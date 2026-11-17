Două fenomene atmosferice majore ar putea aduce temperaturi extreme în Europa și riscuri importante pentru populație, estimările indicând sute de mii de decese
Postat la: 17.11.2026 |
O combinație rară între un posibil super El Niño și destrămarea timpurie a vortexului polar ar putea provoca fenomene meteo extreme și o iarnă imprevizibilă în Europa. Oamenii de știință avertizează și asupra unor riscuri majore pentru sănătatea populației, estimările indicând sute de mii de decese provocate de temperaturile extreme la nivel global.
„El Niño 2026-2027 va provoca o mortalitate de proporții pandemice", a avertizat dr. Colin Carlson, profesor de epidemiologie la Universitatea Yale. Potrivit lui, fenomenul ar fi mai letal decât pandemia de gripă porcină din 2009, care a făcut aproximativ 284.000 de victime. Carlson cere Organizației Mondiale a Sănătății să-l declare urgență de sănătate publică de importanță internațională, arată Mediafax.ro.
Unde ar fi cele mai multe victime
Laboratorul de Impact Climatic al Universității din Chicago estimează că doar căldura ar putea provoca 451.000 de decese în plus între iunie 2026 și februarie 2027. Studiul nu a trecut încă prin evaluarea altor cercetători. Temperaturile de pe uscat ar putea crește cu aproximativ 1,2 grade Celsius, iar zilele extrem de calde ar fi cu 44% mai multe decât într-un an obișnuit. Cele mai multe victime ar fi în Nigeria, aproximativ 31.400, urmată de Indonezia și Sudan.
La conferința climatică COP31 din Turcia, Organizația Meteorologică Mondială a arătat că ultimii patru ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată. „El Niño va fi un multiplicator de risc", a spus secretara generală Celeste Saulo. Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, a numit criza climatică „o criză globală de sănătate de proporții pandemice".
Ce este vortexul polar și cum s-a modificat
Vortexul polar este o centură de joasă presiune din stratosferă, deasupra Polului Nord. Când se destramă, temperaturile din stratosferă pot crește cu 28 până la 39 de grade Celsius în câteva zile, iar aerul rece din Arctica coboară spre America de Nord, Europa sau Asia. Cu mai mult aer rece, crește și riscul de furtuni de zăpadă și de gheață, explică Judah Cohen, climatolog la MIT.
Perturbarea vortexului polar din aceste zile este cea mai timpurie observată vreodată. Recordul anterior data din 28 noiembrie 1968.
„De obicei ne gândim că se întâmplă spre finalul iernii, în ianuarie sau februarie", a explicat Andrew Charlton-Perez, profesor de meteorologie la Universitatea din Reading. Fenomenele de acest tip sunt rare: au fost înregistrate doar aproximativ 45.
Ce ar putea însemna pentru iarna din Europa
Anii cu El Niño aduc de obicei temperaturi mai blânde, însă totul depinde de forța care va câștiga. Cohen spune că riscul unei vremi mai reci în nordul Europei crește la sfârșitul lui noiembrie sau la începutul lui decembrie.
„Dacă vortexul polar slăbește și începe să șerpuiască peste emisfera nordică, favorizează vremea mai rece, așa că va fi o adevărată bătălie. Nu am avut niciodată o asemenea perturbare și un super El Niño în același timp. Este, într-un fel, un teritoriu complet neexplorat", a spus climatologul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Marea Neagră devine Turcoaz - Fenomen spectaculos și dar și periculos: Apa își schimbă culoarea și va arăta la fel ca în Grecia
Marea Neagra iși schimba culoarea, iar fenomenul poate ascunde probleme serioase pentru ecosistemul marin. Imaginile sur ...
-
Boicot suveranist: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român". Cât câștigă statul român de pe urma muncitorilor străini
Parlamentarii AUR și SOS Romania au cerut verificarea amplorii imigrației printr-un apel facut in Parlament recent și av ...
-
Avertismentul FMI despre inteligența artificială: „Avem o economie mondială care stă într-un singur picior, cel al AI"
Creșterea economica la nivel mondial a devenit dependenta de investițiile in inteligența artificiala. O pierdere a incre ...
-
Scenariul sumbru pe care Stephen Hawking l-a imaginat în caz că extratereștrii ar ajunge pe Pământ
De secole, umanitatea s-a intrebat daca suntem singuri in univers. Dar exista o posibilitate mult mai tulburatoare: ce ...
-
Cum apare materia: Cercetătorii au reușit să facă lumina să se comporte ca un solid și un lichid în același timp. Experimentul a funcționat la temperatura camerei
O echipa internaționala de fizicieni a obținut o stare cuantica neobișnuita, in care particulele formate din lumina prez ...
-
Un robot a reușit să construiască singur în spațiu. Experimentul care ar putea schimba viitoarele misiuni NASA
Construirea unor antene uriașe, telescoape sau chiar centrale solare direct in spațiu ar putea deveni posibila cu ajutor ...
-
Anvelopele de iarnă second-hand mai merită cumpărate? IATĂ ce trebuie să verifici înainte să iei o decizie
Achiziția unui set de anvelope de iarna second-hand poate reduce cheltuielile pentru pregatirea mașinii in sezonul rece, ...
-
Inteligența artificială a creat o afacere neașteptată. Mii de muncitori cumpără rulote și locuiesc în campinguri
Mii de americani au inceput sa locuiasca in rulote nu pentru a calatori, ci pentru a lucra la construcția centrelor de d ...
-
Bula AI s-ar putea sparge și ar putea provoca o recesiune până în 2028, avertizează fostul șef al autorității de supraveghere de pe Wall Street
Boom-ul investițiilor in inteligența artificiala este deja o bula, care risca sa se sparga și sa provoace o recesiune in ...
-
Fugaku - cel mai puternic computer din lume - a fost "spart". Supercalculatorul emblematic al Japoniei a fost hackuit cu ajutorul Inteligentei Artificiale
Sistemul de operare al supercalculatorului Fugaku, emblematic pentru Japonia, a fost accesat fara autorizatie, existand ...
-
Washington Post: Participaţia deţinută de Donald Trump la Nvidia a ajuns la 62 de milioane de dolari
Tranzactiile raportate anul acesta de presedintele Donald Trump sugereaza ca el detinea actiuni Nvidia intre 13 si 62 mi ...
-
Presa din Ungaria se plânge de regionalizarea din România: Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge "minoritari în propriul județ"
Reforma administrativa pregatita de Guvern ar putea lovi 53 de comune maghiare din Transilvania. UDMR avertizeaza ca sun ...
-
Ce planuri au miliardarii Rusiei pentru perioada de după Putin. Analiștii identifică trei scenarii principale
O parte dintre cei mai bogați oameni din Rusia incep sa se gandeasca la viitorul țarii dupa plecarea lui Vladimir Putin. ...
-
Supercomputerul "Frontier" recreează primele 2 miliarde de ani ai universului într-o simulare
O echipa de cercetare din SUA a recreat un univers virtual masiv, simuland aproximativ 2 miliarde de ani de istorie cosm ...
-
Garderoba de toamnă a copiilor, o cheltuială recurentă
În fiecare toamna, hainele de vara ale copiilor devin nepotrivite, iar dulapul trebuie completat cu haine groase, ...
-
Grok AI al lui Elon Musk oferă un răspuns terifiant când este întrebat despre „cel mai înfricoșător lucru din univers"
De parca lumea nu era suficient de infricoșatoare - Grok a raspuns la o intrebare despre „cel mai infricoșator luc ...
-
Fost preot nu mai crede în parastase și spovedanie: "Ce să-i mint? Că dacă se spovedesc îi iartă Dumnezeu de păcate? Nu mai pot să vând iluzii!”
Într-o postare pe Facebook, Daniel Balaș a explicat ca in perioada in care a fost preot a simțit ca trebuie sa ren ...
-
De ce femeilor le este mai frig decât bărbaților. Ce au descoperit cercetătorii
Diferențele dintre femei și barbați in ceea ce privește toleranța la frig ar putea avea o explicație hormonala. Un studi ...
-
"Jocurile Francofoniei" - Dacian Cioloș, extrem de supărat după scandalul de la Sommet: Acuză manevre de culise și susține că "este o zi tristă!"
Dacian Cioloș a fost candidatul Romaniei la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Din cauza faptu ...
-
Orașul cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor ar urma să devină comună, în urma reformei administrativ-teritoriale. Primarul compară localitatea cu Monaco și Luxemburg
Pragul de 10.000 de locuitori ar putea pune sub semnul intrebarii statutul de oraș al Ghimbavului, daca scenariul de ref ...
-
Un roi de 51 de drone a fost distrus cu o singură lovitură de unde electromagnetice. Cum funcționează Ejderha, sistemul testat de Turcia și numit după un animal mitic
Turcia a testat cu succes sistemul anti-drone EJDERHA, numele turcesc pentru dragon, care neutralizeaza dronele folosind ...
-
Nazare: România ar putea avea o gigafabrică de inteligență artificială. Două oferte sunt în etapa finală de selecție
Romania ar putea face un pas catre construirea uneia dintre cele mai avansate infrastructuri de inteligența artificiala ...
-
Putin are un nou plan pentru un oraș-fortăreață din Ucraina. Un expert spune că liderul rus ar putea conta pe sprijinul lui Trump
Rusia incearca sa determine Ucraina sa se retraga din Kostiantinivka prin intermediul canalelor diplomatice și mizand pe ...
-
Puternicul „El Jefe de Jefes" a murit. Cunoscut din serialul Narcos, baronul drogurilor controla traficul de la granița cu SUA
Puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, supranumit „El Jefe de Jefes", a ...
-
Noul documentar al realizatorilor "Plandemic" a apărut pe Youtube - "Bad Medicine" VIDEO
Realizatorii documentarului Plandemic revin cu un nou film despre crimele din timpul farsei Covid. „Bad Medicine&r ...
-
Seful (deocamdată) al lui Chat GPT: "Oamenii sunt doar o piedică pentru AI așa că o sa ne omoare provocand accidente!"
Paul Christiano, membru in conducerea OpenAI, le-a spus recent participanților unei conferințe ca cei mai mulți dintre e ...
-
Vaccinul rusesc împotriva cancerului: primul pacient a scăpat de metastaze
Primul pacient care a primit vaccinul impotriva cancerului a finalizat deja tratamentul: metastazele sale au disparut și ...
-
Bursele mondiale au folosit fax-ul și telefonul după ce servicii esențiale ale Microsoft, precum email-ul, Teams sau Copilot, s-au blocat
Angajații bursei japoneze au folosit fax-ul și telefonul deoarece email-ul s-a blocat. A fost vorba despre o intrerupere ...
-
Descoperirea care pune Universul pe jar: Doi quasari uriași, găsiți într-o epocă în care nici nu ar fi trebuit să existe
Astronomii au descoperit cu ajutorul Telescopului Spatial James Webb (JWST) cea mai veche pereche de quasari - alimentat ...
-
Ce au oamenii și nu vor avea niciodată roboții: Descoperirea care ar putea schimba tot ce știm despre conștiință
Oamenii de știința nu au ajuns inca la un consens in privința locului in care se afla conștiința umana. Deși cele mai mu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu