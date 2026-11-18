"Iarna toxică" din marile orașe: poluarea aerului devine mai periculoasă în sezonul rece
Postat la: 18.11.2026 |
Odată cu apropierea iernii în emisfera nordică, fenomenul de smog devine tot mai pronunțat. În orașe precum New Delhi și Dhaka, aerul este acoperit de o ceață densă, iar indicele calității aerului (AQI) a depășit recent pragul de 350 în mai multe zone din capitala Indiei, nivel considerat periculos pentru sănătate.
Poluarea este provocată în principal de arderea combustibililor fosili, în special a cărbunelui, de gazele de eșapament ale autovehiculelor, emisiile industriale și incendiile de vegetație sau arderea resturilor agricole. În timpul iernii, un fenomen meteorologic favorizează acumularea poluanților la nivelul solului.
Un strat de aer cald se poate forma deasupra aerului rece, împiedicând dispersarea substanțelor poluante. Vântul slab accentuează problema, iar poluarea rămâne concentrată în apropierea solului. Situația este agravată în Câmpia Indo-Gangetică, o regiune care cuprinde zone din Pakistan, nordul Indiei, Nepal și Bangladesh. Relieful, influențat de prezența Munților Himalaya, precum și circulația redusă a aerului favorizează acumularea poluanților.
Calitatea aerului este monitorizată prin măsurarea mai multor poluanți, printre care ozonul, dioxidul de azot și particulele în suspensie. Printre cele mai periculoase se numără particulele fine PM2.5, cu un diametru de cel mult 2,5 micrometri. Acestea sunt de aproximativ 30 de ori mai subțiri decât un fir de păr și pot pătrunde adânc în plămâni, ajungând inclusiv în fluxul sanguin.
Indicele american al calității aerului (AQI) este împărțit în șase categorii:
- 0-50 - calitate bună a aerului;
- 51-100 - nivel moderat;
- 101-150 - nesănătos pentru persoanele sensibile;
- 151-200 - nesănătos pentru populația generală;
- 201-300 - foarte nesănătos;
- peste 300 - periculos, cu risc major pentru sănătate.
Care sunt cele mai poluate orașe din lume
Conform clasamentului IQAir pentru anul 2025, toate cele 50 de orașe cu cel mai poluat aer se află în Asia, iar 42 dintre acestea sunt în India și Pakistan.
Localitatea Loni, situată la periferia orașului Delhi, în statul indian Uttar Pradesh, ocupă primul loc, cu o concentrație medie anuală de PM2.5 de 112,5 micrograme pe metru cub. Valoarea este de peste 22 de ori mai mare decât limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.
Printre principalele surse de poluare din Delhi se numără traficul rutier, responsabil pentru aproximativ 23% din poluarea din timpul iernii, și arderea biomasei, inclusiv a resturilor vegetale de pe terenurile agricole, care contribuie cu aproximativ 20%.
Ce efecte are poluarea asupra sănătății
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea aerului, atât în exterior, cât și în interiorul locuințelor, este asociată cu aproximativ șapte milioane de decese premature în fiecare an, la nivel mondial.
Substanțele poluante pătrund în organism prin sistemul respirator, unde pot provoca inflamații, deteriorarea celulelor și slăbirea sistemului imunitar. Particulele PM2.5 pot ajunge în sânge și pot afecta organe precum inima și creierul.
Expunerea la aer poluat este asociată cu un risc crescut de accident vascular cerebral, boli cardiovasculare, bronhopneumopatie obstructivă cronică, cancer pulmonar și pneumonie.
De asemenea, poluarea poate agrava astmul, poate reduce funcția pulmonară și este asociată cu un risc mai mare de diabet și demență.
Cele mai vulnerabile categorii sunt copiii, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele care suferă de afecțiuni cardiace sau pulmonare. Expunerea în timpul sarcinii poate crește riscul nașterii premature și al unei greutăți mici la naștere.
Cum ne putem proteja în perioadele cu poluare ridicată
Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea expunerii la particulele poluante:
- Purtați mască de protecție: măștile N95 sau cele cu protecție echivalentă, bine fixate pe față, pot reduce inhalarea particulelor fine. Măștile textile oferă o protecție limitată.
- Mențineți aerul curat în locuință: în zilele cu poluare ridicată, țineți ferestrele închise și utilizați purificatoare de aer cu filtre HEPA.
- Limitați activitățile în aer liber: evitați efortul fizic intens în exterior atunci când nivelul poluării este ridicat.
- Verificați calitatea aerului: consultați indicele AQI înainte de a ieși din locuință.
- Protejați persoanele vulnerabile: acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și celor care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii.
Ce măsuri iau autoritățile pentru reducerea poluării
Mai multe orașe din lume au introdus măsuri pentru limitarea emisiilor poluante. Printre acestea se numără zilele fără mașini, restricțiile de circulație și zonele cu emisii reduse, în care accesul vehiculelor foarte poluante este limitat sau taxat.
La Paris, prima zi fără mașini a fost organizată în septembrie 2015, iar în anumite zone nivelul dioxidului de azot a scăzut cu până la 40%.
La Londra, introducerea Zonei cu Emisii Ultra Reduse (ULEZ), în 2019, a contribuit la reducerea concentrațiilor de dioxid de azot de la stațiile de monitorizare de pe marginea drumurilor din centrul orașului cu 19,6% în primele trei luni.
În Cracovia, Polonia, autoritățile au înlocuit peste 25.000 de sisteme de încălzire pe bază de cărbune și lemne înainte de interzicerea combustibililor solizi pentru încălzirea locuințelor, în septembrie 2019. Potrivit unui studiu publicat în 2025, nivelul mediu anual al particulelor PM2.5 a scăzut cu 40% între 2010 și 2021.
Poluarea aerului rămâne una dintre cele mai importante amenințări pentru sănătatea publică, iar reducerea emisiilor și monitorizarea constantă a calității aerului sunt esențiale pentru protejarea populației.
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