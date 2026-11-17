Marea Neagră își schimbă culoarea, iar fenomenul poate ascunde probleme serioase pentru ecosistemul marin. Imaginile surprinse în 2026 de sateliții europeni arată întinderi uriașe de apă colorate în verde și turcoaz, inclusiv în apropierea litoralului românesc.

Deși culoarea apei este plăcută la vedere și seamănă cu celebrele imagini din Grecia, pentru ecosistemul Mării Negre este o mare problemă. În spatele acestui spectacol vizual se află proliferarea masivă a unor microorganisme marine. Specialiștii avertizează că excesul de substanțe nutritive provenite din agricultură și din apele uzate poate transforma astfel de înfloriri algale într-un pericol pentru pești și biodiversitate. Dunărea joacă un rol important în acest fenomen.

În anumite perioade ale anului, întinderi uriașe de apă din Marea Neagră capătă nuanțe de verde, albastru lăptos și turcoaz, schimbări atât de spectaculoase încât pot fi observate din spațiu. Fenomenul a atras atenția cercetătorilor și organizațiilor de mediu, care avertizează asupra unui dezechilibru ecologic ce afectează numeroase mări și lacuri din Europa. O investigație publicată de The European Correspondent atrage atenția asupra proliferării algelor în Marea Neagră și asupra legăturii dintre acest fenomen și poluarea cu substanțe nutritive.

„În această vară, am mers 38 de kilometri în largul Mării Negre. Se putea vedea cum apa devenea tot mai verde", a declarat Martin Tomov, reprezentant al Greenpeace Bulgaria, pentru publicația europeană. Pe 26 mai 2026, unul dintre sateliții europeni Copernicus Sentinel-2 a fotografiat o înflorire masivă de fitoplancton în vestul Mării Negre, în apropierea litoralului românesc. Imaginile publicate de programul spațial al Uniunii Europene surprind zona Constanței și a Deltei Dunării. În larg, apa prezintă vârtejuri turcoaz și albăstrui care contrastează puternic cu albastrul închis al mării. Potrivit Copernicus, fenomenul a început la începutul lunii mai și a rămas vizibil până spre sfârșitul lunii.

O altă imagine, realizată pe 25 mai de satelitul Sentinel-3, arată formațiuni asemănătoare în sudul Mării Negre. Agenția europeană EUMETSAT explică faptul că nuanțele deschise sunt produse, cel mai probabil, de coccolitofore, microorganisme marine acoperite cu plăci microscopice de carbonat de calciu. Când se înmulțesc în număr foarte mare, acestea modifică aspectul apei până când fenomenul devine vizibil din spațiu. Astfel de înfloriri apar periodic și fac parte din procesele naturale ale ecosistemului marin. Totuși, în anumite condiții, proliferarea excesivă a algelor poate deveni un semnal al dezechilibrelor provocate de poluare. Unul dintre principalele pericole este eutrofizarea, procesul prin care apa primește cantități excesive de substanțe nutritive, în special azot și fosfor.