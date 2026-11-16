Washington Post: Participaţia deţinută de Donald Trump la Nvidia a ajuns la 62 de milioane de dolari

Tranzacţiile raportate anul acesta de preşedintele Donald Trump sugerează că el deţinea acţiuni Nvidia între 13 şi 62 milioane de dolari la finalul lunii august, a anunţat luni Washington Post, care a analizat raportările financiare al liderului SUA.

Deţinerile Trump în Nvidia sunt semnificativ mai ridicate decât nivelul de 615.000 dolari - 1,3 milioane de dolari raportat la finalul lui 2024. Reprezentanţii Casei Albe şi Nvidia nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a face comentarii. Datele vin pe fondul accentuării verificărilor la Nvidia şi a legăturilor firmei cu administraţia Trump.

Duminică, Wall Street Journal (WSJ) anunţa că administraţia Trump intenţionează să desemneze Nvidia şi mai mult de 24 companii AI drept „campioni naţionali". În 17 noiembrie, Nvidia va raporta rezultate trimestriale.

Fostul director al producătorului american de cipuri Nvidia, Jensen Huang, este unul din cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump din Silicon Valley, iar relaţiile dintre cei doi datează cel puţin din 2025. Un jurnalist Reuters a văzut numele lui Huang apărând pe telefonul lui Trump în timpul unei convorbiri în decembrie. În aceeaşi lună, Trump a spus că SUA vor permite Nvidia să export procesoarele sale H200, pe locul doi în topul vânzărilor de cipuri AI ale companiei, către China, impunând o taxă de 25% la astfel de vânzări.

Jensen Huang şi-a anunţat săptămâna trecută demisia din poziţiile de CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Nvidia, lăsând industria inteligenţei artificiale (AI) fără cel mai important promotor al său şi aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forţă dominantă în domeniul AI.

Huang este cofondator al Nvidia şi al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participaţie de aproximativ 3,61%.

În ultimele zile, presiunile la adresa lui s-au intensificat, după apariţia unor informaţii conform cărora ar fi avut o relaţie cu o femeie de afaceri chineză, suspectată de autorităţile americane de spionaj în favoarea Beijingului.

Plecarea lui Huang de la Nvidia aruncă această companie, evaluată la 4.000 de miliarde de dolari, într-o stare de incertitudine şi ameninţă să destabilizeze ecosistemul AI. Huang a contribuit semnificativ la finanţarea acestui ecosistem, direcţionând rezervele tot mai mari de numerar ale Nvidia către furnizorii de servicii cloud, alţi furnizori şi cele mai importante laboratoare de cercetare din industrie.

De asemenea, plecarea lui Huang ar putea avea consecinţe majore asupra politicii SUA privind exporturile de cipuri, având în vedere eforturile sale de a menţine accesul pe piaţa chineză, precum şi relaţiile strânse pe care el le are cu preşedintele american Donald Trump. Duminică, Trump a declarat că Huang a „făcut o treabă extraordinară pentru ţara noastră".

Timp de mulţi ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaţilor de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenţei artificiale (IA) şi într-o miză strategică în cursa dintre SUA şi China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziţia de cea mai valoroasă companie din lume.

Această situaţie l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan şi Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărţi, postere şi, uneori, chiar părţi ale corpului. Influenţa sa este atât de mare, încât cotaţiile bursiere au reacţionat chiar şi la simpla menţionare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.

Cu toate acestea, atenţia asupra conduitei lui Huang s-a intensificat în ultimele zile, în urma unor dezvăluiri privind relaţia sa cu Alice Huang, fostă directoare la Megaspeed, o companie de servicii cloud cu sediul în Singapore, despre care autorităţile americane susţin că a lucrat pentru serviciile de informaţii chineze.

Potrivit relatărilor din presă, Washingtonul a investigat şi compania Megaspeed, un partener oficial privilegiat al Nvidia în domeniul cloud, care beneficia de acces prioritar la cipuri, din cauza suspiciunilor că ar fi ajutat China să obţină cipuri avansate pentru AI, ale căror exporturi sunt restricţionate de autorităţile americane.