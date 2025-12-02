Senovax - Vaccinul anti-aging, la un pas de realitate: țintește "celulele zombie" care ne îmbătrânesc
Postat la: 02.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O companie din Florida specializată în terapii de longevitate, Immorta Bio, a depus un patent pentru ceea ce numește un posibil „vaccin împotriva îmbătrânirii". Tehnologia, denumită SenoVax, urmărește să învețe sistemul imunitar să recunoască și să elimine celulele deteriorate care se acumulează odată cu vârsta și sunt implicate în apariția bolilor cronice sau în dezvoltarea cancerului.
Primele rezultate provin din studii pe animale, unde tratamentul a încetinit procesele de îmbătrânire și a redus mai multe tipuri de tumori. Metoda este, însă, în continuare experimentală. SenoVax se pregătește să intre în etapa testelor clinice, iar primele studii vor viza pacienți cu cancer pulmonar avansat. Doar dacă se va dovedi sigur, vaccinul va fi testat ulterior și în bolile asociate vârstei. Brevetul descrie o nouă abordare de tip „vaccin pentru senescență", care activează sistemul imunitar pentru a elimina țintit celulele senescente, respectiv așa-numitele „celule zombie". Spre deosebire de medicamentele senolitice existente, care forțează aceste celule să se autodistrugă, metoda Immorta Bio mizează pe o reacție imună naturală, considerată potențial mai sigură.
Celulele senescente, denumite și „celulele zombie", sunt celule îmbătrânite sau deteriorate care nu se mai divid, dar nici nu mor. Acumularea lor contribuie la inflamație, degradarea țesuturilor și numeroase boli legate de vârstă, de la afecțiuni cardiovasculare la cancer. Eliminarea lor este una dintre direcțiile principale ale cercetării în domeniul longevității. În studiile pe animale, SenoVax a redus ritmul de creștere al mai multor tipuri de tumori pulmonare, mamare, cerebrale, cutanate și pancreatice. Mecanismul de acțiune al vaccinului diferă de cel al medicamentelor convenționale, respectiv sunt eliminate "celulele zombie" care ajută tumorile să supraviețuiască, în locul unui atac direct asupra lor.
„Prin eliminarea celulelor senescente, intervenim în însăși biologia îmbătrânirii și slăbim micro-mediul de care tumorile depind", spune dr. Thomas Ichim, directorul științific al Immorta Bio. Compania consideră că, dacă sistemul imunitar poate fi antrenat să țină sub control aceste celule pe termen lung, ar putea deveni posibilă încetinirea sau chiar inversarea unor procese asociate vârstei. „Cancerul este una dintre cele mai comune boli ale îmbătrânirii, iar SenoVax ne permite să vizăm simultan ambele direcții: senescența și tumora", afirmă dr. Boris Reznik, CEO Immorta Bio.
