O premieră la Guvern, un milion de oameni sprijiniți. Gala Green Woman 2026 a premiat 17 femei
Postat la: 18.11.2026 |
Viorica Dăncilă, prima femeie care a condus Guvernul României, și Augusta Valeria Dragic, președinta Fundației Super, s-au numărat printre cele 17 laureate ale Galei Green Woman 2026. Ediția din acest an a pus în lumină premiere din viața publică, teatru și industria auto, dar și proiecte care au adus echipamente în spitale, burse pentru copii și sprijin pentru familii în momente grele.
În ianuarie 2018, Viorica Dăncilă a devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Din acel moment, pentru femeile care își doreau să ajungă la conducerea Guvernului, exista un exemplu în România. Augusta Valeria Dragic a fost premiată pentru activitatea Fundației Super. Potrivit organizatorilor, inițiativele susținute de fundație au avut peste un milion de beneficiari direcți în șapte ani.
Cea de-a șasea ediție a galei a avut loc pe 17 noiembrie, la Casa Ecologiei din București. Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București, cu sprijinul Litera, RetuRO, EVRYO, BAT, Coca-Cola, iStoma, Caut Dentist Bun, UAC, EMSES și SAO.
„Știu cât poate să conteze ca, atunci când ești la început, o altă femeie să îți spună «Cred în tine» și apoi să fie lângă tine când faci primul pas", a spus Lavinia Șandru, inițiatoarea galei.
Două dintre laureate au marcat premiere în teatru și în industria auto. Ada Hausvater este prima femeie care conduce Teatrul Național „I.L. Caragiale" din București, după 21 de ani la conducerea Naționalului din Timișoara. Stella Li, vicepreședintă executivă a BYD, a devenit în 2025 prima femeie desemnată World Car Person of the Year. Gala le-a distins și pe Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului românesc Musette, și pe Mihaela Bârzilă, jurnalistă și realizatoare la Antena 3 CNN, care aduce în interviurile sale întrebările oamenilor afectați de deciziile publice.
Printre laureate s-a numărat Natalia-Elena Intotero, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, care a deținut anterior portofoliile pentru Românii de Pretutindeni, al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al Culturii. De activitatea Grațielei Gavrilescu se leagă programele Rabla și Casa Verde Fotovoltaice. Anca Marinescu a ajutat oamenii să înțeleagă Sistemul de Garanție-Returnare. Ce părea complicat la primul drum cu sacoșa de sticle a devenit, pentru mulți, un obicei pe care îl dau mai departe copiilor. Doina Vornicu a fost premiată pentru o carieră de peste patru decenii în energie, de la distribuție și transport la proiecte de infrastructură.
Gala a recunoscut contribuția Simonei Allice Man la politicile agricole și la susținerea fermierilor români. Elena Mateescu, distinsă cu Medalia de Argint a Societății Europene de Meteorologie, a fost premiată pentru cercetările în agrometeorologie, care îi ajută pe fermieri să ia decizii în funcție de vreme.
Prin „Maratonul pentru Educație Antreprenorială", Cristina Chiriac le oferă elevilor ocazia să își prezinte ideile de afaceri și să le discute cu antreprenori. Mariana Oprea contribuie la organizarea rețelei de creșe, grădinițe și școli din Voluntari, iar Sandra Olănescu îmbină avocatura cu formarea viitorilor juriști. Chestorul Ramona Dabija atrage atenția asupra riscurilor din mediul online și asupra importanței de a lua în serios un copil atunci când cere ajutor.
Diana Șucu a fost premiată pentru implicarea în proiectele Fundației Mobexpert. Prin parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România, fundația sprijină copiii și adolescenții aflați în îngrijire alternativă și oferă burse care îi ajută pe copiii din comunități vulnerabile să rămână la școală.
Din comunitatea formată în jurul galei s-a născut Manifestul Green Woman, prin care laureatele invită societatea românească să se implice mai activ în protejarea mediului.
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