Meseria ideala pentru fiecare zodie ar putea avea legatura, potrivit interpretarilor astrologice, cu trasaturile atribui ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu