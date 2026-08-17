Cum s-a spart geamul avionului Ryanair prin care un bărbat a fost aspirat afară. Anchetatorii au finalizat raportul

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a întocmit un raport preliminar cu privire la cauzele care au dus la rănirea gravă a unui pasager care se afla luna trecută într-un avion Ryanair care zbura din Grecia către Germania.

Anchetatorii spun că o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare, iar fragmentele desprinse au lovit și spart fereastra cabinei. Defecțiunea s-a produs la motorul numărul 2, aflat în partea dreaptă a aeronavei, potrivit BBC.

Pe scaunul de lângă fereastra afectată se afla cetățeanul sârb Ljubisa Karović, care a fost rănit grav în urma incidentului. Capul și umărul său drept i-au fost aspirate parțial în exteriorul avionului. Soția sa, Svetlana Grković Maksimović, a povestit că ea și alți doi pasageri s-au prins de picioarele lui Karović și l-au ținut în avion timp de câteva minute, pentru a împiedica aspirarea sa completă în exterior.

O însoțitoare de bord a declarat că a observat pasageri care strigau după ajutor după ce un pasager a rămas "parțial blocat într-o fereastră avariată a cabinei".

Motorul fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai a acestui an, fără să se constate vreo defecțiune, se mai arată în raport.