Speranță pentru orbi: Picături oftalmice experimentale au restabilit vederea la șoareci
Postat la: 04.08.2026 |
Cercetători din Spania au dezvoltat o serie de picături oftalmice experimentale care au reușit să restabilească vederea la șoareci orbi, deschizând noi perspective pentru tratamentul bolilor degenerative ale retinei, precum degenerescența maculară legată de vârstă și retinita pigmentară.
Studiul, publicat în Journal of the American Chemical Society, arată că noii compuși chimici pot imita funcția celulelor fotoreceptoare - cele responsabile de detectarea luminii - care sunt distruse progresiv în aceste afecțiuni. Deși aceste celule dispar, o mare parte din rețeaua neuronală a retinei rămâne intactă, dar inactivă, deoarece nu mai primește semnale luminoase.
Cum funcționează noua tehnologie
Pornind de la această observație, cercetătorii au dezvoltat o abordare inovatoare: reactivarea circuitelor retiniene existente fără a înlocui celulele pierdute, notează SciTechDaily. Medicamentele create, denumite prosthe6, sunt molecule fotosensibile care reacționează la lumină și declanșează procese similare celor generate în mod natural de fotoreceptori.
Compușii au fost administrați atât prin injecții intraoculare, cât și sub formă de picături oftalmice, fără a necesita implanturi sau intervenții genetice. În testele pe animale, rezultatele au fost promițătoare: șoarecii orbi au început din nou să evite zonele luminate și să prefere întunericul, semn că percepeau lumina și își puteau ghida comportamentul.
Mai mult, reacțiile vizuale au apărut în condiții normale de iluminare, similare celor dintr-o încăpere sau într-o zi înnorată, fără a fi nevoie de lumină intensă sau dispozitive speciale. Două variante ale compușilor, prosthe6-12 și prosthe6-15, au demonstrat eficiență deosebită.
Potrivit coordonatorului studiului, profesorul Pau Gorostiza de la Institutul de Bioinginerie din Catalonia, aceste molecule acționează ca „proteze moleculare", înlocuind semnalele lipsă ale fotoreceptorilor și permițând retinei să proceseze din nou informația vizuală.
„Aceste molecule nu vindecă orbirea, deoarece nu elimină cauza degenerării, dar pot restabili vederea printr-o metodă simplă și potențial accesibilă pacienților", a explicat cercetătorul.
Rezultate promițătoare, testele pe oameni mai așteaptă
Metoda se bazează pe fotofarmacologie, o tehnologie care permite controlul activității medicamentelor cu ajutorul luminii. Spre deosebire de alte terapii experimentale, aceasta nu necesită echipamente complexe sau intervenții invazive.
Deși rezultatele sunt încurajatoare, testarea pe oameni nu a început încă. Cercetătorii continuă evaluarea siguranței și eficienței compușilor, iar dezvoltarea unei terapii aplicabile clinic ar putea dura ani.
Dacă studiile viitoare vor confirma rezultatele obținute pe animale, tratamentul ar putea deveni o alternativă mai accesibilă și mai puțin invazivă pentru milioane de persoane afectate de boli retiniene, în condițiile în care, la nivel global, peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni care duc la pierderea vederii.
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