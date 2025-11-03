Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Plămânii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabilă de auto-curățare. Ei produc mucus care captează praful, poluanții și germenii, în timp ce mici structuri asemănătoare unor fire de păr, împing acest mucus spre exterior, pentru a fi eliminat prin tuse, strănut sau curățarea gâtului.
Menținerea sănătății pulmonare presupune evitarea expunerii la fumul de țigară, poluarea aerului și alți iritanți. Astfel, plămânii au posibilitatea să se refacă, să îmbunătățească circulația și să-și crească eficiența în timp. Pe lângă aceste mecanisme naturale, anumite practici pot susține funcția respiratorie, reducând acumularea de mucus și îmbunătățind oxigenarea organismului.
Ceaiul verde nu este un „detox" direct pentru plămâni, însă conținutul său ridicat de antioxidanți contribuie la reducerea inflamației și la protejarea celulelor pulmonare. Antioxidanții luptă împotriva stresului oxidativ - un proces care, în timp, poate afecta funcția pulmonară.
Un studiu publicat pe platforma ScienceDirect, efectuat pe peste 1.000 de adulți din Coreea, a arătat că persoanele care consumau cel puțin două cești de ceai verde pe zi aveau o funcție pulmonară mai bună decât cele care nu consumau deloc. Integrarea alimentelor bogate în antioxidanți, precum fructele, legumele și ceaiul verde, poate completa alte metode naturale de curățare a plămânilor, menținând căile respiratorii sănătoase și susținând starea generală de bine.
Tusea este modalitatea naturală prin care organismul elimină mucusul și toxinele din plămâni. Totuși, tusea controlată poate fi deosebit de utilă pentru persoanele care se confruntă cu congestie sau dificultăți în curățarea căilor respiratorii.
Această tehnică presupune o poziție confortabilă, cu umerii relaxați și tălpile așezate pe podea. Se inspiră lent pe nas, se ține aerul pentru câteva secunde, apoi se efectuează una sau mai multe tuse scurte și puternice. Repetarea acestui proces ajută la mobilizarea mucusului din regiunile mai profunde ale plămânilor, facilitând eliminarea lui. Practicată regulat, tusea controlată poate îmbunătăți eficiența respirației și reduce riscul de infecții respiratorii.
Drenajul postural este o metodă naturală care utilizează gravitația pentru a ajuta la eliminarea mucusului din diferite zone ale plămânilor. Pozițiile sunt alese în funcție de zona afectată:
- De exemplu, culcat pe spate, cu o pernă sub șolduri, pieptul devine mai jos decât șoldurile, permițând mucusului să se scurgă mai ușor. O poziție similară, pe o parte sau pe burtă, cu șoldurile ridicate, are același efect benefic.
- Pentru rezultate mai bune, se pot adăuga mișcări blânde de percuție toracică sau vibrații, care ajută la desprinderea mucusului. În timpul drenajului, se recomandă respirația lentă și profundă, urmată de o expirație prelungită (tehnica „1:2 breathing"), pentru a stimula procesul de curățare.
- Practicat constant, drenajul postural este deosebit de util pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice, contribuind la menținerea unei respirații ușoare și eficiente.
Inhalarea vaporilor de apă, cunoscută sub numele de terapie cu aburi, ajută la deschiderea căilor respiratorii și la fluidizarea mucusului din plămâni. Mulți oameni simt o ameliorare imediată în timpul infecțiilor respiratorii sau în caz de congestie.
Pentru persoanele care suferă de BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică), inhalarea aburilor calzi poate facilita respirația, subțiind secrețiile și ușurând tusea. Totuși, cercetările publicate de National Institutes of Health (NIH) arată că, deși unele studii confirmă beneficiile terapiei cu apă termală, dovezile științifice de înaltă calitate sunt încă limitate.
Terapia cu aburi trebuie folosită cu precauție, evitând aburii prea fierbinți. Persoanele cu probleme pulmonare cronice ar trebui să consulte un medic înainte de a o folosi frecvent.
Percuția toracică este o tehnică manuală folosită adesea de specialiști în pneumologie sau terapeuți respiratori pentru a ajuta la eliminarea mucusului din plămâni. Prin lovituri ritmice, aplicate cu palmele în formă de cupă pe piept, mucusul din regiunile mai adânci ale plămânilor este mobilizat și împins spre căile respiratorii superioare, de unde poate fi eliminat mai ușor.
Această metodă este adesea combinată cu drenajul postural, pentru eficiență maximă, fiind recomandată mai ales persoanelor care se confruntă cu acumulări persistente de mucus. Practicată corect, percuția toracică poate îmbunătăți confortul respirator, reduce riscul infecțiilor și sprijină funcționarea optimă a plămânilor.
Este important ca toate aceste metode să fie aplicate în siguranță. Evită expunerea la aburi fierbinți pentru a preveni arsurile, iar persoanele cu boli respiratorii cronice ar trebui să consulte medicul înainte de a practica drenajul postural sau percuția toracică. O tuse persistentă, durerea toracică sau dificultățile de respirație nu trebuie ignorate - acestea pot indica afecțiuni mai grave care necesită evaluare medicală de specialitate.
