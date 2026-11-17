Avertismentul FMI despre inteligența artificială: „Avem o economie mondială care stă într-un singur picior, cel al AI"
Postat la: 17.11.2026 |
Creșterea economică la nivel mondial a devenit dependentă de investițiile în inteligența artificială. O pierdere a încrederii investitorilor ar putea avea efecte asupra stabilității financiare globale, consideră directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.
„Avem o economie mondială care stă într-un singur picior, cel al inteligenței artificiale. Dacă acest picior începe să se clatine, pot apărea probleme de stabilitate financiară", a declarat Georgieva, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), desfășurat în Filipine.
Șefa FMI a atras atenția în special asupra extinderii finanțărilor circulare din industria AI, mecanism prin care fondurile investite într-o companie se întorc ulterior la investitor sub forma plăților pentru produse sau servicii. Potrivit estimărilor instituției, valoarea acestor operațiuni a depășit 1.000 de miliarde de dolari, aproximativ două treimi fiind finanțate prin împrumuturi.
„Nu este o dimensiune uriașă, dar creșterea este rapidă", a afirmat Georgieva, subliniind riscurile asociate acumulării datoriilor și interdependenței financiare dintre companiile din sector.
Nvidia, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru inteligența artificială, ocupă o poziție centrală în aceste mecanisme de finanțare. Compania a pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în ultima lună, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni tehnologice și al crizei provocate de plecarea fostului director general Jensen Huang, în urma dezvăluirilor privind relațiile sale extraconjugale, inclusiv cu o femeie suspectată de spionaj pentru China.
Criza a readus în atenție rolul Nvidia nu doar ca furnizor de semiconductori, ci și ca finanțator al dezvoltării infrastructurii AI. Analistul UBS Tim Arcuri estimează că o reducere a finanțărilor acordate de Nvidia ar putea retrage cu ușurință cel puțin 50 de miliarde de dolari din acest ecosistem, într-un moment în care creșterea dobânzilor face deja mai costisitoare finanțarea companiilor.
Avertismentul FMI intervine în condițiile în care investițiile în inteligența artificială au devenit unul dintre principalele motoare ale creșterii economice mondiale, susținând comerțul internațional și cheltuielile de capital.
4 din 10 angajați la nivel global, afectați de dezvoltarea AI
În octombrie, FMI și-a majorat prognoza de creștere economică globală pentru 2026 la 3,1%, pe fondul investițiilor în AI, care au compensat parțial efectele crizei energetice provocate de războiul din Iran.
Instituția estimează că aproximativ 40% din forța de muncă mondială va fi afectată de dezvoltarea inteligenței artificiale. În același timp, firma de analiză Capital Economics apreciază că până la 80% din creșterea recentă a exporturilor globale a fost concentrată în bunuri asociate sectorului AI.
Kristalina Georgieva consideră că entuziasmul investitorilor reflectă așteptări care depășesc rezultatele demonstrate până în prezent de tehnologie. Pe măsură ce evaluările companiilor cresc accelerat, devin necesare și anumite corecții ale pieței, a explicat șefa FMI.
Fondul avertizase încă din octombrie că o eventuală dezamăgire privind performanțele economice ale inteligenței artificiale ar putea declanșa o corecție dezordonată pe piețele financiare.
În scenariul cel mai pesimist analizat de FMI, dacă tehnologia nu se ridică la nivelul așteptărilor investitorilor, acțiunile americane ar putea înregistra o scădere de 20% în 2026, iar producția economică mondială ar putea ajunge în 2028 cu 1,1% sub nivelul estimat în scenariul de bază.
Piețele bursiere internaționale au înregistrat scăderi importante în ultimele săptămâni, în special în cazul producătorilor americani de semiconductori. Încrederea investitorilor în sectorul AI va fi testată din nou săptămâna aceasta, odată cu publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia și listarea la bursă a Anthropic.
Cu toate acestea, Georgieva a apreciat că fluctuațiile recente ale piețelor au fost până acum ordonate și că este puțin probabil ca acestea să se transforme într-o criză capabilă să destabilizeze economia mondială. „Trebuie să rămânem vigilenți", a concluzionat directorul general al FMI.
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