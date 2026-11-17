Site-urile unor companii și organizații cunoscute la nivel mondial, printre care BBC, CNN, Zoom, HSBC, IKEA și Salesforce, ar fi distribuit coduri malițioase vizitatorilor, în urma unui incident de securitate care a afectat platforma Optimizely și care a fost generat cu ajutorul Inteligentei Artificiale.

Peste 170 de branduri ar fi fost expuse, iar atacatorii ar fi putut fura date bancare, modifica adresele portofelelor de criptomonede și realiza capturi de ecran ale dispozitivelor utilizatorilor. Potrivit companiei de securitate cibernetică Report URI, atacul a fost realizat prin intermediul platformei Optimizely Web Experimentation, un serviciu utilizat de companii pentru testarea și optimizarea paginilor web, relatează Gizmodo, care mai mentionează că atacul împotriva unei platforme super-securizate a fost posibil cu interventia avansata a unor AI autonome, care au generat scripturi malițioase, ceea ce e o premeiera la o asemenea amploare.

Printre site-urile despre care specialiștii susțin că au fost afectate se numără BBC, CNN, Zoom, HSBC, Equifax, Peacock, Salesforce, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA și Invisalign. Atacatorii ar fi reușit să introducă scripturi JavaScript malițioase în proiectele unor clienți Optimizely, fără să fie necesară compromiterea directă a infrastructurii informatice a fiecărei companii. Informațiile au fost preluate și de compania de informații privind amenințările cibernetice Mallory. Cu toate acestea, amploarea incidentului și consecințele sale nu au fost încă stabilite independent.

Potrivit Report URI, codurile malițioase aveau mai multe funcții, fiind concepute pentru a colecta informații sensibile și pentru a modifica anumite operațiuni efectuate de utilizatori pe site-urile afectate. Unele scripturi puteau înlocui adresele portofelelor de criptomonede cu unele controlate de atacatori, astfel încât fondurile transferate să ajungă în alte conturi decât cele ale destinatarilor reali. Alte coduri ar fi permis colectarea numerelor cardurilor bancare introduse în anumite câmpuri ale paginilor web, precum și realizarea unor capturi de ecran.

În cazul dispozitivelor mobile, anumite scripturi ar fi încercat să instaleze instrumente destinate exploatării vulnerabilităților informatice. Prin această metodă, atacatorii ar fi putut ajunge la utilizatorii unor platforme cunoscute la nivel mondial, exploatând o vulnerabilitate a unui furnizor extern de servicii digitale. Potrivit datelor publicate de Report URI, portofelele de criptomonede asociate atacatorilor ar fi primit aproximativ 7.040 de dolari în decurs de nouă ore, până la ora 19:25 UTC, pe 16 noiembrie. Această sumă nu reprezintă însă valoarea totală a prejudiciului, iar numărul utilizatorilor ale căror date ar fi putut fi compromise rămâne necunoscut.

Compania Optimizely a confirmat existența unui incident de securitate, explicând că o persoană neautorizată a exploatat o vulnerabilitate din procesul de creare a conturilor pentru platforma Experimentation. Victoria Johnson, purtătoarea de cuvânt a companiei, a declarat pentru Gizmodo că atacatorul a reușit să introducă scripturi JavaScript malițioase în proiectele unor clienți. Reprezentanții Optimizely au precizat că accesul la componenta vulnerabilă a fost blocat și că a fost implementată o soluție pentru remedierea problemei. De asemenea, compania susține că toți clienții afectați au fost informați despre incident.

Incidentul a generat discuții în comunitățile specialiștilor în securitate informatică despre riscurile asociate utilizării unor servicii externe care permit modificarea conținutului paginilor web. Pe Reddit, în comunitatea administratorilor de sisteme informatice, mai mulți utilizatori au discutat despre posibilitatea ca actualizările de cod realizate prin intermediul echipelor de marketing sau publicitate să ocolească unele dintre verificările tehnice obișnuite. Cazul evidențiază riscurile care pot apărea atunci când o vulnerabilitate a unei platforme utilizate de numeroase companii permite distribuirea unor coduri malițioase către vizitatorii mai multor site-uri.