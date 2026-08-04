Un nou rival intră pe piața de ridesharing din România și readuce prețul la mica înțelegere: Cursele nu mai au tarif fix, ci se negociază

Piața serviciilor de transport alternativ din România se pregătește pentru o schimbare importantă. Platforma americană inDrive, evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari și prezentă deja în aproape 50 de țări, a făcut primii pași oficiali pentru extinderea pe piața locală, prin înregistrarea unei sucursale în România.

Decizia aduce un concurent de talie globală direct în competiție cu liderii existenți, Uber și Bolt. Noul jucător mizează pe o strategie complet diferită de cea cu care sunt obișnuiți pasagerii români.

Negociere directă între pasager și șofer

Spre deosebire de aplicațiile clasice, unde un algoritm fixează prețul cursei în funcție de cerere și trafic, inDrive funcționează pe un model de tip peer-to-peer. În practică, sistemul oferă libertate totală de negociere.

Pasagerul propune din start suma pe care este dispus să o plătească pentru traseul ales. Șoferul are opțiunea de a accepta oferta sau de a veni cu o contraofertă.

Comisionul perceput de platformă este considerabil mai mic decât media pieței, fiind reținut între 10% și 12,99%. Plata se face direct către șofer, atât cash, cât și prin metode digitale.

Pe lângă transportul clasic de persoane, aplicația include opțiuni personalizate cum ar fi adăugarea de oprirei intermediare sau scaune pentru copii, dar și servicii de livrare sau transport de marfă.

Un „unicorn" din California

Lansat în 2012 în Mountain View, California, de către antreprenorul Arsen Tomsky, inDrive a devenit rapid un fenomen global. În 2021, compania a atins statutul de „unicorn" după o rundă majoră de finanțare de 150 de milioane de dolari susținută de fonduri internaționale de investiții.

Astăzi, gigantul american adună peste 400 de milioane de utilizatori și este prezent în 1.065 de orașe din 48 de țări. Aceste rezultate l-au menținut pe locul al doilea la nivel mondial în topul celor mai descărcate aplicații din categoria ride-hailing, timp de patru ani la rând.

Intrarea pe piața din România a fost oficializată prin intermediul companiei Suol Innovations, scrie BizBrașov.