Supercomputerul "Frontier" recreează primele 2 miliarde de ani ai universului într-o simulare

O echipă de cercetare din SUA a recreat un univers virtual masiv, simulând aproximativ 2 miliarde de ani de istorie cosmică după Big Bang, folosind un supercomputer. Simularea calculează nașterea și creșterea stelelor și galaxiilor într-un spațiu cubic cu dimensiuni de aproximativ 1,63 miliarde de ani-lumină pe fiecare latură.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard și de la Centrul Astrofizic Smithsonian au dezvoltat simularea pe supercomputerul "Frontier", simulare denumită „Lumina," care reconstruiește evoluția universului timpuriu, și și-au publicat recent descoperirile în revista internațională "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Universul timpuriu rămâne un mister de lungă durată în astronomie. Telescopul Spațial James Webb a descoperit galaxii care s-au format mai repede decât era de așteptat în univers, la doar câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Cu toate acestea, modul în care aceste galaxii au apărut atât de rapid rămâne un subiect de dezbatere.

Pentru a aborda acest aspect, echipa a simulat vasta întindere a universului timpuriu. În timp ce telescoapele capturează instantanee cosmice din trecut, simulările calculează modul în care universul timpuriu s-a transformat de-a lungul timpului pe baza legilor fizicii. Discrepanțele dintre observații și simulări pot dezvălui lacune în teoriile existente.

Caracteristica definitorie a Lumina este scala sa fără precedent. Modelul său reprezintă un spațiu cubic cu laturi de aproximativ 1,63 miliarde de ani-lumină-echivalentul unei distanțe în care aproximativ 16.000 de galaxii Calea Lactee ar putea fi aliniate cap la coadă, bazat pe expansiunea actuală a universului. În ciuda faptului că acoperă un volum de peste 100 de ori mai mare decât simulările similare anterioare, Lumina urmărește formarea galaxiilor individuale și schimbările din gazul înconjurător.

În mod remarcabil, echipa a calculat cu precizie cum hidrogenul și heliul, care umpleau universul timpuriu, au fost modificați de lumina stelelor. Inițial, hidrogenul și heliul neutre permeau spațiul. Pe măsură ce stelele și galaxiile s-au format, acestea au emis o lumină intensă care a îndepărtat electronii din atomi-un proces numit „reionizare." Lumina modelează în mod specific atât reionizarea hidrogenului, cât și a heliului și impactul lor asupra mediului cosmic înconjurător.

Calculațiile masive au folosit supercomputerul „Frontier" de la Laboratorul Național Oak Ridge al Departamentului de Energie al SUA. Echipa a folosit peste 7.500 de unități de procesare grafică (GPU-uri) pentru a simula mișcările a trilioane de particule care reprezintă materie și gaz. În continuare, cercetătorii intenționează să folosească "Lumina" pentru a studia modul în care primele stele și galaxii au influențat împrejurimile lor. Compararea observațiilor viitoare de la Telescopul Spațial Nancy Grace Roman cu rezultatele Lumina este de așteptat să aducă lumină asupra celor mai vechi secrete ale universului.