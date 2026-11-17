Cum apare materia: Cercetătorii au reușit să facă lumina să se comporte ca un solid și un lichid în același timp. Experimentul a funcționat la temperatura camerei
Postat la: 17.11.2026 |
O echipă internațională de fizicieni a obținut o stare cuantică neobișnuită, în care particulele formate din lumină prezintă simultan proprietățile unui cristal și ale unui fluid care curge fără rezistență. Experimentul a fost realizat la temperatura camerei, fără instalațiile de răcire extremă necesare de obicei pentru observarea unor asemenea fenomene.
Rezultatele au fost publicate în revista științifică Science Advances și ar putea deschide noi posibilități pentru dezvoltarea dispozitivelor optice și a viitoarelor tehnologii de calcul. Fenomenul poartă numele de supersoliditate. În mod obișnuit, particulele unui solid sunt organizate într-o structură regulată, în timp ce un lichid poate curge și își poate schimba forma. Un supersolid combină aceste caracteristici aparent incompatibile: prezintă o organizare asemănătoare unui cristal, dar păstrează și proprietăți colective specifice unui superfluid. Fenomenul fusese observat anterior în experimente cu atomi răciți aproape de zero absolut, o temperatură extrem de scăzută, greu de obținut în afara laboratoarelor specializate.
Echipa, din care au făcut parte specialiști de la Universitatea din Varșovia, IBM Research Zurich și CNRS din Franța, a folosit particule hibride numite polaritoni excitonici. Acestea apar atunci când lumina interacționează puternic cu materia, iar sistemul rezultat capătă proprietăți ale ambelor componente. Cercetătorii au construit un dispozitiv care conține un cristal lichid și un semiconductor organic, amplasate într-o structură optică specială. Când sistemul a fost activat cu ajutorul unui laser, lumina emisă a format benzi regulate, asemănătoare tiparelor întâlnite în cristale. În același timp, măsurătorile au indicat proprietăți cuantice colective asociate supersolidității.
Un detaliu interesant este că poziția acestor benzi varia între impulsurile laser, confirmând un comportament anticipat de modelele teoretice. Dispozitivul prezintă și posibilitatea de a-și modifica proprietățile optice prin aplicarea unei tensiuni electrice. Tehnologia se află însă într-un stadiu experimental. Materialele folosite se degradează relativ repede, iar cercetătorii aveau doar câteva ore pentru efectuarea măsurătorilor.
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