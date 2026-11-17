Scenariul e așa: hackerii sparg cele mai mari bănci din lume, conturile ajung la zero, iar internetul se oprește trei luni, timp în care un AI superputernic repară toate vulnerabilitățile planetei.

Bine, nu ajută deloc faptul că aseară, în ajunul ”apocalipsei”, mii de americani nu și-au putut accesa conturile bancare din cauza unei erori.

În septembrie, Pentagonul a anunțat un program prin care bazele militare trebuie să poată funcționa 90 de zile fără rețeaua civilă, în caz de atac cibernetic.

Astăzi, SUA își testează într-adevăr sistemul de alertă, la radio și TV. Iar mai multe guverne europene le recomandă de ani buni oamenilor provizii pentru 72 de ore.

Toate aceste elemente au devenit bucăți ale unei fabrici de zvonuri pe tema apocalipsei digitale.

La final de octombrie, postări anonime pe X au început să le împrăștie, cineva a dezgropat un episod Simpsons în care apare data de 17 noiembrie folosind ”Simpsons au prezis asta” ca meme, și în trei zile zvonul era tradus în rusă, portugheză și spaniolă.

În Kazahstan oamenii au început să-și facă provizii iar fact checkerii din toate țările au început să scrie articole de dezmințire.

Pe 14 noiembrie, un cont de TikTok a postat un clip fake în care Trump „anunță“ o pană de 90 de zile până la sfârșitul anului. Contul vinde crypto, de cumpărat, firește, înainte de pană.

Hai să vorbim totuși de apocalipsa digitală ce se află la intersecția dintre AI și securitatea cibernetică. Luna trecută am avut criza PHP2Shell ce trebuia să afecteze cam 70% din site-urile din lumea întreagă. Instituții din mai multe țări și-au închis site-urile preventiv.

Ce s-a întâmplat de atunci:

Atacuri reușite există, dar sunt foarte puține. O firmă de securitate a găsit 25 de firewall-uri sparte în SUA, Japonia, Taiwan și Coreea de Sud. Atacatorii porniseră de la vreo 19.000 de echipamente și au țintit doar 240, cele pe care exploitul lor știa să le deschidă.

Între 30 octombrie și 4 noiembrie, cineva a intrat prin PHP2Shell în echipamente Check Point neactualizate, întâi în Israel, apoi în alte țări, și a șters date de pe servere.

La trei săptămâni după patch, nicio firmă de securitate nu legase public vreun WordPress spart de PHP2Shell. După două săptămâni, 29 de milioane de servere din cele 46 de milioane care pot fi numărate rulau încă versiuni vulnerabile. Apocalipsa n-a venit nici acum.

Luni a venit însă și Google cu un raport nou. Echipa de threat intelligence a găsit un sistem de agenți AI, exploit_agent, care compară codul aplicațiilor web dinainte și de după patch, deduce vulnerabilitatea, scrie atacul și îl lansează singur. Țintele au fost site-uri franceze de presă și de școli.

Google îi spune premieră: prima exploatare complet automată, fără om în buclă. Raportul tace despre câte site-uri au căzut, iar „Rusia“ din unele titluri de presă se sprijină pe câteva comentarii în rusă dintr-un fișier de configurare, destul de slab.

Adevărata apocalipsă digitală va veni atunci când sistemele AI autonome, ca cel de mai sus, vor converti patchurile în vulnerabilități în timp real și le vor exploata înainte ca apărătorii să aibă timp să le actualizeze.

Cel puțin asta zic cei care vând soluții de apărare bazate pe AI. Ca de obicei, părerea mea e că e un mix de adevăr și marketing. Asta e direcția dezvoltării, dar încă nu suntem acolo. Oare pentru cât timp?

Mircea Șerdin