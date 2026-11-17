Achiziția unui set de anvelope de iarnă second-hand poate reduce cheltuielile pentru pregătirea mașinii în sezonul rece, însă prețul mai mic nu garantează o afacere avantajoasă. Două anvelope care par identice în fotografii pot avea diferențe semnificative de uzură, vechime sau stare a structurii interne. Înainte de cumpărare, verifică adâncimea profilului, codul DOT, flancurile și compatibilitatea cu autoturismul. Contează și costurile suplimentare pentru montaj și echilibrare, care pot schimba valoarea reală a ofertei. Află ce trebuie să verifici la anvelopele de iarnă second-hand și în ce situații merită să alegi un set rulat în locul unuia nou.

Profilul rămas trebuie măsurat, nu estimat

O anvelopă care pare să aibă un profil adânc în fotografiile din anunț poate fi uzată neuniform sau poate avea zone în care canelurile sunt mult mai puțin adânci. De aceea, cere să vezi toate cele patru anvelope și măsoară profilul în mai multe puncte ale fiecăreia: pe interior, în zona centrală și pe exterior.

Pentru utilizarea pe zăpadă, adâncimea profilului este deosebit de importantă. Mai concret, se recomandă înlocuirea anvelopelor de iarnă atunci când profilul ajunge în apropierea valorii de 4 mm. Acest reper este util și pentru șoferii din România, chiar dacă nu reprezintă pragul legal de uzură aplicabil în țară.

Verifică și indicatorii de uzură integrați în canelurile anvelopei. Aceștia te ajută să identifici apropierea de limita de uzură, însă nu înlocuiesc măsurarea cu un profundimetru. Diferențele dintre zonele profilului sunt la fel de relevante. Dacă un umăr este mult mai tocit decât celălalt, anvelopa poate avea o uzură neuniformă asociată presiunii incorecte sau unor probleme de geometrie.

O întrebare publicată pe Reddit de un șofer interesat să cumpere anvelope de iarnă second-hand ilustrează această dilemă: utilizatorul voia să afle dacă setul din anunț mai putea fi folosit încă două sezoane. Fără măsurători pentru fiecare anvelopă, însă, o asemenea estimare nu poate fi făcută corect doar din fotografii. (u/Thin-Orchid-2411, r/tires, 2024)

Înainte să negociezi prețul, ține cont de:

adâncimea profilului în mai multe caneluri ale fiecărei anvelope;

diferențele de uzură între interior, centru și exterior;

starea tuturor celor patru anvelope, nu doar a exemplarului care arată cel mai bine.

Codul DOT și starea carcasei pot schimba decizia

Codul DOT oferă informații despre data fabricației anvelopei. Ultimele patru cifre indică săptămâna și anul în care a fost produsă. De exemplu, marcajul 2423 corespunde săptămânii 24 din anul 2023.

Verifică data fabricației pentru fiecare exemplar, deoarece un set second-hand poate include anvelope produse în ani diferiți. Vechimea nu stabilește singură dacă acestea mai pot fi utilizate în siguranță. Contează și condițiile de depozitare, expunerea la soare și variațiile de temperatură, precum și eventualele semne de degradare a cauciucului.

Examinează cu atenție flancurile, canelurile și zona talonului, adică porțiunea prin care anvelopa se fixează pe jantă. Fisurile pronunțate, tăieturile adânci, umflăturile și cordul vizibil indică deteriorări care nu trebuie ignorate. Cere și o verificare a interiorului anvelopei într-un service, unde pot fi identificate deteriorări sau reparații care nu se observă din exterior.

Dacă există urme de reparații, solicită informații despre intervențiile efectuate. O perforație reparată pe banda de rulare poate fi acceptabilă în anumite condiții, dar evaluarea depinde de dimensiunea și poziția deteriorării, precum și de metoda folosită. Reparațiile din zona flancului sau a umărului nu trebuie tratate ca intervenții obișnuite și necesită evaluare de specialitate.

Faptul că o anvelopă a fost utilizată puțin nu înseamnă că materialul nu a îmbătrânit. Un exemplu apare într-o discuție Reddit în care un proprietar voia să vândă un set de anvelope de iarnă rămas nefolosit timp de patru sezoane. Codul DOT indica săptămâna 13 din 2018, iar întrebarea era dacă anvelopele mai puteau fi utilizate în siguranță. (u/Mean_Parsnip1391, r/tires, 2025) Situația arată de ce numărul redus de kilometri nu este suficient pentru a evalua starea unui set.

Renunță la anvelopele care prezintă deteriorări structurale evidente și solicită o evaluare profesională dacă observi:

umflături sau tăieturi pe flancuri;

fisuri pronunțate, deformări sau cord vizibil;

uzură accentuată și neuniformă;

reparații pentru care vânzătorul nu poate oferi informații clare.

Compatibilitatea și costul total influențează alegerea

Chiar dacă anvelopele de iarnă au un profil bun și nu prezintă deteriorări vizibile, trebuie să verifici dacă sunt potrivite pentru mașina ta. Compară dimensiunea completă, indicele de sarcină și indicele de viteză cu specificațiile din manualul autoturismului sau din documentația tehnică.

Verifică și dacă setul este omogen. Pentru comportament predictibil pe carosabil alunecos, este recomandată utilizarea a patru anvelope de iarnă compatibile între ele, cu aceeași dimensiune și caracteristici corespunzătoare vehiculului.

Dacă anvelopele sunt vândute împreună cu jantele, inspectează separat și aceste componente. Fisurile, deformările sau urmele unor reparații necorespunzătoare pot genera probleme după montaj. Solicită verificarea jantelor și echilibrarea roților înainte de utilizare.

Calculează și costurile care apar după cumpărare. Prețul din anunț nu reprezintă întotdeauna suma finală pe care o vei plăti. Montajul, echilibrarea și eventuala înlocuire a unui exemplar pot reduce semnificativ avantajul financiar.

De exemplu, dacă trei anvelope au un profil suficient, dar a patra se apropie de limita recomandată pentru utilizarea pe zăpadă, trebuie să incluzi în calcul și costul înlocuirii acesteia. Compară suma finală cu prețul unui set nou înainte de a lua o decizie.

Dacă vrei să analizezi și alternative noi, configuratoarele de pe Janta.ro permit selectarea autoturismului pentru identificarea jantelor, anvelopelor și roților complete compatibile. În categoria de anvelope de iarnă poți consulta variantele disponibile pentru sezonul rece și le poți compara cu oferta second-hand.

Cu toate acestea, înainte de plată, asigură-te că:

dimensiunea și indicii anvelopelor corespund specificațiilor mașinii;

ai inspectat toate cele patru exemplare, inclusiv pe partea interioară;

ai calculat costul total, cu montaj, echilibrare și eventuale înlocuiri.

În final, un set de anvelope de iarnă second-hand merită cumpărat dacă are un profil suficient pentru utilizarea planificată, o structură în stare bună și caracteristici compatibile cu autoturismul. În plus, prețul trebuie să rămână avantajos după includerea tuturor cheltuielilor necesare.

Dacă vânzătorul refuză să prezinte toate anvelopele, nu permite verificarea codurilor DOT sau nu acceptă o inspecție într-un service, este mai prudent să cauți altă ofertă. Posibilitatea de a verifica fizic produsele înainte de plată contează la fel de mult ca prețul afișat.

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