De secole, umanitatea s-a întrebat dacă suntem singuri în univers. Dar există o posibilitate mult mai tulburătoare: ce s-ar întâmpla dacă într-o zi găsim un răspuns și descoperim că nu ar fi trebuit să-l căutăm?

Privind spațiul cu precauție

Fizicianul și astrofizicianul teoretician britanic Stephen Hawking a dedicat o parte din reflecțiile sale unei posibilități care ne invită să privim spațiul cu puțin mai multă precauție.



Intenții prietenoase?

Se temea că, dacă oricare dintre aceste civilizații ar ajunge pe Pământ, nu ar exista niciun motiv să presupună că intențiile lor ar fi prietenoase.



Pericolul de a încerca să comunicăm cu civilizațiile extraterestre

În aprilie 2010, în miniseria documentară a Discovery Channel „Into the Universe with Stephen Hawking", Hawking a avertizat cu privire la riscurile încercării de a comunica cu civilizațiile extraterestre.



O comparație istorică

"Dacă extratereștrii ne-ar vizita, rezultatul ar fi foarte similar cu sosirea lui Columb în America, care nu a avut un final bun pentru amerindieni," a spus el.



Ceva cu care nu ne-am dori să ne întâlnim

„Trebuie doar să ne uităm la noi înșine pentru a vedea cum viața inteligentă ar putea evolua într-un mod cu care nu ne-am dori să ne întâlnim," a adăugat el.



Probabilitate pură

Deși nu exista nicio dovadă confirmată a civilizațiilor extraterestre, Hawking, bazându-se pur și simplu pe statistici, a pornit de la imensitatea universului pentru a ridica posibilitatea.



Provocarea reală

"Pentru mintea mea matematică, numerele singure fac ca gândirea despre extratereștri să fie perfect rațională," a remarcat el atunci. „Provocarea reală este să ne dăm seama cum ar putea arăta de fapt extratereștrii."



Rațional

Cu miliarde de stele și un număr uriaș de planete, era rezonabil ca fizicianul britanic să creadă că viața ar putea exista dincolo de Pământ, chiar și viața inteligentă.



Îngrijorarea lui Hawking

Îngrijorarea lui Stephen Hawking nu era legată de microorganisme sau forme simple de viață, ci de civilizații capabile să dezvolte o tehnologie mult superioară celei pe care o avem noi.



Părerea lui Hawking

Hawking nu considera neapărat că toate civilizațiile extraterestre sunt ostile, dar a avertizat cu privire la riscurile contactării unei specii mult mai avansate decât a noastră.



Capabilități mult superioare celor ale noastre

O civilizație cu un astfel de dezvoltare tehnologică ar putea avea capacități mult superioare celor ale noastre.



Resurse de exploatat

Și Hawking a sugerat că, în acel scenariu, locuitorii săi ar putea căuta alte lumi de colonizat sau resurse de exploatat.



Pace?

Cercetătorul a considerat destul de riscant să presupună că o civilizație mai avansată tehnologic ar avea neapărat intenții pașnice.



O dezvoltare în condiții foarte diferite de cele de pe Pământ

Hawking a avertizat că o civilizație extraterestră ipotetică ar fi putut să se dezvolte în condiții foarte diferite de cele de pe Pământ, ceea ce face dificilă înțelegerea nevoilor, motivațiilor și comportamentului lor din perspectiva noastră.



Dezacorduri între oameni de știință

Avertismentele lui Hawking au stârnit dezacorduri între oameni de știință. În timp ce unii au pledat pentru prudență în ceea ce privește riscurile potențiale ale contactului extraterestru, alții au pus la îndoială dacă există suficiente motive pentru a te teme de o amenințare ipotetică.



Părerea lui Seth Shostak

Într-un articol publicat pe 30 aprilie 2010, The Guardian a adunat opiniile cercetătorilor care au pus la îndoială această frică. Seth Shostak, pe atunci astronom senior la Institutul SETI, a susținut că nu există suficiente motive pentru a presupune că inteligența extraterestră ar fi periculoasă.



Teamă nejustificată?

"Este o teamă nejustificată," a declarat Shostak la acea vreme. „Dacă interesul lor pentru planeta noastră este în ceva valoros pe care aceasta l-ar putea oferi, nu există niciun motiv să ne facem griji în legătură cu ei acum." Dacă interesul lor pentru planeta noastră este în ceva valoros pe care aceasta îl poate oferi, nu există niciun motiv să ne îngrijorăm de ei acum. Dacă sunt interesați de resurse, au modalități de a găsi planete stâncoase care nu Dacă sunt interesați de resurse, au modalități de a găsi planete stâncoase care nu depind de faptul că emitem semnale sau nu. Ne-ar fi putut găsi acum un miliard de ani."



Avertismentul lui Hawking nu se referea la o amenințare actuală, reală.

Avertismentul lui Hawking nu implica faptul că civilizații ostile existau aproape de Pământ sau că umanitatea se confrunta cu o amenințare extraterestră reală.



O reflecție

Reflecția sa a ridicat o întrebare mai amplă: până la ce punct ar trebui să încercăm să contactăm o inteligență necunoscută fără a cunoaște riscurile și consecințele posibile ale unei astfel de întâlniri?