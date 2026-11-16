Presa din Ungaria se plânge de regionalizarea din România: Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge "minoritari în propriul județ"
Postat la: 16.11.2026 |
Reforma administrativă pregătită de Guvern ar putea lovi 53 de comune maghiare din Transilvania. UDMR avertizează că sunt în joc primăriile, reprezentarea politică și dreptul la folosirea limbii materne, relatează Mediafax, care citează Index, o publicație apropiată fostului guvern Fidesz.
30 dintre cele 53 de comune maghiare vizate au în prezent primari maghiari, a declarat Horváth Anna, vicepreședinte executiv al UDMR responsabil pentru administrația locală, pentru publicația ungară Index.
Calculul pornește de la cel mai mic prag discutat de PSD pentru comasare, de 1.500 de locuitori, care ar afecta în total 429 de localități.
Planurile nu sunt finale și nu există încă un proiect scris al Guvernului. În discuțiile din PSD au circulat succesiv mai multe praguri: 1.500, apoi 3.000 și chiar 5.000 de locuitori.
„Se pare că, odată cu UDMR, și bunul simț a părăsit guvernul, iar în locul acestuia a rămas doar acest joc de bingo", a afirmat Anna Horváth, care consideră că reforma administrației publice este o chestiune tehnică complexă, care nu poate fi pusă în aplicare în mod responsabil fără o pregătire temeinică și o consultare socială.
Anna Horváth a declarat pentru Index că și UDMR a luat cunoștință de hărțile care circulă în spațiul public, însă originea acestora este necunoscută, ele neputând fi considerate proiecte oficiale ale guvernului.
Ea a adăugat că idei similare au fost exprimate anterior, atât în timpul mandatului președintelui Traian Băsescu, cât și din partea USR."Nu susținem nicio inițiativă care, la nivel județean, ar reduce comunitățile maghiare din Ținutul Secuiesc la statutul de minoritate sau ar diminua ponderea populației maghiare din Partium în județele respective. Aceasta reprezintă pentru noi o linie roșie. Vom lupta împotriva unor astfel de tendințe cu toate mijloacele democrației parlamentare", a mai spus Anna Horváth.
Politicianul UDMR a subliniat, de asemenea, că, în conformitate cu legislația în vigoare, modificarea granițelor administrative necesită acordul comunităților locale vizate, adică organizarea unui referendum.
În plus, legislația interzice modificările care ar aduce atingere drepturilor minorităților la utilizarea limbii, de exemplu în cazul în care ponderea unei minorități în noua unitate administrativă ar scădea sub 20%.
Potrivit lui Horváth, în cazul respectării acestor condiții, UDMR e dispusă să poarte discuții cu privire la reformarea sistemului administrativ.
Impozite la jumătate pentru cine acceptă
Guvernul susține că multe localități mici nu se pot întreține singure. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat stimulente pentru comasarea voluntară: impozite pe clădiri și terenuri intravilane reduse cu până la 50%, timp de unul sau doi ani, și un program de investiții în drumuri, apă, canalizare, gaze, școli și centre medicale.
Demersurile pentru referendumurile locale ar trebui începute până la 1 martie 2027, iar comasările ar intra în vigoare din 2028. Pentru perioada de după 1 martie 2027, ministrul a anunțat o a doua etapă, cu o comasare obligatorie, prin asumarea răspunderii Guvernului.
UDMR spune că nu se opune reformei, ci comasărilor impuse. Președintele Kelemen Hunor a cerut din nou ca locuitorii fiecărei localități vizate să decidă prin referendum. Uniunea susține asocierile voluntare și cooperarea între primării.
Harghita cu Mureș, Covasna cu Brașov
PSD a pus pe masă și comasarea județelor. Pe o hartă care circulă în spațiul public, Harghita ar fi unită cu Mureș, Covasna cu Brașov, Satu Mare cu Bihor, iar Arad cu Timiș. Horváth Anna a precizat că originea hărții nu este cunoscută și că nu poate fi considerată un proiect oficial. Ideea reducerii la 15 județe, după modelul celor 15 curți de apel, a fost lansată de vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reformă.
Pentru UDMR, linia roșie este ca maghiarii din Ținutul Secuiesc să ajungă minoritari la nivel de județ sau ca ponderea lor în Partium să scadă. Harghita și Covasna sunt singurele județe din România fără majoritate etnică românească.
Planurile au stârnit opoziție și printre politicienii români. Primarul orașului Cavnic, liberalul Vladimir Petruț, a amenințat cu un referendum pentru desprinderea Maramureșului de România, dacă județul ar fi absorbit de Cluj. Ulterior, a precizat că Maramureșul rămâne în România, dar nu vrea să dispară numele județului.
Programul de comasare voluntară urmează să intre în consultare publică zece zile, apoi va ajunge la Guvern. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea ar vota o moțiune de cenzură dacă Guvernul Luca Niculescu își asumă răspunderea pentru reformă. Grupul de lucru al PSD ar urma să finalizeze propunerea până la sfârșitul lui martie 2027.
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