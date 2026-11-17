Google a identificat Agenți AI de proveniența ruseacă în primul atac cibernetic complet automatizat fără implicație umană de nicio natură
Postat la: 17.11.2026 |
Hackerii ruși au construit agenți AI care au efectuat ceea ce ar putea fi primul atac cibernetic complet automatizat. Divizia de detectare a amenințărilor cibernetice a Google a declarat că a observat hackeri folosind inteligența artificială pentru a „automatiza complet descoperirea și exploatarea vulnerabilităților fără intervenția umană pentru prima dată."
Această dezvoltare ar putea marca un punct de inflexiune în utilizarea inteligenței artificiale pentru atacuri cibernetice, care a dominat titlurile de știri și a îngrijorat factorii de decizie politică de când firma de inteligență artificială Anthropic a lansat modelul său specializat Mythos în aprilie. Această dezvoltare va speria probabil guvernele și operatorii de infrastructură critică, care încă se resimt în urma atacului cibernetic din această vară comis de un agent OpenAI asupra platformei Hugging Face.
Hackeri, care au folosit limba rusă în documentația tehnică identificată de Google, au configurat o serie de agenți AI pentru a „compara continuu codul înainte și după aplicarea patch-ului, a identifica vulnerabilitățile și a dezvolta automat exploatări fără intervenție umană," a declarat Google. Asta înseamnă că agenții au găsit independent defecte software și modalități de a le folosi. Atacatorii au vizat site-uri web franceze din sectoarele media, divertisment și educație, a declarat Google.
Până acum, chiar și cele mai avansate modele de inteligență artificială nu puteau efectua atacuri cibernetice complet independent; acestea necesitau adesea hackeri pricepuți pentru a le ghida sau a corecta greșelile. Schimbarea cheie a fost că modelele de inteligență artificială permit hackerilor să accelereze atacurile și să le facă mai țintite.
Această dezvoltare este probabil să sperie guvernele și operatorii de infrastructură critică care încă se recuperează după atacul din această vară al unui agent OpenAI asupra platformei Hugging Face. Deși a acționat autonom, acel atac cibernetic nu părea să fie îndreptat în mod malițios împotriva unor ținte specifice, așa cum se raportează în cazul Google.
Asta înseamnă că agenții au descoperit independent defecte software și modalități de utilizare a acestora. Atacatorii au vizat site-uri web franceze din sectoarele media, divertisment și educație, a declarat Google. De asemenea, temerile sunt mari după descoperirea recentă a unor erori majore în PHP, un limbaj de programare care stă la baza a 70% din web, și a unei serii de atacuri asupra frigiderelor din supermarketuri, care au fost parțial atribuite Iranului.
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