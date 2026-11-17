La sfârșitul săptămânii trecute a început celebrul târg de iarna de la Craiova, care si a câștigat în ultimii ani o mare notorietate.

Târgul craiovean a crescut an de an ajungând în topul celor mai apreciate targuri de Crăciun din Europa. Aici sosesc turiști din toată țara dar și din întreaga Europă, găsind in acest an un târg dedicat Tărămului Elifilor.

Nu lipsește nici anul acesta sania lui Moș Crăciun care traversează, peste capul turistilor, târgul Baniei. Pentru miile de turiști sunt deschise, pe pietonala care duce spre târg, zeci de restaurante, ceainării și cafenele.

Între acestea Cafeneaua KUNE, care ii așteaptă și cu o terasă ofertantă, un loc de odihnă și desfătare unde turiștii veniți de departe se pot desfăta cu celebrele cafele aduse în Craiova, de departe și de unde poți admira un peisaj de vis oferit de amfitrionii locului.