Crimă șocantă în Vaslui! Și-a ucis amicul, după care a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat

Un adolescent de 16 ani din Vaslui a fost reținut pentru omor calificat, după ce și-a ucis un prieten în vârstă de 24 de ani, în comuna Bunești Averești, în timpul unei petreceri. După crimă, adolescentul a mers la o vecină să-i ghicească în cărți dacă va fi arestat. Tânărul de 24 de ani lucra în Germania şi era prieten cu tatăl băiatului de 16 ani. Revenit în țară, a dat o mică petrecere. La un moment dat, cei doi au mers să mai cumpere băutură și mâncare de la un magazin din sat.

Pe drum însă, ceva s-a întâmplat de l-a enervat atât de tare pe adolescent încât a început să-l lovească pe tânăr. Mai apoi, ca să se asigure că victima nu-și mai revine să-l denunțe la poliție, adolescentul a revenit la locul agresiunii şi a dat foc hainelor victimei. „La mine a venit băiatul şi a zis că "a omorât un om". Ei, şi eu nu l-am crezut că am văzut că era băut. A zis că am venit să-mi tragi în cărţi, cred că mă duc la puşcărie.

"Băi, nu mai vorbi prostii, ieşi afară! Ieşi afară, nu mai vorbi prostii!" Nu l-am crezut, absolut deloc nu l-am crezut. Când a ieşit s-a uitat că aveam bărdiţa după uşă. S-a uitat cam lung la bărdiţă", a spus vecina. Adolescentul a plecat apoi pe jos spre locuința mamei sale, în localitatea ieșeană Brădicești, de unde a și fost ridicat de polițiști.

„Noi am anunţat imediat poliţia şi a venit. Nu mi-a zis multe lucruri, n-am reuşit să stau de vorbă cu el, eu tot încercam să-l întreb, să mă conving că nu e adevărat", a spus mama băiatului. Vecinii susțin că adolescentul le era de ajutor și nu le vine să creadă că a putut comite o asemenea faptă.