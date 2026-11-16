Inteligența artificială a creat o afacere neașteptată. Mii de muncitori cumpără rulote și locuiesc în campinguri

Mii de americani au început să locuiască în rulote nu pentru a călători, ci pentru a lucra la construcția centrelor de date destinate inteligenței artificiale.

Fenomenul a adus clienți noi unei industrii care se confrunta cu vânzări în scădere și a transformat numeroase campinguri în adevărate cartiere pentru muncitori.

Marile companii tehnologice investesc miliarde de dolari în infrastructura necesară dezvoltării AI. Construirea acestor centre presupune angajarea temporară a numeroși electricieni, instalatori și alți muncitori specializați, care trebuie să locuiască în apropierea șantierelor.

Cum multe proiecte se află în zone unde hotelurile sunt scumpe sau insuficiente, tot mai mulți angajați aleg rulotele. Acestea le permit să economisească o parte din indemnizațiile de cazare oferite de angajatori și să se mute mai ușor la următorul proiect.

În Cedar Rapids, statul Iowa, construcția centrelor de date Google și QTS a schimbat complet activitatea unui camping cu 450 de locuri.

Dacă înainte acesta găzduia în mod obișnuit cel mult 60 de persoane care stăteau pe termen lung, acum sute de muncitori locuiesc acolo, unii împreună cu familiile și animalele de companie.

Cererea venită din partea muncitorilor a devenit o sursă de venit pentru comercianții de rulote.

Potrivit Business Insider, livrările angro de rulote din Statele Unite au scăzut cu 13,7% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Totuși, unii dealeri din apropierea centrelor de date au reușit să își mențină vânzările datorită noilor cumpărători.

În Texas, un comerciant din Abilene estimează că aproximativ jumătate din activitatea sa provine acum de la muncitorii implicați în construcția infrastructurii AI.

Situația se repetă în Louisiana, unde proiectul Hyperion al Meta a atras mii de angajați și a stimulat dezvoltarea unor spații de cazare temporară.