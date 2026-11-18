Ai deschis un magazin online ca să cauți o cremă hidratantă și, zece minute mai târziu, ai trei seruri în lista de favorite. Între ingrediente devenite virale și borcănașe pe care le-ai pune la vedere în baie, e ușor să uiți ce căutai de la bun început.

Alege formula după cum o simți pe piele

Poate cauți un produs de curățare după care pielea să se simtă confortabil. Poate vrei o cremă care se așază frumos sub machiaj sau o loțiune cu SPF pe care o aplici cu plăcere înainte să ieși din casă. Cu un criteriu atât de concret, îți este mai ușor să alegi chiar și când ai în față două produse cu prețuri foarte diferite.

Când compari formulele, uită-te la trei lucruri:

Rolul. Ce pas din rutina ta acoperă produsul? Dacă ai deja o cremă care îți place, gândește-te când ai folosi a doua variantă.

Textura. Un gel lejer, o loțiune fluidă și o cremă bogată se simt diferit. Alege în funcție de ce îți place să aplici și de ce porți peste produs, mai ales dimineața.

Toleranța. Dacă știi că pielea ta reacționează la parfum, caută mențiunea „fără parfum". Dacă ai ten predispus la acnee, poți folosi mențiunea „non-comedogenic" ca reper când îți restrângi opțiunile.

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Pune la punct dimineața și seara

Curățarea blândă, hidratarea și protecția solară sunt punctul de plecare recomandat de Academia Americană de Dermatologie. Dacă folosești un tratament prescris, păstrează ordinea și frecvența indicate de medic. În rest, construiește-ți pașii după cât timp ai într-o dimineață obișnuită.

Dimineața, curăță delicat pielea și aplică crema hidratantă cât e încă ușor umedă. Înainte de machiaj, folosește pe pielea expusă o protecție solară cu spectru larg și SPF 30 sau mai mare. Dacă preferi un produs care combină hidratarea cu protecția solară, verifică pe etichetă ce protecție oferă.

Seara, îndepărtează machiajul, protecția solară și impuritățile cu un produs de curățare blând. Dacă ai un tratament în rutină, aplică-l conform indicațiilor primite, apoi folosește crema hidratantă. Așa știi ce rol are fiecare produs, chiar și în serile în care abia aștepți să te bagi în pat.

Încearcă o formulă nouă pe o zonă mică

Când desfaci o cremă nouă, tentația e s-o folosești chiar în seara aceea. Academia Americană de Dermatologie recomandă să o testezi întâi pe o zonă discretă, de pildă pe interiorul antebrațului sau în pliul cotului. Aplică produsul de două ori pe zi, timp de șapte până la zece zile. Pentru un produs care se clătește, lasă-l aproximativ cinci minute sau respectă timpul indicat pe ambalaj.

Introdu pe rând produsele noi, ca să îți fie mai ușor să observi la ce reacționează pielea. Dacă apar roșeață, mâncărime sau umflare, îndepărtează produsul și oprește folosirea lui. Dacă reacția e severă sau îți este greu să identifici cauza, discută cu un dermatolog.

Ajustează rutina când pielea îți cere altceva

Păstrează produsele pe care le folosești cu plăcere și schimbă câte unul atunci când ai un motiv clar. Verifică din când în când termenul de valabilitate și indicațiile de păstrare, mai ales pentru produsele deschise pe care le folosești rar.

La următoarele cumpărături, gândește-te la un moment în care vei folosi produsul: după duș, înainte de machiaj sau seara, după demachiere. Când știi deja unde îi este locul și îți place cum se simte pe piele, ai un criteriu mai bun decât prețul de pe etichetă.

Când rutina devine un gest simplu de care te bucuri dimineața și seara, nu mai ai nevoie de niciun artificiu ca să te ții de ea.

Articolul are scop informativ. Pentru recomandări adaptate pielii tale, discută cu un dermatolog.

Referințe:

Academia Americană de Dermatologie. Cum testezi produsele de îngrijire a pielii. https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-secrets/prevent-skin-problems/test-skin-care-products

Academia Americană de Dermatologie. Îngrijirea pielii în funcție de buget. https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/care/skin-care-budget

Academia Americană de Dermatologie. În ce ordine aplici produsele de îngrijire. https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/care/apply-skin-care-certain-order

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