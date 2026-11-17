Trupele franceze operează în Ucraina într-o misiune secretă de sprijin a armatei ucrainene. Dezvăluirea a fost făcută de Radio France Internationale (RFI) care citează surse. Misiunea vizează instruirea trupelor și întreținerea echipamentelor.

Trupe franceze operează în Ucraina din vara anului 2026, în cadrul unei misiuni confidențiale de sprijin, a relatat luni Radio France Internationale (RFI), citând surse familiare cu situația.

Potrivit Clash Report, programul confidențial poartă numele de cod „Volia", un cuvânt ucrainean care înseamnă „libertate" sau „voință". Sursele spun că programul secret este condus de un general francez. Parisul nu a confirmat niciodată prezența militarilor francezi pe teritoriul ucrainean.

Potrivit RFI, „Volia" nu este o misiune de luptă. Sarcinile sale includ instruirea militarilor ucraineni și întreținerea echipamentelor furnizate de Franța, inclusiv obuzierele Caesar, avioanele de vânătoare Mirage 2000 și rachetele de precizie.

Sursele au descris o structură „ușoară și flexibilă", formată din „echipe mici detașate pentru misiuni pe termen scurt". Raportul nu precizează câți militari iau parte la această operațiune.

Se pare că oficialii francezi au exclus varianta utilizării tehnicienilor civili, având în vedere că Ucraina se află în război, optând în schimb pentru personal provenit din unități militare convenționale. RFI nu a dezvăluit numele regimentelor implicate, invocând motive de siguranță.

Pentru a ascunde această prezență, Franța ar fi folosit misiunea oficială de instruire „Gerfaut", desfășurată în Polonia, drept paravan și punct de acces către Ucraina. Misiunea „Gerfaut" este găzduită în tabăra Wedrzyn, din nord-vestul Poloniei, încă din februarie 2023, în cadrul inițiativei Uniunii Europene EUMAM-Ukraine, a cărei durată a fost prelungită până la 15 noiembrie 2028.

Militarilor francezi detașați în Ucraina li se cere să declare că merg în Polonia, a relatat postul de radio. Din 2023, Franța a instruit 25.000 de militari ucraineni, atât pe teritoriul Franței, cât și în Polonia. Această prezență în context de război este distinctă de planurile europene privind o forță care ar urma să fie activată după încetarea focului.

Articolul 35 din Constituția Franței obligă puterea executivă să informeze Parlamentul atunci când o forță militară convențională franceză este desfășurată în străinătate, chiar și în cazul în care misiunea nu implică luptă. RFI a relatat că guvernul nu i-a informat pe deputați sau pe senatori cu privire la existența misiunii „Volia".

Președintele Comisiei pentru afaceri externe și apărare din Senat, Cédric Perrin, a declarat pentru RFI că o misiune convențională nu poate fi tratată drept secret de apărare. „Este o obligație constituțională. Președintele Republicii, odată ce trupele sunt angajate, trebuie să informeze Parlamentul într-un interval de timp stabilit", a spus el.

Președintele Emmanuel Macron nu a confirmat public desfășurarea trupelor. Sâmbătă, el a scris pe platforma X că „ceea ce este în joc în Ucraina ne privește direct" și că a ajuta Ucraina să se apere „înseamnă a proteja Franța și pe francezi".

Consilieri care îl însoțesc la summitul Francofoniei din Cambodgia au declarat pentru RFI că „vom fi prezenți pe teren în Ucraina, pacea în această țară este necesară pentru securitatea europenilor".