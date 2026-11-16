Bula AI s-ar putea sparge și ar putea provoca o recesiune până în 2028, avertizează fostul șef al autorității de supraveghere de pe Wall Street
Postat la: 16.11.2026 |
Boom-ul investițiilor în inteligența artificială este deja o bulă, care riscă să se spargă și să provoace o recesiune înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2028, avertizează Gary Gensler, fostul președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), într-un interviu acordat CNN.
„Este deja o bulă", a declarat Gensler, care a condus autoritatea de supraveghere a piețelor financiare americane în perioada 2021-2025, în timpul administrației Biden.
Avertismentul vine într-un moment dificil pentru industria inteligenței artificiale, afectată în ultimele săptămâni de mai multe evoluții care au alimentat îngrijorările investitorilor.
Rezultatele surprinzătoare ale democraților la alegerile de la jumătatea mandatului au amplificat temerile privind posibile restricții asupra construirii centrelor de date, infrastructură esențială pentru dezvoltarea IA. În același timp, piețele încearcă să evalueze consecințele plecării neașteptate a lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, una dintre cele mai importante companii din sector.
Un alt test important pentru industrie este pregătirea ofertei publice inițiale (IPO) a companiei Anthropic, care ar putea deveni una dintre cele mai mari listări bursiere din istorie, în pofida contextului nefavorabil.
Gensler a atras atenția asupra sumelor uriașe investite în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, estimate de unele surse la aproximativ 800 de miliarde de dolari anual.
„Istoria ne arată că, atunci când ai o tehnologie nouă și o investiție semnificativă... ajungi la un punct în care creșterea se stabilizează. Urmează o retragere", a explicat fostul șef al SEC. „Singura întrebare este dacă va fi o recesiune ușoară sau ceva mai dramatic."
Declarațiile îl plasează pe Gensler printre cei mai importanți foști oficiali americani care avertizează public asupra riscului unei recesiuni provocate de supraîncălzirea sectorului IA.
Temeri similare au fost exprimate și de alte nume importante din lumea financiară și academică, printre care miliardarul Ray Dalio, economistul de la Harvard Kenneth Rogoff și investitorul Mike Novogratz.
Goana după infrastructura IA, comparată cu o cursă a înarmărilor
Gensler, în prezent profesor la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), a făcut o paralelă cu alte perioade istorice în care investițiile masive în tehnologii noi au fost urmate de crize economice.
El a amintit de expansiunea căilor ferate, de dezvoltarea rețelelor electrice în anii 1920 și de boom-ul internetului din anii 1990.
„Acea perioadă de boom și apoi de spumă a căilor ferate a fost o adevărată aventură și a dus la recesiuni și depresiuni cu adevărat profunde. Anii 1920 cu electricitatea, anii 1990 cu internetul", a declarat acesta.
În prezent, companiile investesc sume considerabile în construirea centrelor de date, achiziționarea de cipuri performante și dezvoltarea echipamentelor necesare pentru antrenarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială.
Competiția este alimentată atât de perspectiva unor câștiguri uriașe, cât și de rivalitatea strategică dintre Statele Unite și China pentru supremația tehnologică.
Problema, potrivit criticilor, este că investițiile cresc mai repede decât capacitatea companiilor de a genera profituri suficiente pentru a le justifica. Dezechilibrul ar putea deveni nesustenabil dacă veniturile anticipate nu se materializează.
„Prea mulți bani, prea repede": riscurile finanțării boom-ului IA
Gensler consideră că amploarea investițiilor ridică riscul unor cheltuieli excesive și al acumulării unor datorii greu de susținut.
„Marile companii din domeniul tehnologiei cheltuiesc de cinci ori mai mult în 2026 decât cheltuiau acum doar trei ani... Este pur și simplu amploarea extraordinară a întregii situații", a afirmat el.
Nvidia ocupă un loc central în acest ecosistem, furnizând cipurile necesare dezvoltării infrastructurii IA și având legături financiare cu numeroase companii din sector. Din acest motiv, compania a fost supranumită „banca centrală a IA", iar Jensen Huang a fost descris drept una dintre cele mai influente persoane din industrie.
Îngrijorările nu vizează însă doar nivelul cheltuielilor, ci și modalitatea prin care acestea sunt finanțate.
Gensler, care a condus și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) în timpul administrației Obama, a atras atenția asupra unor mecanisme financiare complexe, inclusiv finanțări circulare și împrumuturi în afara bilanțurilor contabile. Acestea pot face dificilă evaluarea expunerii reale la risc a companiilor implicate.
„Ne-am putea întreba de ce toți creditorii împrumută atâția bani", a spus Gensler. „Cred că istoria va arăta că au împrumutat prea mulți bani, prea repede. Și aceasta este natura acestor tipuri de boom-uri care se transformă în bule care se sparg."
Companiile de tip „neocloud", printre primele care ar putea intra în faliment
Întrebat unde ar putea apărea primele probleme dacă boom-ul IA se prăbușește, Gensler a indicat companiile de tip „neocloud", care închiriază dezvoltatorilor de inteligență artificială capacitate de calcul specializată, prin intermediul unor infrastructuri de tip supercomputer.
Unele dintre aceste firme și-au construit afacerile bazându-se pe împrumuturi importante, iar modelele lor de business ar putea deveni vulnerabile în cazul unei scăderi bruște a cererii sau al unor schimbări tehnologice.
„Companiile mari vor supraviețui. La aceste companii de tip neocloud vom asista la unele falimente și falimente", a declarat Gensler.
La rândul său, Elon Musk a avertizat că cele peste 200 de companii de acest tip ar putea trece printr-un proces amplu de dispariție și consolidare.
„Unele vor reuși să supraviețuiască, dar nu multe", a scris Musk într-o postare publicată pe platforma X luna trecută.
Recesiune posibilă înaintea alegerilor prezidențiale din 2028
Gensler consideră că o eventuală corecție a pieței IA ar putea avea efecte economice comparabile cu spargerea bulei dot-com de la începutul anilor 2000, dar nu neapărat la fel de grave precum criza creditelor ipotecare subprime, care a declanșat criza financiară din 2008.
Fostul șef al SEC a atras atenția și asupra momentului în care s-ar putea produce o asemenea încetinire economică, anticipând că aceasta ar putea avea loc înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2028.
„Cred că vom asista la această reevaluare și la o încetinire a economiei înainte de noiembrie 2028", a afirmat el.
Unii analiști consideră că piața IA se corectează, nu se prăbușește
Nu toți reprezentanții piețelor financiare împărtășesc însă perspectiva pesimistă a lui Gensler. Mai mulți investitori consideră că scăderile recente ale acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale reprezintă o corecție firească, nu începutul unei prăbușiri.
Ed Yardeni, președintele firmei de cercetare financiară Yardeni Research, susține că piața începe să elimine o parte din entuziasmul excesiv acumulat în jurul industriei.
„Ceea ce vedem aici este aerul care iese din balon. Nu trebuie neapărat să se spargă", a declarat Yardeni. „Nu văd asta ca pe o bulă care se sparge. Este o bulă care se autocorectează. Din când în când, se produce o scădere bruscă în tranzacțiile cu acțiuni din domeniul IA."
Yardeni, care a fost economist-șef al Deutsche Bank în perioada spargerii bulei dot-com, a descris avertismentul lui Gensler drept un „scenariu plauzibil". El consideră însă că tocmai temerile privind o posibilă bulă împiedică formarea unei creșteri nesustenabile a prețurilor acțiunilor.
„Dacă toată lumea este convinsă că IA este o bulă, probabil că nu este. Este bine că oameni precum Gensler ne mențin cu picioarele pe pământ, deoarece, într-un fel, acest lucru reduce riscul de scădere", a afirmat Yardeni.
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