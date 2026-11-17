O combinație rară între un posibil super El Niño și destrămarea timpurie a vortexului polar ar putea provoca fenomene meteo extreme și o iarnă imprevizibilă în Europa. Oamenii de știință avertizează și asupra unor riscuri majore pentru sănătatea populației, estimările indicând sute de mii de decese provocate de temperaturile extreme la nivel global.

„El Niño 2026-2027 va provoca o mortalitate de proporții pandemice", a avertizat dr. Colin Carlson, profesor de epidemiologie la Universitatea Yale. Potrivit lui, fenomenul ar fi mai letal decât pandemia de gripă porcină din 2009, care a făcut aproximativ 284.000 de victime. Carlson cere Organizației Mondiale a Sănătății să-l declare urgență de sănătate publică de importanță internațională, arată Mediafax.ro.

Unde ar fi cele mai multe victime

Laboratorul de Impact Climatic al Universității din Chicago estimează că doar căldura ar putea provoca 451.000 de decese în plus între iunie 2026 și februarie 2027. Studiul nu a trecut încă prin evaluarea altor cercetători. Temperaturile de pe uscat ar putea crește cu aproximativ 1,2 grade Celsius, iar zilele extrem de calde ar fi cu 44% mai multe decât într-un an obișnuit. Cele mai multe victime ar fi în Nigeria, aproximativ 31.400, urmată de Indonezia și Sudan.

La conferința climatică COP31 din Turcia, Organizația Meteorologică Mondială a arătat că ultimii patru ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată. „El Niño va fi un multiplicator de risc", a spus secretara generală Celeste Saulo. Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a numit criza climatică „o criză globală de sănătate de proporții pandemice".

Ce este vortexul polar și cum s-a modificat

Vortexul polar este o centură de joasă presiune din stratosferă, deasupra Polului Nord. Când se destramă, temperaturile din stratosferă pot crește cu 28 până la 39 de grade Celsius în câteva zile, iar aerul rece din Arctica coboară spre America de Nord, Europa sau Asia. Cu mai mult aer rece, crește și riscul de furtuni de zăpadă și de gheață, explică Judah Cohen, climatolog la MIT.

Perturbarea vortexului polar din aceste zile este cea mai timpurie observată vreodată. Recordul anterior data din 28 noiembrie 1968.

„De obicei ne gândim că se întâmplă spre finalul iernii, în ianuarie sau februarie", a explicat Andrew Charlton-Perez, profesor de meteorologie la Universitatea din Reading. Fenomenele de acest tip sunt rare: au fost înregistrate doar aproximativ 45.

Ce ar putea însemna pentru iarna din Europa

Anii cu El Niño aduc de obicei temperaturi mai blânde, însă totul depinde de forța care va câștiga. Cohen spune că riscul unei vremi mai reci în nordul Europei crește la sfârșitul lui noiembrie sau la începutul lui decembrie.

„Dacă vortexul polar slăbește și începe să șerpuiască peste emisfera nordică, favorizează vremea mai rece, așa că va fi o adevărată bătălie. Nu am avut niciodată o asemenea perturbare și un super El Niño în același timp. Este, într-un fel, un teritoriu complet neexplorat", a spus climatologul.