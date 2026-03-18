Crimă șocantă în Vaslui! Și-a ucis amicul, după care a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat
Postat la: 18.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un adolescent de 16 ani din Vaslui a fost reținut pentru omor calificat, după ce și-a ucis un prieten în vârstă de 24 de ani, în comuna Bunești Averești, în timpul unei petreceri. După crimă, adolescentul a mers la o vecină să-i ghicească în cărți dacă va fi arestat. Tânărul de 24 de ani lucra în Germania şi era prieten cu tatăl băiatului de 16 ani. Revenit în țară, a dat o mică petrecere. La un moment dat, cei doi au mers să mai cumpere băutură și mâncare de la un magazin din sat.
Pe drum însă, ceva s-a întâmplat de l-a enervat atât de tare pe adolescent încât a început să-l lovească pe tânăr. Mai apoi, ca să se asigure că victima nu-și mai revine să-l denunțe la poliție, adolescentul a revenit la locul agresiunii şi a dat foc hainelor victimei. „La mine a venit băiatul şi a zis că "a omorât un om". Ei, şi eu nu l-am crezut că am văzut că era băut. A zis că am venit să-mi tragi în cărţi, cred că mă duc la puşcărie.
"Băi, nu mai vorbi prostii, ieşi afară! Ieşi afară, nu mai vorbi prostii!" Nu l-am crezut, absolut deloc nu l-am crezut. Când a ieşit s-a uitat că aveam bărdiţa după uşă. S-a uitat cam lung la bărdiţă", a spus vecina. Adolescentul a plecat apoi pe jos spre locuința mamei sale, în localitatea ieșeană Brădicești, de unde a și fost ridicat de polițiști.
„Noi am anunţat imediat poliţia şi a venit. Nu mi-a zis multe lucruri, n-am reuşit să stau de vorbă cu el, eu tot încercam să-l întreb, să mă conving că nu e adevărat", a spus mama băiatului. Vecinii susțin că adolescentul le era de ajutor și nu le vine să creadă că a putut comite o asemenea faptă.
Mișcări strategice pe plan mondial: China a făcut o ofertă de reunificare energetică Taiwanului pe fondul crizei energetice internaționale
China a lansat miercuri o oferta oficiala catre Taiwan, promițand stabilitate energetica in schimbul acceptarii „r ...
-
Constatarea amiabilă sau poliția? Cum alegi corect după un accident rutier
Un accident rutier, chiar și unul minor, vine de obicei cu emoții și confuzie. În astfel de momente, una dintre ce ...
-
Checklist pentru schimbarea cauciucurilor - ce trebuie să verifici
Schimbarea cauciucurilor de sezon nu este doar o obligație, ci o oportunitate de a asigura un plus de siguranța și efici ...
-
6 motive pentru a integra baterii de stocare a energiei în afacerea ta
Sustenabilitatea și eficiența energetica devin prioritați esențiale, iar integrarea bateriilor de stocare a energiei in ...
-
Un petrolier rus în derivă, încărcat cu gaz natural lichefiat, "bombă ecologică" gata să explodeze în Mediterana
Un petrolier rus supus sancțiunilor, Arctic Metagaz, care este incarcat cu gaz natural lichefiat, a fost grav avariat in ...
-
Participarea la războiul lui Trump în Iran comparat cu cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic după ce acesta a lovit deja aisbergul!
Generalul francez Michel Yakovleff tocmai a comparat participarea la razboiul lui Trump in Iran cu „cumpararea de ...
-
Iranul dă o lovitură spațială: A confiscat sistemul Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
Autoritatile iraniene au anuntat marti confiscarea a sute de sisteme de internet prin satelit Starlink de provenienta am ...
-
Predoiu bate câmpii ca la concurs: De la „3 tone de cocaină" la "9 grame obținute experimental". Unde a dispărut drogul din pulpa de fructe
În septembrie 2024, autoritațile anunțau cu mare pompa o lovitura majora in Portul Constanța. O „captura rec ...
-
Ce nave au voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Situatia se detensionează numai pentru partenerii Iranului
Traficul prin Stramtoarea Ormuz a fost reluat parțial. Totuși prin zona nu au trecut decat navele care au legatura cu an ...
-
Apocalipsa uitată. Prima extincție în masă din istoria Pământului, ascunsă sub ochii noștri
Valuri de extincție au lovit viața de pe Pamant in mod repetat de-a lungul istoriei sale indelungate. Dinozaurii non-avi ...
-
Nicușor Dan vrea să ne arate că are sânge în instalație! Președintele are Rh pozitiv la Palatul Cotroceni fiind "primitor universal"
Președintele Nicușor Dan a postat marți pe rețelele sociale imagini cu el, alaturi de mai mulți angajați din Administraț ...
-
Compania Blue Origin, a lui Jeff Bezos, face echipă cu NASA pentru a apăra Pământul de asteroizi
Compania aerospatiala Blue Origin, apartinandu-i lui Jeff Bezos, a incheiat un parteneriat cu NASA Jet Propulsion Labora ...
-
Un înalt oficial al administrației Trump demisionează și dă vina pe Israel pentru războiul din Iran
Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joseph Kent, a demisionat pe fondul razboiului dintre SUA și Is ...
-
Dani Mocanu a pierdut recursul. Manelistul va face 4 ani de închisoare cu executare după extrădarea din Italia
Recursul depus de manelistul Dani Mocanu și fratele sau Ionuț a fost respins marți, 17 martie, de Înalta Curte de ...
-
Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a prezis corect uciderea lui Ali Larijani: „Haba Bator, agentul care l-a eliminat, este un drag prieten"
David Keyes, fostul purtator de cuvant al lui Benjamin Netanyahu, a prezis saptamana trecuta ca Ali Larijani este urmato ...
-
Legăturile cu Soros din Dosarul Epstein. De ce ii trebuia lui Jared Kushner neapărat sa pornească un război via Iran cu statele arabe din Orientul Mijlociu
La data de 30 ianuarie 2026, Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general adjunct Todd Blanche, a publ ...
-
Noul lider suprem al Iranului a scăpat de moarte cu câteva secunde înainte, ieșind să se plimbe prin grădina sa
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi scapat la limita dintr-un atac devastator, ieșind in gradina cu d ...
-
Analiza care zguduie Casa Albă: serviciile secrete ale SUA spun că Iranul supraviețuiește decapitării conducerii și devine o fortăreață impenetrabilă
Deși a trecut prin mai bine de doua saptamani de bombardamente intense, regimul de la Teheran nu pare gata sa cedeze. Co ...
-
Războiul intră într-o nouă eră: A apărut drona echipată cu AI care decide singură ținta și nu se știe de unde este lansată
O drona ruseasca dotata cu elemente de inteligența artificiala, care ar putea selecta singura ținta fara intervenția unu ...
-
Pariori care mizau pe Polymarket pe războiul din Iran au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel
Pariori care mizau pe razboiul din Iran au amenințat un jurnalist in incercarea de a-l determina sa-și modifice un artic ...
-
Cât de pregătită este România să facă față unui atac cu rachete balistice din partea Iranului. Are sistemul de apărare autonomie?
Dupa ce Romania a permis Statelor Unite sa desfașoare trupe și echipamente la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu in spriji ...
-
Trump trimite prima unitate de elită în Războiul din Iran. "Force 911" se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz
Securizarea Stramtorii Ormuz a devenit una dintre cele mai presante probleme pentru administrația americana. Dupa un wee ...
-
Polițistă din Ilfov, "vedetă" pe site-uri de videochat: Tânăra a fost "dezbrăcată" de uniformă și riscă să fie dată afară din Poliție
Dupa ce anumite informații au aparut in spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ilfov a transmis ca feme ...
-
Am devenit țintă directă: Iran amenință România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu
Tensiunile dintre Teheran și București se amplifica dupa ce autoritațile romane au decis sa permita Statelor Unite sa ut ...
-
Rusia va extrăda în România un infractor căutat de peste 20 de ani
Procuratura Generala a Federației Ruse a decis extradarea in Romania a cetațeanului roman Vasile Rodideal, arestat in Ru ...
-
Care e treaba cu semnalul radio misterios apărut după bombardamentele din Iran: ce anume transmite de două ori pe zi vocea unui bărbat in eter
Un semnal radio misterios a inceput sa se transmita pentru prima data pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore dupa ce Sta ...
-
Pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Deocamdata sunt "invizibili" de facto în războiul din Iran
În era dronelor cu termoviziune și a senzorilor infraroșu de inalta precizie, a fi invizibil ochiului uman nu mai ...
-
Pentru România e mai rău ca la un război: Ucraina bombardată a lui Zelenski crește mai repede decât economia detonată a lui Bolojan
Economia Ucrainei continua sa funcționeze in condiții de razboi, susținuta de sprijin financiar extern masiv și de mobil ...
-
O coaliție nucleară europeană se alătură lui Donald Trump pentru deblocarea strâmtorii Urmuz. Iran promite distrugerea flotelor inamice
Dupa ce Franța a deplasat in zona stramtorii Urmuz un portavion nuclear si mai multe ambarcatiuni militare, avand la bor ...
-
Următorul teatru de război. China a încercuit Taiwanul în timp ce atenția lumii e îndreptată pe războiul din Iran. După Urmuz, o nouă strâmtoare importantă va fi blocată
Ieri, armata Taiwanului a detectat 26 de avioane de lupta chineze in spațiul sau aerian. În același timp, 7 nave a ...
