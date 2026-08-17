Întâlnire de taină la Viena: Foști oficiali ai Kremlinului și 3 puteri europene pun la cale oprirea războiului lui Putin
Postat la: 06.08.2026 |
Diplomația lui Donald Trump legată de negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia a dus la un eșec total, fără rezultate notabile. Însă acum o întâlnire secretă desfășurată la Viena, în capitala Austriei, speră să readucă speranța de a forța Moscova să vină la masa discuțiilor. Foști oficiali ai Kremlinului și a 3 puteri europene, Marea Britanie, Franța și Germania s-au reunit luna trecută la Viena pentru a explora condițiile potențiale pentru discuțiile de pace care să pună capăt războiului lui Putin împotriva Ucrainei.
Grupul i-a inclus pe fostul consilier britanic pentru securitate națională, Tim Barrow, fostul secretar de stat german Markus Ederer și experimentatul diplomat francez Pierre Vimont, au declarat persoanele care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni confidențiale. Aceștia au refuzat să-l identifice pe fostul oficial al Kremlinului la întâlnire, potrivit Bloomberg.
Barrow nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Ministerul francez de Externe a refuzat să comenteze. Ministerul german de Externe a declarat că „nu este la curent cu discuțiile menționate. Acestea nu au fost purtate în numele sau în coordonare cu Ministerul Federal de Externe". Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că „Marea Britanie susține eforturile de a asigura o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina. Nu comentăm despre foștii oficiali".
Nu este neobișnuit ca foști oficiali și grupuri de experți să se angajeze în eforturi diplomatice informale, independent de guverne, pentru a explora potențiale căi de rezolvare a provocărilor internaționale complexe. Astfel de întâlniri sunt mai des inițiative private, fără mandat oficial, și funcționează la nivelul discuțiilor experților. Aceste așa-numite întâlniri de tip „track two" (pista a doua) vizează schimbul de idei care pot fi ulterior transmise către canalele guvernamentale.
Președintele azer Ilham Aliyev a declarat că foști oficiali germani și ruși s-au întâlnit în capitala Baku în iulie pentru discuții despre cum să se pună capăt războiului. Această întâlnire a avut loc la inițiativa Centrului pentru Dialog Umanitar (HD), un grup de experți cu sediul în Elveția care se descrie ca „un pionier al medierii discrete, imparțiale și independente a conflictelor", potrivit uneia dintre persoane. Ederer și Vimont fac parte din consiliul de administrație al organizației.
Centrul a declarat într-un comunicat că este „întotdeauna dispus să sprijine inițiativele de dialog care pot ajuta la rezolvarea conflictelor și a suferinței umane. HD operează adesea destul de discret pentru a proteja inițiativele de dialog, deoarece acestea sunt adesea conduse independent, fără nicio implicare oficială".
Putin nu dă niciun semn că vrea să pună capăt războiului
Cele mai mari trei puteri ale Europei au colaborat cu Ucraina pentru a stabili un contact direct cu Kremlinul pentru a încerca să pună capăt războiului din Rusia, a relatat Bloomberg în iunie. Persoanele respective au refuzat să precizeze dacă întâlnirea a fost aprobată ca parte a acestor planuri de către așa-numitele națiuni E3, deși una dintre ele a declarat că Marea Britanie a salutat efortul, iar alta a spus că Parisul este la curent cu acesta.
Pe lângă efortul E3, un consilier de top al președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a contactat Kremlinul la începutul acestui an pentru a încerca să stabilească un canal ascuns cu Putin. Acest canal nu a produs încă progrese, au declarat unele dintre persoane.
Nu este clar dacă Putin este dispus să se implice cu liderii europeni pe care i-a acuzat în repetate rânduri că au ajutat la atacurile ucrainene din interiorul Rusiei, ca răspuns la războiul pe care l-a început. Rusia consideră SUA drept cel mai important interlocutor al său în asigurarea unui acord care să răspundă cerințelor sale în Ucraina, războiul fiind acum în al cincilea an.
Putin dorește ca Ucraina să predea restul regiunii Donețk din est, pe care trupele rusești nu au reușit să o cucerească în luptele din 2014, o cerere pe care Kievul o respinge. Liderul rus a respins în iunie apelul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni pentru negocieri directe. Discuțiile conduse de SUA dintre Rusia și Ucraina au stagnat din februarie, deoarece administrația președintelui Donald Trump s-a concentrat pe războiul cu Iranul.
Trump și Zelenski au discutat despre modalități de a revigora discuțiile de pace în timpul unei întâlniri la Casa Albă de săptămâna trecută, dar președintele SUA nu a dat nicio indicație imediată că se pregătește să crească presiunea asupra Moscovei în curând pentru a se alătura negocierilor, a relatat anterior Bloomberg. Principalii trimiși ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar putea vizita Kievul în viitorul apropiat, în luna august.
În contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene în ultimele săptămâni, unii oficiali occidentali, inclusiv din națiunile E3, sunt critici față de încercările de a negocia cu Kremlinul acum, deoarece Putin nu dă niciun semn că vrea cu seriozitate să pună capăt războiului. Aceștia susțin că aliații Ucrainei ar trebui să se concentreze în schimb pe furnizarea Kievului cu armele de care are nevoie pentru a se apăra, în timp ce intensifică presiunea asupra Rusiei pentru a-l forța pe Putin să-și schimbe poziția.
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