Atacurile SUA asupra Iranului ar fi fost amânate din cauza crizei de muniție. Donald Trump i-a cerut explicații lui Pete Hegseth

Președintele Donald Trump i-ar fi cerut explicații secretarului apărării Pete Hegseth cu privire la penuria extremă de muniție cu care s-ar confrunta SUA în urma atacurilor din Iran. Schimbul de replici a subliniat frustrarea crescândă a lui Trump față de secretarul său al apărării, care a fost unul dintre cei mai mari susținători inițiali ai unei acțiuni militare împotriva Iranului.

Confruntarea ar fi avut loc la Camp David, săptămâna trecută, unde a cerut explicații de la secretarul apărării Pete Hegseth cu privire la motivul pentru care, aparent, a fost indus în eroare în legătură cu penuria extremă de muniție, care amenință acum să limiteze opțiunile militare împotriva Iranului, au declarat pentru The Washington Post două persoane familiarizate cu situația.

Atacuri amânate de criza de muniție

Penuria de muniție, în special în ceea ce privește rachetele ghidate cu rază lungă de acțiune și interceptorii de apărare aeriană, a constituit unul dintre motivele pentru care Trump s-a abținut în ultimele zile de la lansarea unor atacuri masive suplimentare împotriva Iranului, a declarat una dintre surse.

Trump a declarat luni că a ordonat și, ulterior, a anulat „cel mai mare atac de după al Doilea Război Mondial", în așteptarea unor noi negocieri privind Strâmtoarea Ormuz.

Deși Statele Unite au anunțat noi acorduri de producție pentru unele dintre cele mai importante tipuri de muniție, precum rachetele de apărare aeriană Patriot, producția propriu-zisă a muniției poate dura până la doi ani și nu se întrevede o soluție imediată pentru aceste deficite.

Numai în prima lună de luptă, SUA au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk și au utilizat peste 1.000 de sisteme Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), a relatat anterior The Washington Post.

Lipsă de rachete

De asemenea, SUA au folosit peste 1.300 de rachete balistice tactice în primele săptămâni de luptă, a declarat un oficial american pentru WP. Stocul de rachete ATACMS - o rachetă cu rază scurtă de acțiune solicitată și de Ucraina - s-a epuizat în așa măsură, încât practic nu mai există niciuna, a afirmat una dintre persoanele familiarizate cu situația, conform unui articol publicat la începutul acestei săptămâni de Reuters.

Ucraina, lăsată fără muniție

Lipsa muniției defensive a avut un impact dincolo de Orientul Mijlociu. Ucraina rămâne fără sisteme de apărare aeriană, iar opțiunile de reaprovizionare din stocurile occidentale sunt puține, ceea ce o lasă expusă atacurilor rusești de lungă distanță.

Lipsa rachetelor interceptoare modifică, de asemenea, modul în care SUA decid dacă să utilizeze muniție împotriva unei amenințări iminente, în funcție de direcția în care se estimează că se îndreaptă aceasta și de faptul dacă reprezintă sau nu „un factor", a declarat oficialul american pentru The Post, o schimbare de tactică ce a fost relatată pentru prima dată de NBC News.

La Camp David, când a fost confruntat de Trump cu privire la stocul redus de armament, Hegseth s-a apărat și a dat vina pe adjunctul său, Stephen Feinberg, pentru lipsuri și pentru că nu s-a asigurat că Trump este pe deplin informat cu privire la această problemă, au declarat ambele surse WP.

Schimbul de replici a subliniat frustrarea crescândă a lui Trump față de secretarul său al apărării, care a fost unul dintre cei mai mari susținători inițiali ai unei acțiuni militare împotriva Iranului, convingându-l pe Trump că va fi o victorie rapidă și relativ ușoară, potrivit mai multor oficiali.

Casa Albă neagă informațiile

„Acestea sunt știri false 100%. Literalmente, nu s-a întâmplat niciodată. Iar președintele Trump are cea mai mare încredere în secretarul Hegseth", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la întrebările adresate de The Washington Post.

„Secretarul Hegseth nu a indus pe nimeni în eroare cu privire la stocul nostru de muniție și nu l-a învinuit pe secretarul adjunct Feinberg. Aceste afirmații despre stocurile epuizate, dezacordurile interne, poziția secretarului față de Iran sunt la fel de fictive", a declarat și purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell.

La mai mult de cinci luni de la începutul conflictului, cu 18 militari americani uciși și sute de răniți, Iranul și SUA se află în continuare într-un impas, în timp ce vecinii arabi își exprimă îngrijorarea tot mai mare cu privire la efectele economice pe termen lung ale războiului și la impactul închiderii Strâmtorii Ormuz.

În cadrul unei audieri din iulie în Senat, Hegseth s-a confruntat cu democrații cu privire la faptul dacă i-a furnizat lui Trump evaluări sincere despre războiul cu Iranul, inclusiv riscurile pe care o campanie prelungită le-ar reprezenta pentru stocurile militare ale SUA. În timpul audierii, Hegseth a refuzat să discute despre sfaturile pe care i le-a dat președintelui și a atribuit în repetate rânduri orice penurie modului în care administrația Biden a gestionat armata, nu operațiunilor care au avut loc în mandatul lui Trump.

Suplimentare pentru bugetul Pentagonului

Hegseth, Feinberg și generalul Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, au solicitat Congresului să le acorde 67 de miliarde de dolari ca fonduri militare suplimentare pentru a acoperi costurile războiului cu Iranul, Hegseth declarând legislatorilor, în cadrul unei audieri de luna trecută, că această cerere răspunde unei nevoi „urgente și necesare" de a reface stocurile armatei.

Republicanii din Senat nu au ajuns încă la un acord privind strategia de abordare a acestui pachet.

Solicitarea generală a administrației privind bugetul apărării pentru următorul an fiscal se ridică la suma record de 1,5 trilioane de dolari și include zeci de miliarde de dolari pentru construirea de rachete. Însă propunerea a ajuns într-un impas, deoarece democrații se opun acestei creșteri masive, lăsând Pentagonul fără o cale clară de a-și reface stocurile de armament esențial.

Încă de la scandalul „Signalgate", când Hegseth a trimis informații clasificate într-un grup de chat din care făcea parte și un jurnalist, la doar câteva luni după confirmarea sa în funcție, au circulat zvonuri cu privire la cât timp va mai rămâne secretarul apărării în grațiile lui Trump. Președintele l-a lăudat în mod constant pe Hegseth, spunând că pare ieșit direct dintr-o „agenție de casting" și că „iubește războiul".

De la preluarea mandatului, Trump a lansat operațiuni militare în șapte țări: Yemen, Somalia, Siria, Iran, Irak, Nigeria și Venezuela.

Pete Hegseth, poziție fragilă în fața lui Trump

Operațiunea reușită de capturare a fostului om forte din Venezuela, Nicolás Maduro, părea să consolideze și mai mult poziția lui Hegseth. Însă impasul din Strâmtoarea Ormuz, precum și costurile uriașe și durata războiului cu Iranul au erodat încrederea lui Trump în el, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuția de la Camp David.

„Secretarul Hegseth nu pleacă nicăieri și va continua să lucreze cot la cot cu secretarul adjunct Feinberg pentru a pune în aplicare agenda președintelui Trump", a spus Parnell în răspunsul la întrebările privind acea discuție și epuizarea stocurilor de muniție.

Presiunile legate de stocuri nu reprezintă o provocare nouă. Încă înainte ca războiul să înceapă, Caine l-a avertizat pe Trump că SUA nu dispuneau de stocurile necesare pentru a susține un conflict prelungit.

Însă ritmul și volumul uriaș de muniție consumată de ambele părți au accelerat rapid epuizarea stocurilor cheie de muniție ofensivă și defensivă ale SUA.

În perioada 28 februarie - 7 aprilie, care a marcat prima zi a încetării focului, SUA au lovit peste 13.000 de ținte în Iran. De asemenea, au respins peste 8.500 de proiectile sau drone iraniene.

Stocuri greu de refăcut

SUA au lansat Operațiunea „Epic Fury" confruntându-se deja cu deficite de muniții critice.

În vara anului 2025, SUA au consumat mai mult de un sfert din stocul total de interceptori THAAD în timpul Războiului de 12 Zile al Israelului și al Operațiunii „Midnight Hammer", în cadrul căreia forțele americane au lovit instalațiile nucleare iraniene. Conflictul actual „a agravat și mai mult aceste deficiențe", a declarat Brad Bowman, veteran al Armatei și director senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Deși Hegseth și Pentagonul au anunțat numeroase noi acorduri-cadru cu industria pentru refacerea arsenalului, firmele din domeniul apărării „nu vor începe producția până când nu vor avea un contract și alocări bugetare din partea Congresului", a arătat Bowman.

Ca urmare, ar putea trece ani până când stocurile vor fi refăcute. „Adesea vorbim de ani între momentul în care cheltuim ceea ce trebuie să cheltuim, semnarea contractelor și livrare", a spus el. „Nu este suficient să apeși un buton pentru ca muniția să apară brusc în mâinile soldaților", a subliniat expertul.