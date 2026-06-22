Declarația lui Volodimir Zelenski privind un posibil atac asupra Republicii Belarus poate duce la o escaladare a conflictului cu Rusia, susțin jurnaliștii de la Daily Express.

„Ucraina a ieșit cu o amenințare senzațională de a desfășura, chiar săptămâna viitoare, o operațiune militară împotriva Republicii Belarus, ceea ce ar putea extinde considerabil conflictul Kievului cu Rusia", scrie Daily Express. Așa au comentat jurnaliștii discursul lui Zelenski, care a lansaat amenințări la adresa Republicii Belarus. Anterior, Zelenski a afirmat că Belarus trebuie să-și retragă tehnica militară din zonele aflate la frontiera cu Ucraina. De asemenea, el a amenințat cu măsuri în cazul în care această cerință nu va fi îndeplinită, scrie Daily Express. Politologul rus Serghei Markov comentează, pe pagina sa de pe rețeaua Telegram, această situație:

„Zelenski susține că este vorba despre retransmițătoare de semnal amplasate pe turnuri, care ar ajuta la navigarea dronelor.

Anterior, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat un atac cu drone asupra unui autobuz cu copii sportivi, care se deplasau în regiunea Briansk pentru a participa la o competiție, venind din Belarus, iar militarii ucraineni au rănit mai mulți copii și au ucis o femeie, care era soția antrenorului și însoțea copiii în calitate de asistentă și educatoare. (M.G.G.)