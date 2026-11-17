Construirea unor antene uriașe, telescoape sau chiar centrale solare direct în spațiu ar putea deveni posibilă cu ajutorul roboților. Cercetătorii americani au demonstrat că un sistem automat poate asambla componente în orbita Pământului, fără să fie nevoie de intervenția fizică a astronauților.

Experimentul a fost realizat de California Institute of Technology (Caltech), cu finanțare din partea agenției americane DARPA, iar rezultatele au fost anunțate pe 5 noiembrie 2026.

Robotul, denumit ASTRA, a fost proiectat pentru construirea unei antene reflectoare cu diametrul de 1,4 metri. Deși nu a finalizat întreaga structură, a reușit să asambleze automat o secțiune în spațiu, demonstrând că această metodă poate funcționa în condiții reale.

Sistemul a ajuns pe orbită la bordul misiunii SpaceX Transporter-16, lansată pe 30 martie 2026, și a fost instalat pe platforma orbitală Vigoride 7, operată de compania Momentus.

Robotul a folosit componente transportate separat, pe care le-a poziționat și conectat pentru a forma o structură rigidă. Ulterior, a atașat un material reflectorizant necesar realizării antenei.

De ce construirea direct în spațiu ar putea schimba industria

În prezent, dimensiunea multor echipamente spațiale este limitată de spațiul disponibil în interiorul rachetelor. Unele structuri trebuie pliate înainte de lansare și desfășurate după intrarea pe orbită.

Asamblarea robotică ar permite transportarea unor componente compacte și construirea unor instalații mult mai mari direct în spațiu.

ASTRA a plecat de pe Pământ cu două secțiuni deja asamblate și a construit-o pe cea de-a treia în orbită. Proiectul prevedea inițial 11 secțiuni, însă problemele tehnice și timpul limitat au împiedicat finalizarea antenei.

Robotul a lucrat automat, dar nu complet independent. Cercetătorii de la sol au urmărit operațiunile și au transmis comenzi atunci când au apărut dificultăți.

Echipa avea la dispoziție numai șapte sau opt intervale zilnice de comunicare, fiecare de aproximativ 15 minute.