Și-a ținut mama moartă în gheață pentru a continua să-i încaseze pensia: ce au găsit polițiștii lângă trupul din congelator

O descoperire terifiantă a ieșit la iveală într-o casă din Marea Britanie, unde trupul unei bătrâne de 89 de ani a fost găsit ascuns într-un congelator, alături de buchete de flori și o felicitare. Femeia fusese băgată acolo de propriul fiu, care i-a ascuns moartea timp de trei ani pentru a continua să-i încaseze pensia și ajutoarele sociale, strângând ilegal peste 78.000 de lire sterline.

Bătrâna de 89 de ani, găsită în congelator

Christopher Phillips, în vârstă de 60 de ani, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare după ce și-a ascuns mama decedată într-un congelator, timp de trei ani, și nu a anunțat autoritățile despre moartea acesteia.

Bărbatul a pledat vinovat pentru împiedicarea înmormântării legale și decente a mamei sale, Silvia Phillips, în vârstă de 89 de ani, dar și pentru două infracțiuni de fraudă, după ce nu a informat Departamentul pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie (Department for Work and Pensions), precum și Consiliul Local Bridgend despre deces.

Cazul a fost judecat la Curtea Coroanei din Merthyr Tydfil, unde instanța a stabilit pedeapsa pentru faptele comise, potrivit the independent.

Detaliile macabre din sufragerie: flori și o felicitare lângă pătrunderile congelatorului

Potrivit anchetei, Christopher Phillips renunțase la locul de muncă pentru a avea grijă de mama sa în lunile dinaintea morții acesteia.

Silvia Phillips a murit pe 8 martie 2023, însă cauza decesului nu a fost stabilită.

După moartea femeii, fiul său a cumpărat un congelator tip ladă și a ascuns trupul acesteia în interior. Aparatul a fost ținut chiar în sufrageria locuinței familiei din Porthcawl, un oraș de pe coasta de sud a Țării Galilor.

Anchetatorii au făcut o descoperire surprinzătoare atunci când au găsit trupul femeii. Acesta era acoperit cu o pătură cu imprimeu leopard, iar lângă congelator se aflau trandafiri și o felicitare pe care scria: „Pentru mama, de la Christopher și Tina". Tina era numele câinelui familiei.

Fraudă de zeci de mii de lire din pensia și ajutoarele bătrânei

În perioada de după moartea mamei sale, Christopher Phillips a continuat să primească banii care îi erau destinați acesteia.

În total, bărbatul a încasat ilegal suma de 78.190,92 lire sterline, reprezentând pensie și alte beneficii sociale.

Instanța a stabilit că frauda a fost comisă prin faptul că acesta nu a declarat decesul femeii către instituțiile responsabile.

Judecătorul l-a condamnat pe Christopher Phillips la doi ani și patru luni de închisoare.

Autoritățile nu au stabilit că bărbatul ar fi avut vreo legătură cu moartea mamei sale, iar cauza decesului femeii de 89 de ani rămâne necunoscută.