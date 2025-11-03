Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectuează luni percheziții în județul Bihor la mai multe societăți din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, într-o anchetă privind delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Investigațiile vizează un mecanism prin care active importante ale firmelor din grup ar fi fost transferate în mod ilegal către alte societăți aflate sub controlul acelorași persoane, pentru a împiedica recuperarea de către stat a unor sume acordate ilegal între 2014 și 2019, în valoare de aproximativ 400 milioane euro, Anchetatorii susțin că operațiunile de vânzare sau compensare a creanțelor, prin care bunuri imobile și echipamente de producție au fost scoase din patrimoniul firmelor vizate, ridică serioase dubii privind legalitatea lor, iar perchezițiile au scopul de a strânge probe suplimentare în acest caz complex.
Astfel, potrivit unui comunicat al procurorilor, luni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează un număr de 6 percheziţii domiciliare pe raza județului Bihor, la locaţiile unde figurează sediile sociale / punctele de lucru aparţinând mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea produselor alimentare şi nealimentare", într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectulsăvârşirii infracţiunilor de „delapidare cu consecinţe deosebit de grave" și „evaziune fiscală".
Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea şi strângerea probelor cu privire la săvârșirea acestor infracţiuni. Potrivit sursei citate, din probele administrate până în prezent în cauză s-a reţinut existenţa unor indicii rezonabile privind faptul că, în perioada 2018 - 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.
Întregul mecanism fraudulos a fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/ Tribunalul Uniunii Europene/ Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2015 (aproximativ 792 milioane RON), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.
Procurorii susțin că, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.
Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice au constat în vânzarea directă/compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate. Probatoriul administrat până la acest moment a relevat existenţa unor îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice, şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora, mai spun procurorii.
Conform sursei amintite,procurorii spun că din datele şi informaţiile deţinute în cauză au rezultat indicii privind faptul că persoanele fizice (Ioan Micula și Victor Micula, n.r.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice European Food and Drinks au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.
Întregul mecanism infracţional a fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul de persoane juridice European Food and Drinks Group sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2019 (aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal, mai scriu procurorii.
Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile autorităţilor naţionale de a recupera de la grupul de persoane juridice European Food and Drinks Group sumele de bani încasate de la statul român, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group către persoane juridice din afara grupului.
Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group au constat, conform procurorilor, în executarea silită ori vânzarea directă/compensarea unor creanţe (în privinţa cărora există dubii cu privire la caracterul real) invocate împotriva persoanele juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group, respectiv derularea altor tranzacţii frauduloase (vânzare-cumpărare, cesiune acţiuni, etc.) prin care mai multe bunuri mobile (în special, echipamente tehnice şi instalaţii de producţie) / imobile au fost scoase din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group şi introduse în patrimoniul persoanelor juridice din afara grupului.
